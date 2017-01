Eis schmilzt, Verzweiflung nicht

Das Weh steht schwarz und schweiget, und aus der Bühne steiget der weisse Nebel wunderbar. Und in dem Nebel wankt Woinizki – Onkel Wanja – stumm nach vorn an die Rampe, während in einer Ecke Alain Croubalian am Klavier hübsch ironisch den Lebensekel antönt. Siggi Schwienteks Wanja mit seinen aufgerissenen Augen, seinem qualvoll verzogenen Mund – kein Wunder bei dem scheusslichen Späte-70er-Jahre-Outfit, in das Aino Laberenz ihn gesteckt hat: eine beige Bundfaltenhose und einen floralen Pulli-Missgriff – sieht aus wie ein Märtyrer samt Attributen. Die Linke umklammert die Wodkaflasche, die Rechte die Pistole; und Schwientek hat auch uns zwei Stunden lang total im Griff!

Leergefegtes Herz

Ist die Regisseurin Karin Henkel bereits in den ersten Minuten ihrer «Onkel ­Wanja»-Inszenierung am Ende des Tschechow-Stücks angekommen? Bei dessen Urfassung noch dazu? In der ­ersten, komödiantischen Fassung des Tschechow-Evergreens erschiesst Wanja sich ja im dritten Akt: Die Melancholie räumt das Feld, und bald wird eine neue Liebe gefeiert. Aber das Drama von 1889 kam beim damaligen Publikum nicht an: Der Zeitgeist von damals erinnert an den Degout von heute und hat mit Happy Endings nichts am Hut. «Unser Herz ist wie leergefegt. Wir haben keine Politik, an eine Revolution glauben wir nicht, wir haben keinen Gott, haben keine Angst vor Gespenstern», zitiert das «Onkel Wanja»-Programmheft des Zürcher Schauspielhauses aus einem Brief des russischen Autors.

Darum geht in Anton Tschechows Bühnenhit von 1896 die Tristesse auch immer weiter und weiter: Keiner erschiesst sich, keiner erfreut sich an frischem Liebesglück oder an sonst irgendwas. Sie spinnen Luftgespinste und kommen weiter nur vom Ziel. Das Einzige, was sich in «Onkel Wanja» ändert, derweil die Zeit unbarmherzig vertickt, ist die Natur. Das Heu verfault, einst blühende Körper sind zu Karikaturen zusammengeschnurrt, einst blühende Waldlandschaften unter der Axt des ­armen Volks verschwunden.

Und Bühnenbildner Stéphane Laimé, ein Virtuose begehbarer Jekami-Theaterräume – unvergessen die Pilgerreise, auf die er uns 2015 in Karin Henkels «Die zehn Gebote» schickte –, hält hier, im Guckkasten des Pfauens, zumindest das Molekül H2O in Bewegung. Wasser, schmelzendes Eis, zerstiebender Nebel und bisweilen eine Böe aus der dröhnenden Windmaschine: Das ist Zeit; ist Vergehen. Und es ist, wenn auch als Idee nicht komplett neu, so doch komplett gelungen. Im Fond steht also eine Plattenbauwand aus Eis, die sich während der Aufführung allmählich auflöst. Das Eiswasser fliesst in die Pfützen, die sich rund ums Floss ausbreiten, auf dem eine kleine Zwangsgemeinschaft sich ihren Frust an den Kopf wirft. Der ist bei allen sechs meist zugedröhnt – mit Alk, falschen Hoffnungen, schmerzlichen Erinnerungen, eskapistischen Fantasien.

Der Hausherr, ein emeritierter Kunstgeschichte-Professor, jammert über sein Alter und seine Unbeliebtheit: Völlig blind ist Gottfried Breitfuss’ narzisstischer Unsympath keineswegs. Seine zweite, 27 Jahre junge Frau Jelena ist tatsächlich todunglücklich über ihre Ehe (Lena Schwarz). Wenn sie in offenherzigen Morgenmänteln und aufreizendem Undone-Look am Tisch erscheint, der so schief ist wie die Beziehungen der Tischgenossen, und wenn sie dann über die Sinnlosigkeit ihres Daseins klagt, treibt sie die Männer in den Wahnsinn. Der saufende Landarzt Astrow beispielsweise kann von ihrem Anblick nicht lassen und bemerkt Sonja, die junge Professorentochter, gar nicht, die sich nach ihm verzehrt: Markus Scheumann und Carolin Conrad sind ein absolutes Dreamteam, wie sie da vergeblich aneinander vorbeiträumen.

Scheumann hängt wie ein Gummi-Gaston auf dem Hof herum; in keinem Moment des Abends ist seine Haltung aufrecht, selbstbestimmt. Bei ihm wie auch bei Onkel Wanja lässt der grosse Puppenspieler im Bühnenhimmel die Fäden stets locker: Henkel hat Tschechows Story von der Storylosigkeit des modernen Menschen als Comic-inspiriertes Marionettentheater durchchoreografiert. Das Ensemble biegt und krümmt, verschränkt und verrenkt sich in dieser Untersuchung unseres Überdrusses, sodass ein superkomischer, ständig am tragischen Ton kratzender Strip, ein Theater-Mix zwischen Tom & Jerry, Dick & Doof und Woody Allen, entsteht, Film inklusive. Eine Kamera jagt durch eine Luftröhre – den Ofen fürs Schwadronieren über Tun oder Nichttun. Oder zeigt das Filmbild einen Darm, den Ofen für die heisse Luft, das Gas, das die Schwadroneure produzieren?

Hohepriesterin des Leidens

Jedenfalls schunkelt sich auch Wanjas Mutter ihre Rolle zurecht, derweil sie sich von Holzstuhl zu Holzstuhl hangelt und sich über die Grösse des Professors, ihres Schwiegersohns, belügt (Nikola Weisse); und ebenso Mitbewohner Ilja, der sich vom verrucht-scharfen Arzt zum Powackeln animieren lässt (Alexander Schmidt). Dieser ganze gallige Theaterzirkus wäre freilich nichts ohne Musiker Croubalian. Wie der Desillusionierung aus der E-Gitarre folkt oder aus dem Piano bluest, ist geradezu verboten flockig. Und Conrad als verzweifelt pflichtbewusstes Girlie mit schwarz geränderten Augen stapft zu solchen Klängen in Steghosen, Glitzerpulli und Wanderstiefeln durch ihre immergraue Welt. Glück ist etwas für zukünftige Generationen, wenn überhaupt.

Und für uns! Denn Henkel ist eine Hohepriesterin jenes Leidens, das jeden Postironiker des 21. Jahrhunderts ab und an überkommt, einlullt wie ein Wiegenlied, Abendlied, wenns an der Kraft zum Ausstieg oder Aktivismus mangelt. Sie hat Thomas Braschs tolle, gegenwartsgerechte Tschechow-Übersetzung weiter bearbeitet, hat sie auf unsere brennenden Fragen zugespitzt. Und das Ganze dann, mit starken Schauspielern, zurückinszeniert in ein zeitloses, musikalisches Bühnenmärchen. Das ist unpolitisch, uninnovativ – und unglaublich gut: «Onkel Wanja» hat hier nicht bloss überlebt, er bringt uns zum Erbeben.

(Tages-Anzeiger)