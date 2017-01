Es nöibärndütsches Gschichtli 2

Jaja, i weis, was Dir jitz dänket: Däm chunt o nümm so vil i Sinn, dass er grad no einisch e Fortsetzigskolumne bringt! Tuet mer ja leid – aber erschtens han i scho wider sövel vil Müschterli gsammlet, dass i dringend mal es paar mues abboue; u zwöitens han i eifach nid chönne widerstah, Öich a däm bsundrige Tag wider einisch es Gschichtli z verzelle: Es sy emal drü Könige gsy, der Chäschpu, der Mele und der Bälzu. Die hei amene Winteraabe irgendwo wyt ewägg e Stärn gseh u hei sofort gwüsst: Dert müesse mer ane!

Drum sy si grad los, zersch ender gschlenderet, nächär aber immer schnäller gloffe. Einisch hei si sogar müesse wände, wül si der falsch Wäg verwütscht hei, u sy wider rückwärts derthäre zrügg, wo si sy härcho. Es het gwindet u isch überhoupt grauevolls Wätter gsy, und zuedäm hei si nach einige Stunde loufe scho Blase a de Färse gha. Obwohl si d Aaschrift ja nid hei gwüsst, hei si uf einisch es Huus gseh, bi däm si dütlech gfüelt hei: Da mues es sy! Der Chäschpu het ganz behuetsam d Türklinke aagfasst, het sech aafangs aber no nid getrout, eifach so yzträtte. I däm Momänt sy o di andere beide häregeilt.

Dür e Türspalt hei si so öppis wi ne Wiege gseh, us dere es so häll gschune het, dass si zersch mal hei müesse d Ouge zuemache. Dass em Mele derby es «Heiland Stärne!» entwüscht isch, cha men ihm nid verüble. «He, machet nid eso ne Lärm! Syt doch bitte chli lyser, ds Chrischteli schlaft!» ghört er uf ds Mal e Frouestimm näbe sech säge. «Wär bisch de du? U hets da usser üs ke Lüt?», fragt der Chäschpu. «I bi d Mare. Chömet nume yne. Drinne isch näb em Chind u mir nume no der Sepp.» Churz druuf sy si im Zimmer gsy u hei neugierig zu dere Chrippe übere gluegt, wo me aber nume fang echli Stroh het gseh. Em Mele sy scho Schweisströpf über d Stirn abekulleret; är het eifach z vil aagha u drum sy dick Mantel uszoge und a eim vo de Hääggene ufghängt. Natürlech hei si o Gschänkli derby gha: Der Chäschpu e Zopf, früsch us der Backstube, der Mele es Dutzend Fisch, won er ersch am Tag zuvor mit syre Angle us em See zoge het, u der Bälzu es Pack Rosine, won er no het übrig gha. Wül der Sepp so unverschämt dert druf gluegt het, het er ne grad gfragt: «Wotsch eini koschte? Die munde der sicher, so läcker sy die! I gibe der o gärn e ganzi Handvoll. Oder würdisch lieber e Bisse Fisch näh? Darfsch uswähle!» Doch dä erwideret: «Nei, reich mer lieber es Stück Zopf übere. Aber nid grad der Aaschnitt, gäll, so vil Rinde lieben i drum gar nid!»

Müed vo der länge Reis, het der Mele so fescht müesse gähne, dass es ne im Nacke zwickt het – u vil z warm isch es ou immer no gsy! Änenache het der Chäschpu mit syre Predigt aagfange: «My Sohn, d Ängel hein is scho aakündet, was hütt z Aabe hie wird gscheh. I erinnere mi . . .» So isch das wyterggange, bis ne es merkwürdigs Grüüsch jäh unterbroche het: Der Mele, wo längscht gschlafe het, het plötzlech lut afa schnarche. «Es isch immer di glychi Lyr mit dir!», het ne der ander aagfahre. Dise isch erschrocke u het gsüüfzet: «Das isch nid myni Schuld, es isch wäge der Hitz da drin!» Wo sech de o no der Bälzu luthals ygmischt het, isch ds Chrischteli erwachet u het afa hüüle. Jetz isch es em Sepp z vil worde. Är het d Türe göffnet, di drü Männer churzerhand usegrüert und ne no hinterhär bbrüllt: «Toll heit der das härekriegt! Mir bruuche hie ke Stryt, göht doch woanders ga wyterstürme!» Aber da sy si scho über all Bärge gsy, ohni uf Widersee z säge.

Und – heit Der zellt, wivil nöibärndütschi Usdrück di drei näb ihrne Gschänkli no hei mitbbracht? E chlyne Typ: Es sy glychvil wi d Quersumme vom hüttige Datum mal sächs plus drü. D Lösig findet der geng wi geng uf www.benvatter.ch, bi «schreiben». (Der Bund)