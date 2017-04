Ein ermüdender Albtraum

In den Zuschauerreihen schmerzen die Ohren. Wieder hat es laut geknallt auf der Bühne der Vidmarhallen, und wieder ist man aufgeschreckt und hat reflexartig die Hände hochgerissen. Ja, sie wecken gehörig auf, die Schüsse aus der Damenpistole, die während des zweistündigen Abends mehrmals zum Einsatz kommt. Knalleffekte sind aber auch praktisch nötig. Denn das Bühnengeschehen wirkt alles andere als aufrüttelnd. Liegt es am Stück selbst? «Die Reise von Klaus und Edith durch den Schacht zum Mittelpunkt der Erde» hat der Berner Schriftsteller und Dramatiker Lukas Bärfuss 2001 als Auftragsarbeit fürs Schauspielhaus Bochum geschrieben. Es ist ein seltsam träumerisches Werk mit vielen Andeutungen, aber ohne klaren Fokus.

Eine Frau, Edith, wird darin von ihrem Bruder Klaus bevormundet, weil sie nach dem Tod ihres Geliebten angeblich verrückt geworden ist. Die Geschwister verbindet aber auch noch ein Geheimnis, das den Zuschauern bis zuletzt vorenthalten bleibt. Und nebenbei spukt ein Unhold in der Stadt herum, der Frauen in den Selbstmord treibt – eine Referenz an Jack The Ripper. Gefangen wird er nicht. Viele Leerstellen also, die vermutlich auch der Grund dafür sind, warum es geschlagene sechzehn Jahre gedauert hat, bis das Stück nach seiner Uraufführung nun endlich in der Schweiz gezeigt wird. Denn die Dringlichkeit in Bärfuss’ Text, man muss sie schon suchen. Dass sie praktisch fehlt, lässt sich aber auch als Angebot des Autors an die Regie verstehen, das Stück selbst mit Bedeutung anzureichern. Eine Aufgabe, die die deutsche Hausregisseurin von Konzert Theater Bern, Claudia Meyer, übernommen hat, die auch gleich fürs Bühnenbild verantwortlich zeichnet: Die Handlung verlegt sie in eine leicht ansteigende, sich gegen hinten verengende Industriehalle mit schimmeligen Wänden und eingeschlagenen Fensterscheiben.

Tango statt Arztbesuch

Willkommen in Fritzls Keller, wo nicht nur die Mauern, sondern auch die Seelen modern. Hier wirft sich der Bruder wollüstig auf die Schwester, und wie er es genau meint, wenn er «ich liebe dich» sagt, bleibt so diffus wie der Trockeneisnebel, der im kalten weissen Licht durch den Schacht zieht. Und wenn im Hintergrund auch noch eine cineastisch anmutende Soundkulisse aus düsteren Streichern aufzieht (Musik: Michael Wilhelmi), sind sie für einen kurzen Augenblick da: die Bilder eines Albtraums. Einer allerdings ohne frohes Erwachen für das Publikum. Denn richtig entfalten lässt Meyer keine ihrer Ideen. Im Gegenteil, sie reiht so viele aneinander, dass einem ganz konfus wird. So tritt als eine der Nebenfiguren etwa eine verstörend durchtrainierte Ballerina (Patricia Ro­ton­daro) auf, die mal auf Zehenspitzen und in hautfarbener Unterwäsche über die Bühne stöckelt, mal während einer Szene, die eigentlich eine ärztliche Untersuchung sein soll, mit Edith Tango tanzt.

Warum das sein muss, ist so unverständlich wie der gekünstelte Gestus, mit dem die Figuren ihre Textzeilen sprechen. Am wenigstens stört es bei Irina Wrona, die ihre Edith im Blumenkleid zwischen mädchenhafter Trotzigkeit und erwachsener Klarsicht schwanken lässt. Und auch Stéphane Maeders Klaus, ein zu gross geratener Muttersohn im pastellfarbenen Wollpullover (Kostüme: Barbara Kurth), wirkt vergleichsweise glaubhaft, wenn er wieder einmal über seine unzulängliche Schwester klagt.

Groteske Affekte

Solche Momente sind aber die Ausnahme; vorherrschend ist vielmehr ein unmotivierter Aktionismus. Man schreit, hebt sich gegenseitig hoch oder bricht plötzlich heulend zusammen wie etwa Gabriel Schneider als Ediths farblose Liebesaffäre. Die Figuren durchleben keine Entwicklung, sondern Affekte: Jeder Satz wird begleitet von einer grotesken Handlung. Das ist so unnatürlich, dass man sich nicht in die Charakteren einfühlt, sondern erstaunlich bald ermüdet.

Was auch damit zu tun hat, dass die Inszenierung zwar das Melodram zitiert, als das Bärfuss das Stück im Untertitel bezeichnet, aber nichts weiter daraus macht. Es fliegt eine Kusshand, es singt eine elfenhafte Prostituierte (Nathalie Thiede), es schlingen sich Ediths Arme innig um ihren Geliebten. Und an der Rückwand flimmern Filmprojektionen vorüber, die wirken, als hätte jemand vergessen, die nächste Spule einzulegen (Video: Sebastian Therre). Doch eine Referenz ist eben noch lange keine Position.

Kotzen, tanzen, schiessen

Verpasst hat man vor allem, «Die Reise von Klaus und Edith» auf eine bestimmte Art zu interpretieren. Als moderne Version der griechischen Sage von Orpheus und Eurydike beispielsweise, deren Flucht aus der Unterwelt missglückt. Als Grossstadtkrimi oder als Psychodrama über einen Narzissten oder eine Depressive. Oder warum auch nicht als handfestes Melodram? Doch die Angebote des Stücks an die Bühne sind scheinbar auf dem Regiepult liegen geblieben.

Was aber nicht heisst, dass da nichts los ist in der Vidmar 1, im Gegenteil. Darin liegt letztlich das Paradox des Abends: Trotz regem Bühnenbetrieb steht das Geschehen still. Ein toter Vogel knallt ans Fenster. Edith kotzt. Sie macht ein Radio an. Sie hat Sex. Sie tanzt wild. Was kommt als nächstes? Schaut das Publikum noch zu? Ein weiterer Schuss fällt. Jetzt ist es zumindest wieder wach.

Weitere Vorstellungen bis 29. Juni, Vidmar 1.

