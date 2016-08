Wer war der Held Ihrer Kindheit?

Ich glaube, das war der Schnauz vom Polizisten, der jeweils in unsere Schule kam. Der hat immer so lustig hin und her gezuckt, wenn er geredet hat.

An was glauben Sie?

Ich glaube daran, dass wir Unglaubliches erschaffen können, wenn wir an uns glauben und nicht unbedingt daran, was andere einem glaubhaft machen wollen.

An was glauben Sie nicht?

An das, was alle so glauben.

Was hängt bei Ihnen über dem Bett?

Derzeit zwei Nägel. Die warten auf ein Bild. Falls Sie Künstler sind und glauben, Sie machen Bilder, die mir gefallen könnten, dann bitte schreiben.

Was ist Ihr grösster Schatz?

Ich glaube, meine unbekümmerte Art auf Menschen zuzugehen. Und vielleicht bald so ein Bild.

Wofür sparen Sie?

Ich finde exzessives Sparen nicht sinnvoll. Ich lebe jetzt. Drum geht das Geld auch jetzt raus. Wenn ich dank meinem Geld etwas erleben kann, macht mich das glücklich. Wenn mein Geld auf der Bank liegt, machts nur die Banker glücklich.

Wann haben Sie sich das letzte Mal so richtig wild gefühlt?

Letzte Freitagnacht. Bei meiner besten Freundin gabs Küchen-Disco.

Welches sind Ihre aktuellen Süchte?

Derzeit grad Grapefruitsaft. – Das klingt jetzt sehr wild.

Was ist Ihnen näher: das Leichte oder das Schwere?

Das Leichte. Ich nehme mich, das was ich tue nicht sehr ernst. – Doch, wenn ich etwas unbedingt möchte, dann fällt mir das Leichtnehmen extrem schwer.

Wo zwickt es derzeit am meisten?

Ich habe grad eine neue Lampe montiert. Mein Eindruck war: Es hat am ganzen Körper gezwickt.

Was war der schönste Ort, den Sie besucht haben?

Da gehe ich jeden Abend hin. Mein Bett.

Was ist das Lustigste, was Ihnen je auf der Bühne passiert ist?

Letzthin krachte der Stuhl unter einem Gemeindepolitiker zusammen. Es war genau jener Gemeindepolitiker, der gegen die Renovation des Saals gestimmt hat. Was wissen nur die wenigsten Menschen über Sie?

Dass ich meine Bücher alle konsequent nach Farben sortiert ins Büchergestell einordne.

Wie sieht es aus, wenn Sie tanzen?

Ein Kumpel von mir kann extrem gut Roboter-Dance. – Ich kann so tanzen wie ein extrem hoch entwickelter Roboter. Sodass man den Unterschied zum Menschen kaum mehr wahrnimmt.

La Cappella Mi bis So, 31.8. bis 4.9., 20 Uhr. (Der Bund)