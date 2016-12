Der Schokoladenhimmel liegt in Kilchberg

In den Rohren an der Decke fliesst flüssige Schokolade. Die warme Luft in der Fabrikhalle riecht angenehm nach warmem Kakao. Und weil kleinste Fettpartikel überall in der Luft schweben, sind die Treppenstufen und das Geländer auch ein wenig von einem klebrigen Film überzogen. Hier kommen sie also her, die Schokoladenprodukte des Hauses Lindt & Sprüngli, das seit über 170 Jahren existiert: die verlockenden Lindor-Kugeln etwa mit der zart schmelzenden Füllung. Oder, ein wenig bodenständiger, die Lindt-Milchschokoladetafel mit den eingelegten Haselnüssen.

Guido Frei ist Projektleiter Produktion, er führt zwei Wochen vor dem Weihnachtsfest durch den Betrieb in Kilchberg. Täglich werde, so erfährt man, flüssige Kakaomasse mit Lastwagen aus Olten angeliefert. Diese Masse wird je nach Rezeptur mit Kakaobutter, Milchpulver, Zucker und aus Soja ­gewonnenem Lecithin vermischt und dann von diversen Walzen bearbeitet, bis sie geschmeidig wird. «Conchieren» heisst der Vorgang – fünf Tonnen pro Stunde sind maximal möglich.

Nur zweimal jährlich, an Weihnachten und über Ostern, wird der Produktionsprozess für mehrere Tage unterbrochen. Dann werden neue Maschinen installiert und Verbesserungen an den bestehenden Abläufen vorgenommen. Die Weihnachtspause beginnt dieses Jahr am 20. Dezember; ab dem 9. Januar wird wieder mit Volldampf Schokolade produziert.

Rütteln gegen Luftblasen

Die Schokolade ist 45 Grad warm, wenn sie durch die besagten Rohre in den oberen Stock gepumpt wird. Dort wird sie auf 30 Grad heruntergekühlt und in die gewünschte Tafel- oder Kugelform gebracht. Als Frei dies zeigt, sind gerade Milchschokoladetafeln dran. Blaue und grüne Plastikformen werden gefüllt und in einer raumhohen Apparatur, für den Besucher nicht einsehbar, gerüttelt – damit die Masse sich verteilt und allfällige Luftbläschen nach oben steigen.

Über 20'000 Tafeln stündlich sind es; am Ende wird mit einem Metalldetektor kontrolliert, ob sich kein Fremdkörper ins Produkt verirrt hat – ansonsten wird der ganze Ablauf gestoppt und unzählige Kilo Schokolade müssen vernichtet werden. Sogar die hier im abgeschotteten Bereich verwendeten Kugelschreiber sind so ausgerüstet, dass sie «metalldetektierbar» sind, wie man es bei Lindt & Sprüngli nennt.

Die abgekühlten Schokoladentafeln werden verpackt. Ein Mitarbeiter überwacht diesen Prozess, der idealerweise nie zum Stehen kommt – denn es ist der langsamste Arbeitsgang auf der Produktionsstrasse, gewissermassen das Nadelöhr. In der entsprechenden Apparatur werden gerade 300 Gramm schwere ­Tafeln mit Nüssen und Rosinen erst mit Alufolie, dann mit farbig bedrucktem Papier umwickelt.

Wieso eigentlich Alufolie? Ist das wirklich die beste Lösung? Diesbezüglich hat man sich bei Lindt & Sprüngli schon so seine Gedanken gemacht, doch offenbar sprechen mehrere Gründe für das hauchdünne, silberne Verpackungsmaterial: Einerseits hält es den Schokoladengeschmack verlässlich innerhalb der Verpackung, und Fremdgerüche von den Tafeln fern. Zudem hätten Konsumentenumfragen gezeigt, dass diese glänzende Hülle – vielleicht wegen des anmächeligen Knisterns während des Auspackens? – bei einer hochwertigen Schokolade einfach erwartet wird.

Die Palette der Produkte aus dem Hause Lindt ist breit gefächert: Zu gut 50 Prozent wird Milchschokolade verarbeitet. Zu etwa 20 Prozent arbeitet man mit weisser Schokolade, die zwar ebenfalls Zucker, Kakaobutter und Milchpulver, jedoch keine Kakaomasse enthält. Seit den Achtzigern stark am Kommen sind die verschiedenen Typen schwarzer Schokolade, die ohne Milchpulver produziert werden, aber einen unterschiedlich hohen Anteil Kakaomasse enthalten. In der Romandie erreiche man damit sogar ein noch grösseres Publikum als in der Deutschschweiz.

