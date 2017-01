Hä? oder Hä?!!

Syt Jahre wotti hie häre, geng isch öppis drzwüsche cho, aber itz bin i äntlech hie: alleini z Paris. I wott o scho lang nach Argentinien, Budapest, Feuerland, Prag, L.A., Tel Aviv, i Kongo, id Karpaten, zu de finnische Seenplatten. Aber geng chunnt öppis drzwüsche. U de luegen i zue, wie angeri ir Wäutgschicht desume reise, aus gienge sie churz im Migros ga kömerle. Mir würds drümmlig wärde. Für mi isch e Reis geng no öppis, won i abwäge: söui oder söui nid. Vor luter abwäge, won i häre gieng, wen i gieng, gahn i de aube so lang nid, bis öppis drzwüsche chunnt. We me gnue lang wartet, chunnt outomatisch öppis drzwüsche.

Wo dr Xavier de Maistre 1795 wäg eme Duell 42 Tag lang Zimmerarräscht bercho het, het er sys Zimmer zur Wäut erklärt u ds Büechli «Reise um mein Zimmer» gschrybe. Er erforscht d Gägeständ im Ruum, sinniert, reflektiert, entdeckt ihri Gschichte u syni eigeti Vrgangeheit. So eroberet er en eigete Kontinänt us Realität und Imagination. Die Reis empfiuet er vor auem Lüt mit chlynem Ykomme, «aber auch Reichen, Kranken, Angsthasen und Schwerfälligen.» S geit letschtlech um d Interesse, um d Fantasie. U geng wider ums «Hä?».

E Reis, wo kes «Hä?» uslöst, isch ke rächti Reis. Won i z Ägypte irgendwo im Gaggo usse im ne Hotelresort am Meer nume bi ga sörfe, han i kes «Hä?» erläbt. We me aber e Spraach chuum versteit, we me nid weiss, was exakt me isst, wo me es Biljee chouft, was ds Gäut exakt wärt isch, we me mit dr eigete Mentalität, em Verhaute unsicher isch u da u dert Züüg gseht, wo me nid versteit – u we eim mängisch de nume es innerlechs «Hä?» übrig blybt, es Umefuchtle mit de Händ: de passiert öppis im Hirni. De stöpsle sech d Synapse nöi zäme.

***

Zwar passiert eim so nes «Hä» meh u meh ou ohni z reise; drfür mit doppeltem Usruefezeiche und ohni Dürlüftig vom Hirni. Ir Türkei söu per baldiger Verfassigsreform dr Regierigschef abgschafft wärde, drmit d Exekutivgwalt nume no bym Staatschef ligt. So chönnt Erdogan de säuber d Zämesetzig vom Höche Rat (Richter u Staatsawäut) bestimme, hätt auso d Justiz unger Kontrolle. No meh Macht, ja mou, werum nid. Es autoritärs Syschtem, vilecht baud e Diktatur. Adieu demokratischi Rächt u Freiheit. Hä?!!

Werum funktioniert geng wider dr glych Habakuk? O d SVP, wo mit debile Plakat d Blickfäuder bestimmt u manipuliert. Hä?!! Scho wider? Die Widerholige sy inhaltlech, aber o visuell zermürbend. We me geng wider dr glych Mischt muess aluege, stigt d Gefahr von ere Verkalkung. Em Trump sys Gsicht jede Tag? Das isch ungsund für Psyche u Körper – vo Länder und Individue. Fies, muess sech d Wäut mit so viu Habakuk befasse.

Dr Habakuk isch übrigens e biblische Prophet gsi, wo sozialkritisch gäge Herrscher vorgangen isch, i Form vo so genannte «Weherufe über Habsüchtige, Ausbeuter, Gewalttätige». Zum Bischpiu: «Weh dem, der für sein Haus unrechten Gewinn sucht und sich hoch droben sein Nest baut, um dem drohenden Unheil zu entgehen.» Itz gahn i churz dehors, s wird o hüt mynersyts es paar «Hä?» gä ici, es paar rumpligi «Pardon, pouvez vous répétez, je n’ais pas tout compris.» Aber dasch mieux que «Hä?!!» (Der Bund)