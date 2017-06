«Nach dem Motto ‹lokal verwurzelt, international vernetzt›»

Sie sind beide an den Münchner Kammerspielen daheim, als Hausregisseur und Chefdramaturg – was reizt Sie an Zürich?

Stemann: Zürich ist ein Superort. Und was Barbara Frey da geleistet hat, künstlerisch und praktisch, Chapeau! Alle Altlasten, von denen die Presse voll war, sind mittlerweile abgebaut – der Streit mit der Gewerkschaft, das Problem mit der teuren Schiffbau-Immobilie. Aber ganz ehrlich, wenn ich nicht durch meine Professur an der Zürcher Hochschule der Künste die Stadt und ihre Qualitäten schon schätzen gelernt hätte, dann hätte ich mich nicht so rasch für die Idee erwärmen können. Und meine Überzeugungsarbeit bei Benjamin von Blomberg wäre vielleicht auch weniger leidenschaftlich ausgefallen.

Blomberg: Freys Leistung ist gar nicht zu überschätzen. Auch weil wir ahnen, was für eine Mammutaufgabe das war und ist, glauben wir, dass Arbeitsteilung gut ist. Jetzt haben wir zwei Jahre Zeit, das Wie dieser Teilung auszutüfteln.

Kann das an der Spitze eines so grossen Dampfers klappen mit geteilter Verantwortung?

Stemann: Ich mag Austausch, das ist fast immer eine Bereicherung. Wir beide haben bewiesen, dass wir in der Lage sind, Kompetenzen bei uns und anderen richtig einzuschätzen und Gruppen zu leiten. Jetzt möchten wir die Begeisterung für unser Projekt bei der kleinen, heterogenen Truppe an Regieschaffenden kultivieren, die sich ab 2019 für mindestens drei Jahre ganz auf Zürich einlassen und mit dem Ensemble ein Programm für die Stadt machen sollen.

Blomberg: Es geht uns nicht darum, Stars für ein paar Wochen einzukaufen, zu kuratieren – wonach es leider bei der Volksbühne in Berlin im Moment aussieht. Theater muss der Ort sein, wo gesellschaftliche Realität reflektiert wird wie Migration – und wo gesellschaftliche Utopien wie flache Hierarchien, Partizipation und Zusammenarbeit buchstäblich durchgespielt werden. Wo, wenn nicht im Theater? Wir wenden uns wider die aktuelle Tendenz zur Exklusion überall. Theater ist eine soziale Kunst.

Für die Uraufführung von Jelineks «Schutzbefohlenen» holten Sie Flüchtlinge auf die Bühne ...

Stemann: ... und steckte dafür viel Kritik ein. Ich musste mir die Frage gefallen lassen, ob das nicht Voyeurismus sei und die Flüchtlinge danach wieder allein dastünden. Aber: Theater kann und soll nicht Sozialarbeit leisten und Probleme lösen. Wir wollen Bilder für eine bessere Zukunft schaffen und damit einen Impact auf die Gesellschaft haben.

Blomberg: Es ist doch so: Geht man den ersten Schritt nicht, so klein er sein mag, dann gibt es erst recht keinen zweiten – und auch keine gesellschaftliche Vision. Unser Theater wird kein Ort der fixfertigen Produkte sein, sondern des Prozesses, der «Manufaktur».

Stemann: In meinen Inszenierungen verlängere ich immer gern die Genese in die Aufführung mit hinein, egal, ob es ein Werk von Goethe ist oder eine postmoderne Textur.

Sie sprechen vom tollen Klima am Haus und in der Stadt; Zürich ist aber mit seinen Intendanten oft nicht pfleglich umgegangen, von Peter Löffler über Achim Benning bis Christoph Marthaler.

Stemann: Und bei Matthias Hartmann regte man sich über die Villa auf und bei Frey über Zusatzhonorare. Ich bin trotzdem voller Zuversicht und Elan. Ich hatte bis jetzt ein sehr schönes Feedback. In den ersten drei Jahren will ich nirgendwo anders inszenieren, mich ganz auf den Aufbruch des Theaters hier konzentrieren.

Gehört zur neuen Öffnung auch ein engerer Kontakt zur freien Szene? Im Juli legt die Stadt ihr Panorama der hiesigigen Theaterlandschaft vor. Wird sich etwas verschieben?

Stemann: Ich kenne viele der Off-Szene hier sehr gut; mal sehen, wie sich das anlässt. Wir stehen ja am Anfang.

Sie sagen, der Betrieb sei überhitzt, produziere, auf der Jagd nach einer verlorengeglaubten Relevanz, zu schnell zu viel. Wird Zürich weniger Schauspielhausproduktionen sehen?

Blomberg: Die Pläne sind noch nicht ausgereift; aber prinzipiell wollen wir das Haus öffnen nach dem Motto «lokal verwurzelt, international vernetzt».

Stemann: An der Relevanz des Theaters zu zweifeln: was für ein Irrtum! Ich sehe ja, wie die Leute mitgehen. (Tages-Anzeiger)