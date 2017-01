Selfies über Leichen

Das Holocaust-Mahnmal beim Brandenburger Tor bietet sich als Motiv an – kein Wunder also, dass es tausendfach auf Fotoplattformen wie Instagram auftaucht, nicht selten auch als steingrauer Hintergrund für Selfies.

Ob dies ein angemessener Umgang mit dem Gedenken an den Holocaust ist? Der Autor und Satiriker Shahak Shapira möchte zum Nachdenken genau darüber anregen. Er wählt dazu einen radikalen Weg, der auf den Magen schlägt.

Für sein Onlineprojekt Yolocaust (Achtung: Wenn Sie den Link klicken, werden Sie verstörende Bilder sehen) kombiniert er flippige Selfies vom Stelen-Meer mit Bildern aus der Zeit des Holocausts. Ruft man die Website auf, sieht man zuerst die Originalbilder. Fährt man dann mit dem Mauszeiger darüber, verwandeln sich die Aufnahmen in grausige Collagen. So springen zwei junge Männer nicht mehr über die Steinblöcke, sondern über einen Berg Leichen, ein anderer jongliert nicht mehr zwischen den Säulen, sondern kniet in einem Massengrab. Der Titel Yolocaust leitet sich vom Jugendwort Yolo ab, ein Akronym für «You only live once», man lebt nur einmal.

Shapira ist Jahrgang 1988, geboren in Israel, seit dem 14. Lebensjahr in Sachsen-Anhalt lebend. In einer Zeit, in welcher der AfD-Politiker Björn Höcke das Mahnmal ein «Denkmal der Schande» nennt und die bundesdeutsche Erinnerungskultur eine «dämliche Bewältigungspolitik», kommt eine derartige Aktion vielleicht genau im richtigen Moment. Dass sich die Deutschen schwertun mit einer angemessenen Erinnerung an die Shoah, drückt sich unter anderem auch darin aus, dass es in der deutschen Hauptstadt erst sechzig Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs überhaupt ein entsprechendes Denkmal gibt. Die extreme Rechte ist nicht erst seit der AfD bestrebt, das als «Opferkult» diffamierte Gedenken ganz zu beenden.

Shapiras Yolocaust könnte Bewegung in die Diskussion um das richtige Gedenken bringen. Eine Interviewanfrage für diesen Artikel wurde mit einer Entschuldigung beantwortet, dass es aufgrund des enormen medialen Echos etwas länger mit dem Beantworten der geschickten Fragen dauern könnte.

Als das Denkmal für die ermordeten Juden Europas, wie das Holocaust-Mahnmal korrekt benannt heisst, 2005 eröffnet wurde, zeigte sich schnell, dass es nicht eine einheitliche Form der Aneignung dieses öffentlichen Raums durch die Besucher geben würde. Zwischen kontemplativ-erinnerndem Schlendern durch die Stelen und wildem Herumhüpfen war von Anfang an alles denkbar; zumal ausländische Besucher oft auch schlicht nicht wissen, wo sie sich befinden.

Peter Eisenman, Architekt des Mahnmals, hatte sich stets gegen eine klare Deutung des Ortes verwehrt und hat in der Vergangenheit immer wieder betont, dass er sich nicht an einem lockeren Umgang mit dem Denkmal störe. In einem 2010 veröffentlichten Interview fand er es zum Beispiel durchaus in Ordnung, dass dort Kinder spielen. Wahrscheinlich hat Eisenman die Entwicklung schon in seinem Entwurf vorhergesehen. Das Projekt Yolocaust dürfte selbst ihn überraschen.

Der Autor dieses Textes arbeitete von der Eröffnung 2005 bis 2006 als Besucherbetreuer beim Denkmal für die ermordeten Juden Europas. (DerBund.ch/Newsnet)