Mit Trampolin und ohne Schmäh

Im Himmel warten fliegende Backhähnchen und ewige Erlösung? Von wegen. Für Liliom haben die göttlichen Instanzen jedenfalls nur eine Art Selbsthilfegruppe für Selbstmörder vorgesehen, und nach 16 Jahren muss er auch noch für einen Tag zurück auf die Erde, um seine Schande mit einer guten Tat zu korrigieren. Und zu korrigieren gibt es einiges: Der arbeitslose Schausteller schlug seine schwangere Frau, plante einen Raubüberfall, verpulverte die Beute schon vor der Tat, es ging schief, der Selbstmord wurde zum einzigen Ausweg.

Die Aargauer Gruppe Theater Marie inszeniert die Vorstadtlegende «Liliom» von Ferenc Molnár als Singspiel (Musik: Pascal Nater) mit doppeltem Boden – in diesem Fall ein Trampolin. Ausserdem hat die Gruppe das ungarische Original, das 1909 uraufgeführt und seitdem oft inszeniert und verfilmt wurde, neu übersetzen lassen: «direkter, kantiger, ohne den wienerischen Schmäh», so die «Aargauer Zeitung». Doch das Thema, es ist das gleiche und immer noch hoch aktuell: der Kampf in einer groben Welt und nicht zuletzt vor allem mit sich selbst.

Grosse Halle Reitschule Do, 6., & Sa, 8. 4., 20.30 Uhr, So, 9. 4., 19 Uhr.