Stefan Bruderer gesellt sich dazu. Er ist Produkteentwickler und hat für den Besuch extra seine Maître-Chocolatier-Uniform angezogen. Sprich: die weisse Kochmütze und die ebenfalls weisse Jacke mit den goldenen Knöpfen, die man aus der Pralinéwerbung kennt. Er weiss einiges über die regionalen Schokoladenvorlieben auf der Welt zu berichten: So stellten arabische Confiseure im Gegensatz zu Lindt ihre Schokolade oft mit ­Kamelmilch her. Und bei den Amerikanern habe man lange Zeit punkten können mit Lindor-Kugeln der Geschmacksrichtung «Peanut Butter» – wegen des ­hohen Allergiepotenzials von Erdnüssen wurde der Verkaufsschlager in den Vereinigten Staaten aber wieder eingestellt.

Lindor-Kugeln rollen und rollen

Andere Länder, andere Sitten: Da passt wohl auch dazu, dass man vergangenes Jahr einen Oktoberfest-Bären produziert hat, analog zum berühmten goldenen Osterhasen mit dem Glöggli am roten Band: Der Teddy mit den Lederhosn trägt um den Hals ein Lebkuchenherz mit dem Aufdruck Spatzl.

Was – von der schwarzen Schokolade einmal abgesehen – bisher gar nicht ­ankomme bei den Konsumenten, sagt Stefan Bruderer weiter, sei zuckerreduzierte Schokolade. «Doch, natürlich machen wir da entsprechende Versuche.» Im Gegensatz dazu verzichte man auf Produkte, die bei sommerlichen Temperaturen nicht weich würden: «Dafür ist uns der Schmelz unserer Schoggi viel zu wichtig.»

Der Verkaufsschlager weltweit ist unbestritten die Lindor-Kugel: 3 Milliarden Stück werden davon weltweit pro Jahr hergestellt, so Stefan Bruderer. Am 19. Oktober, so liest man auf einem Aushang neben der Produktionsstrasse, habe man hier am Standort Kilchberg ­innert 24 Stunden 6 132 180 Stück gegossen, gefüllt und verpackt. Allerdings mag man es bei Lindt & Sprüngli nicht so sehr, wenn solche Zahlen herumgereicht werden – offenbar ist der Konkurrenzdruck stark.

Wenn man die Mitarbeiter nach den Hauptkonkurrenten Frey und Cailler fragt, wird eher ausweichend geantwortet: Man wolle nicht schlecht über diese Mitbewerber sprechen, die machen ihre Sache gut. Was man aber mehrfach hört: Das Herstellungsverfahren bei Cailler unterscheide sich in einem wesentlichen Punkt von Lindt – es wird im freiburgischen Broc nämlich Kondensmilch für die Rezeptur verwendet, hier in Kilchberg nehme man Milchpulver. Und damit dürften all diejenigen schmunzeln, welche die eine Marke der anderen vorziehen – weil es eben tatsächlich den kleinen Unterschied gibt. Schliesslich verrät Bruderer, dass ihm die «Ovoschoggi» – die leider nicht aus dem eigenen Haus stamme – sehr gut schmecke.

Zwei Dinge will man noch geklärt haben, wenn man schon zur Weihnachtszeit bei Lindt & Sprüngli zu Gast ist: Stimmt es, erstens, dass jetzt schon ­Osterhasen fürs nächste Jahr produziert werden? Tatsächlich seien die ersten Langohren bereits auf dem Weg nach Australien. Sie hätten nämlich eine dreimonatige Reise vor sich, bis sie am anderen Ende der Welt im Regal stehen.

Und was macht man, zweitens, mit der Weihnachtsschokolade, die beim grossen Fest übrig bleibt? Wird die wirklich eingeschmolzen und wieder verwendet? «Wir verkaufen das meiste, was nach den Festtagen übrig bleibt, zu reduziertem Preis bei unseren Detailhandelspartnern. Was trotzdem zurückkommt, wird an wohltätige Organisationen verschenkt.»

(Tages-Anzeiger)