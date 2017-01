Selbstbestimmte Lächerlichkeit

Es gibt Theaterproduktionen, deren Botschaft lässt sich bereits am Schreibtisch erahnen. «Identitäter» ist so eine. «Ist die suggerierte Freiheit unserer Multioptionsgesellschaft eine trügerische?», fragen der Berner Schauspieler Michael Glatthard und die Thurgauer Videokünstlerin Sarah Hugentobler im Begleittext zu ihrem ersten gemeinsamen Stück. Gute Frage, nächste Frage. Denn ernsthaft bestreiten würde wohl keiner die alltäglichen Zwänge des Neoliberalismus.

So voraussehbar der Abend also zu werden verspricht, so viele Überraschungen hält er bereit. Das fängt bei den Kostümen an: Glatthard, Hugentobler und Theatermusiker Pascal Nater tragen quietschgelbe Plastikperücken und stecken in hautfarbenen Ganzkörperanzügen, bei denen sich alles abzeichnet. Der Rest ist offenbar mehr oder weniger Zufall auf der Bühne des Schlachthaus-Theaters, denn die Handlung von «Identitäter» verlaufe bei jeder Aufführung anders, gab die Gruppe im Vorfeld zu Protokoll.

Ein schlauer Kniff

So wird die Figur F (Glatthard) von ihren Gegenspielern Hugentobler und Nater zu Entscheidungen gezwungen. Zu Beginn lässt sich das noch mitverfolgen, etwa als sich F aufs Aufblassofa setzt und Nater, thronend auf einem Hochsitz wie ein Spielleiter, Fs Bewegungen mithilfe eines Synthesizers untermalt oder ihm per Off-Stimme Gedanken aufdrängt.

Es ist schon ein schlauer Kniff: In einem Stück, das vordergründig von Selbstbestimmung handelt, tritt ein insgeheim fremdgesteuerter Held auf. Selbst nachdem F verkündet hat, sich nicht länger darum zu kümmern, was andere über ihn denken, sondern fortan «einfach zu machen», steckt anscheinend noch eine lenkende Kraft hinter seinen Handlungen. Einziges Problem: Als Zuschauer bekommt man davon nichts mit.

So bleibt letztlich auch diffus, was die Hauptfigur eigentlich antreibt, wenn sie auf einem Haufen Lehm hockt (Szenografie: Jasmin Wiesli) und über ihren toten Hamster sinniert oder als Freikirchler die Hände zum ekstatischen Lobpreis erhebt. Auch ob Sarah Hugentoblers riesigen Talking Heads, die immer wieder per Video-Einspielung auf einer mobilen Leinwand erscheinen, nun mimisch auf das Geschehen reagieren oder dieses steuern, lässt sich nicht sagen.

Meistens macht das aber auch nichts. Denn wie einer der grauen Köpfe (Hugentobler selbst), synchronisiert mit Glatthards Stimme, immer wieder Fs Gedankengänge ergänzt, ist eine kleine Attraktion. Und es bleibt nicht die einzige: Ein tadellos vorgetäuschtes Playback zu Leonard Cohens «Hallelujah» ist ebenso verblüffend wie ein gemeinsamer Tanz in Schuhen mit lächerlich langen Schnäbeln – ein populärkulturelles Phänomen aus Mexiko übrigens.

Aber wie war noch mal die Eingangsfrage? Die grösste Reflexionsarbeit hat bei diesem Stück wahrscheinlich schon mit dem Titel stattgefunden: Als Begriff nimmt «Identitäter» Bezug auf die Vorstellung, dass das Selbstverständnis einer Person immer auch durch Handlungen, also performativ hergestellt wird. Man ist nicht einfach, sondern man erschafft sich laufend neu. Im Schlachthaus bleibt das die einzige Erkenntnis.

Bis 17. 1. im Schlachthaus-Theater (Der Bund)