Baukasten der Gefühle

Sachte schickt die Freitagsakademie (Leitung: Katharina Suske) ihre barocken Klangfarben in den weiten Raum. Es genügt, dass die Sonne aufgeht. Nicht die am Himmel, die ist ja längst da. Es muss die des Sonnenkönigs sein. Man wähnt sich zu Gast bei Louis in Versailles, obwohl das Auge in die Grosse Halle der Reitschule blickt. Hübsch, dieses Paradox. Die Reitschule erweist sich als perfekter Rahmen für das einstündige «Concert dans le goût théâtral», das mit einfachsten Mitteln grosse Wirkungen erzielt.

Stimmungsvoll ausgeleuchtet ist der Ort, offen und weit für beide, den Tanz und die Musik. Ein Lichtquadrat dient als Bühnenpodest. An der Stirnseite sind das achtköpfige Barockorchester und die Sänger platziert (Marie-Frédérique Girod, Sopran, und Christian Hilz, Bariton, sowie Studierende der Hochschule der Künste Bern).

Sie schicken ihre Stimmen wie Tentakel Richtung Bühne: Die Tänzer lassen sich davon bewegen, präzise, eigenwillig, sodass die Körperbewegungen zum Spiegel der inneren Befindlichkeiten werden. Expressiv und mitreissend sind die Trink- und Liebeslieder, denen die Sänger und Instrumentalisten rhythmisches Profil verleihen. Es ist eine Rarität: Im Konzertsaal sind die unterhaltenden Stücke, die François Couperin am Hofe Louis XIV komponiert hat, selten zu hören.

Die Lust an der Lust

Geschickt fügt Choreograf Joshua Monten die musikalischen Mikrokosmen zusammen. So entsteht eine Art Oper aus Musik, Gesang und Bewegung. Eine Oper, wie sie aber gar nie komponiert wurde. Die Bewegungen, die Monten mit den Tanzenden (Lazaare Hute, Francesca Imoda, Jack Wignall, Tingan Ying) erarbeitet hat, sind überraschend vielfältig. Da ist die höfische Kontrolliertheit, das Galante, Abgezirkelte in den Gesten und Schritten. Und wenn man es nicht erwartet, kippt das höfische Vokabular in einen zeitgenössischen Modus. Die Gesten werden ungezügelt, die Posen freier, und die Trippelbeine schnellen hoch. Man spürt, wie die Lust an der Lust erwacht.

Und auch am Prügeln: Wenn die Emotionen überschäumen und die Ohrfeige knallt, weiss man, dass Monten da eine Idee aus einer früheren Tanzarbeit («Freude», 2016) recycelt, einem Stück, in dem er die Rhetorik des Prügelns untersucht hat. Die Bewegungen scheinen wie die Gefühle aus dem Baukasten zu kommen – im stilistischen Kontext des Barocks ergibt das Sinn.

Ein wenig geschichtliches Vorwissen setzt das Konzert voraus: Das tanzende Quartett spielt Charaktere aus der Commedia dell’Arte. Die Typen, die da glänzen, erinnern an Arlecchino, Hanswurst, Colombina, aber auch an moderne Marionetten und haarige Teufel, die fauchen, wenn die Engelsstimmen im Orchester erklingen. Mit Selbstironie und Humor werden Affekte ad absurdum geführt.

Vor vier Jahren haben die Freitagsakademie und Joshua Monten mit «Delirio amoroso» bereits ein gemeinsames Projekt gestaltet. Was damals nicht ganz glückte, ist jetzt ideal: In der Reitschule agieren Musik und Tanz auf Augenhöhe, und ganz ohne sich zu erdrücken.

Grosse Halle Reitschule, Dienstag, 20 Uhr.