Spazieren durch die Jazz-Geschichte

Diese Woche ankert das Swiss Jazz Orchestra nur wenige Hundert Meter von seinem Heimathafen entfernt in Marians Jazzroom, dessen intime Abmessungen so gar nicht zu einer voll ausgewachsenen Big Band passen wollen. Was man dem Orchester angesichts der beengten Platzverhältnisse deshalb wünschen kann, ist eine Ausweitung seiner Hörerschaft über die üblichen Bierhübeli-Gänger hinaus. Im Rahmen seines diesjährigen Gastspiels am Berner Jazzfestival trifft das Swiss Jazz Orchestra auf den Schlagzeuger Jeff Hamilton und den Bassisten John Clayton, der sich auch als Komponist, Arrangeur und Dirigent hervortut.

Dass die beiden zusammen eingeladen worden sind, um das Gastspiel ausländischer Stars in den Schweizer Reihen zu bestreiten, hat seine Richtigkeit. John Clayton und Jeff Hamilton kennen sich schon seit langem, komplettierten sie doch Mitte der Siebzigerjahre das Trio von Monty Alexander. Seit 1986 gibt es das in Los Angeles domizilierte Clayton/Hamilton Jazz Orchestra, eine Grossformation, zu deren Leadern auch Johns jüngerer Bruder Jeff Clayton zählt. Die beiden Gäste des Swiss Jazz Orchestra bringen also einen grossen Big-Band-Erfahrungsschatz mit. So begann John Clayton im Eröffnungsset sogleich, energisch mit ganzem Körpereinsatz zu dirigieren, wobei er die Stücke so weit verinnerlicht hatte, dass er keine Partituren brauchte.

Ecke n und Kanten Die Wahl der Stücke kam einem kurzweiligen Spaziergang durch die Jazzgeschichte gleich, bei dem Hoagy Carmichael auf Thelonious Monk und Horace Silver trifft. Den grossen Reiz der Musik machen – nebst dem Spiel des Orchesters – die Arrangements aus; so der hübsche Einfall, einen alten Evergreen wie «On the Sunny Side of the Street», den jeder Armstrong-Fan summen kann, als besonderes Vehikel für die Mitglieder des Posaunensatzes zu benützen. Bei Monks «Evidence» waren auch in der Big-Band-Bearbeitung all die Ecken und Kanten zu hören, die einer Monk-Komposition gebühren, und in «Georgia on My Mind», nicht der einzige Carmichael-Song im ersten Set, durfte Till Grünewald sein Tenorsaxofon nach den Regeln der Kunst röhren lassen.

Der Auftritt machte sichtlich Spass. Der berührendste Moment ergab sich jedoch bei der Zugabe, einem Bass/Schlagzeug-Duo der Gäste, bei dem sowohl Clayton als auch Hamilton eine Subtilität an den Tag legten, die im Klangmeer der Big Band ungehört geblieben wäre.

Weitere Auftritte im Hotel Innere Enge bis 15. April, jeweils 19.30 und 22 Uhr. (Der Bund)