«Lebwohl George. Kann 2016 jetzt aufhören?»

Als die Nachricht vom Tod des Sängers George Michael bekannt wurde, drückten Fans und Freunde aus aller Welt via Twitter, Facebook und Instagram ihr Beileid aus.

Sein Wham!-Duo-Partner und Schuldfreund Andrew Ridgeley gibt seinen Schmerz auf Twitter Raum. «Untröstlich über den Verlust meines geliebten Freundes Yog», schreibt der 53-Jährige über George Michael, der «für immer geliebt» sein werde. Yog ist eine englische Abkürzung für «Yours Only George.»

Heartbroken at the loss of my beloved friend Yog. Me, his loved ones, his friends, the world of music, the world at large. 4ever loved. A xx https://t.co/OlGTm4D9O6 — Andrew Ridgeley (@ajridgeley) 26. Dezember 2016

«Das ist so verrückt. Am Morgen des 23. Dezembers war ich noch bei ihm zu Hause. So verrückt», schreibt Produzent und Musiker Nile Rodgers in einem seiner bisher drei Tweets in Gedenken an George Michael.

I was just at his home the morning of our last @CHICorg show on Dec 23rd in London. I'm stunned #RIPGeorgeMichael My heartfelt condolences. — Nile Rodgers (@nilerodgers) 26. Dezember 2016

Auch Sara Dallin von «Bananarama» trauert mit zwei Erinnerungsfotos um einen ihrer langjährigen Freunden.

Heartbroken at the loss of one of my oldest friends. I will never forget the fun times we had together. Rest in Peace George, I'll miss you???? pic.twitter.com/HkJpvapLKy — Sara Dallin (@SaraBananarama) 26. Dezember 2016

«Mein Herz ist, wie eures, zerbrochen. George Michael war ein musikalisches Genie und ich bin so dankbar, ihn gekannt zu haben», schreibt Schauspielerin und Sängerin Liza Minnelli auf Facebook.

«Ich liebe George Michael so lange ich denken kann. Er war eine absolute Inspiration. Immer seiner Zeit voraus», so Schauspieler und Comedian James Corden bei Twitter.

I've loved George Michael for as long as I can remember. He was an absolute inspiration. Always ahead of his time. — James Corden (@JKCorden) 25. Dezember 2016

Die US-TV-Moderatorin Ellen DeGeneres beklagt den Verlust eines Freundes:

I just heard about my friend @GeorgeMichael's death. He was such a brilliant talent. I'm so sad. — Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) December 25, 2016

Für die US-Popband OneRepublic, einer der erfolgreichsten Pop-Acts der Welt, war George Michael eine Legende:

R.I.P George Michael. Beyond sad, you were a legend, and you were far too young. Blasting "Last Christmas" now ???? — OneRepublic (@OneRepublic) 25. Dezember 2016

Mit Anspielung auf Songs von George Michael nimmt LGBT-Aktivist George Takei Abschied:

Rest with the glittering stars, George Michael. You've found your Freedom, your Faith. It was your Last Christmas, and we shall miss you. — George Takei (@GeorgeTakei) December 25, 2016

Geschockt zeigt sich Elton John: Er habe einen geliebten Freund verloren, schreibt der Sänger via Instagram und postet dazu ein Foto mit Michael und sich:

I am in deep shock. I have lost a beloved friend - the kindest, most generous soul and a brilliant artist. My heart goes out to his family, friends and all of his fans. @GeorgeMichael #RIP Ein von Elton John (@eltonjohn) gepostetes Foto am 25. Dez 2016 um 15:24 Uhr

Alyson Moyet, in den 80er-Jahren selbst ein weltweit bekannter Popstar, erinnert sich an ihre Begegnungen mit Michael:

I met George Michael a few times & he was ever a gentle, unassuming soul.A rare presence in a world full of self.

