Gescheit gescheitert

«Wie kann man sich als Künstler so blossstellen?» Fragt sich inmitten der Kunsthalle Bern Jürg Halter. Sein Vorhaben an diesem Abend beruht auf dem einzigen Grundsatz, nichts vorzuhaben. Die alte Hip-Hop-Losung sozusagen: «zwei Turntables und ein Mikrofon». Nur ohne Turntables. Schon vor dem Auftritt in der neongrellen Galerie lag ein Schleier der ahnungslosen, beinahe weihevollen Erwartung. Bis Halter schmunzelnd hereinkommt und sein «Festival des Scheiterns» eröffnet. Als sein «wahrscheinlich bislang künstlerisch radikalstes Projekt» hatte er es angekündigt.

Erst im September gab er sein Debüt als Dramatiker mit «Mondkreisläufer» am Konzert Theater Bern. Und davor bewies er am selben Ort mit seiner Talkshow «Die Gegenaufklärung», dass er als Moderator noch nicht ganz so glänzt wie als Performer. Nun also das: eine freie Rede von einer Dreiviertelstunde – etwas, was dem Improvisationstalent und ehemaligem MC durchaus liegen könnte, doch scheint ihm das Koketieren mit dem Scheitern ganz gut zu gefallen: «Also jetzt muss ich improvisieren», sagt er unter Grinsen nach 20 Minuten. Oder wenig später: «Klar, ich habe einen Plan B mit tollen Pointen.» Halter erschafft und zerstört abwechselnd die Illusion, dass es sich hier doch um einen programmierten Abend handelt. Zumindest muss er das Gegenteil nicht krampfhaft beweisen und sinniert locker und souverän vor sich hin.

Ironie und platte Reime

Sich das Scheitern zum Ziel zu erklären, ist ein ausgebuffter Handgriff. Bleibt doch auf dieser Bewertungsgrundlage jeder Ausgang gültig. Selbst der Totalausfall. Mit dieser Finte gibt sich Halter den Freipass. Und den nutzt er souverän. Er schildert, wie ein Kieselstein an seine Stirn prallt und das dritte Auge öffnet. Dieses habe aber einen Förderantrag gestellt und wollte zum Stipendienaufenthalt nach New York, jedenfalls nicht ausgerechnet auf diese Halter-Stirn. Und überhaupt: «Diese Affenfresse. Schaut euch mal dieses Affengesicht an. Das kann doch nicht sein.»

Für Selbstironie hat Halter genauso viel übrig wie für platte Reime. Er ist zugleich grossspurig und kleinlaut. Sein Charme überbrückt die kleinen improvisatorischen Durststrecken. Mit Rückbezügen und Leitbegriffen erschafft er Kohärenz und nicht selten verdächtig überlegte Pointen. Dann betont er wieder: «Ich bin nur das Medium von euch. Ich weiss, ich bin nicht sonderlich begabt.» Dabei bleibt er dankbar, dass er diese «Selbsttherapie vor Publikum» machen dürfe. «Ich habe noch nie so viele Therapeuten in einem Raum gesehen.»

Unter ihnen sitzt auch der Stiller-Has-Sänger Endo Anaconda («Papa ist auch schon da»). Der nicht biologische Vater besuchte Halter auch schon in seiner Talkshow. Hier wird er einer der Fixpunkte, die sich der Improvisator gezielt sucht. Auch die farbenfrohen Bilder («Auftragsarbeiten von M&M’s») bieten Halter Halt. Er verlässt aber auch mal den Raum und kehrt mit dem Öffnungsschild der Kunsthalle zurück, was ihn natürlich zu allerlei Wortspielen verleitet.

Sonst dreht er sein Tai-Chi-Gewand wieder auf links oder rechts und steht rot respektive schwarz gekleidet da. Und er schöpft immer wieder aus dem weiten Halter-Kosmos, in dem die Kritik an Kulturschaffenden («förderungswürdig» bis «förderungswütig»), die Tierwelt («Ich bin ein Spatz mit Spatzenhirn») und die Selbstpersiflage (siehe oben) schon lange miteinander flirten.

«Ich weiss, ihr habt mehr Refrains erwartet, mehr Hit-Potenzial», sagt Halter gegen Schluss und verschwindet dann «mit stillem Gruss». Nein, man hätte erwartet, dass es vielleicht aus dem Ruder läuft. Doch so leid es einem auch tut, muss man «Das Festival des Scheiterns» als – egal in welcher Ordnung – geglückt bezeichnen.

«Das Festival des Scheiterns» läuft noch ein letztes Mal heute Abend um 20 Uhr in der Kunsthalle Bern. (Der Bund)