Honest, genuine talent. — Alison Moyet (@AlisonMoyet) 25. Dezember 2016

Die britsche Popband Duran Duran beklagt den Verlust einer talentierten Seele:

2016 - loss of another talented soul. All our love and sympathy to @GeorgeMichael's family. pic.twitter.com/3h4xqEDXR9 — Duran Duran (@duranduran) 25. Dezember 2016

Das stimmgewaltige Schwergewicht, Meat Loaf, ruft zum Gebet für den Verstorbenen auf:

God Bless George Michael , Say a prayer for him . A nice human .

M — Meat Loaf (@RealMeatLoaf) 25. Dezember 2016

Popdiva Madonna gedenkt mit einem gemeinsamen Video: «Lebewohl mein Freund, ein weiterer grossartiger Künstler hat uns verlassen. Kann 2016 jetzt bitte aufhören?»

Farewell My Friend! ???????? Another Great Artist leaves us. ????Can 2016 Fuck Off NOW? pic.twitter.com/aEGIUNSJbt — Madonna (@Madonna) 26. Dezember 2016

Auch der britische Komiker und Schauspieler Omid Djalili («The Infidel») äussert sich auf Twitter:

WTF George Michael now? Gave us (well @Baddiel) "Faith" for next to nothing on #TheInfidel what a man #RIP what a loss. Stunned — Omid Djalili (@omid9) December 25, 2016

Die kanadische Autorin und Bloggerin Kelly Oxford verbindet mit George-Michael-Liedern Kindheitserinnerungen:

From age 7 on, when I felt alone, I could listen to George Michael and make it go away. ? — kelly oxford (@kellyoxford) December 25, 2016

Für Boris Becker war Michael einer der grössten Sänger/Songwriter:

Listening to @GeorgeMichael and feeling him ! One of the greatest singer/songwriter passed away...#faith #RIP — Boris Becker (@TheBorisBecker) December 25, 2016

Twitter-User Steve Dracula macht mit einer kurzen Auflistung darauf aufmerksam, welche Künstler 2016 gestorben sind – und was er von diesem Jahr hält:

David Bowie, Glenn Frey, Prince, Merle Haggard, Ali, Garry Shandling, Arnold Palmer Gene Wilder, Han Solo, George Michael Time to kill 2016. — Steve Dracula (@SteveDracula) 25. Dezember 2016

Ein Fan erinnert an einen grossartigen Auftritt des Sängers im April 1992 – anlässlich des Todes von Queen-Sänger Freddy Mercury:

Supermodel Linda Evangelista, die im Video von «Freedom» mitspielte, ist untröstlich über den tragischen Verlust.

I am beyond heartbroken and devastated by another tragic loss. R.I.P. dearest Georgy. #GeorgeMichael #ripgeorgemichael Ein von Linda Evangelista (@lindaevangelista) gepostetes Foto am 25. Dez 2016 um 15:55 Uhr

Freundin und Nachbarin Geri Halliwell von den Spice Girls trauert um «die liebenswerteste, grosszügigste und talentierteste Person».

So so sad , R.I.P George, a dear friend, the kindest, most generous & talented person . My thoughts are with his family.#GeorgeMichael — Geri Horner (@GeriHalliwell) 26. Dezember 2016

Trauer herrscht auch bei den Betreibern des Wembley, das Stadion, in dem das Mercury-Tribute-Konzert stattfand:

Everyone at Wembley Stadium is deeply saddened to hear of the passing of George Michael. Our thoughts are with his family & friends. pic.twitter.com/MxvQsu2JXT — Wembley Stadium (@wembleystadium) December 25, 2016

Queen-Gitarrist Brian May kann die schlechte Nachricht kaum fassen:

George ? George Michael ? No ... it cannot be. Beyond sad. #RIPGeorgeMichael Bri — Dr. Brian May (@DrBrianMay) 25. Dezember 2016

May postet auch auf Instagram ein Bild mit dem Sänger:

No words. RIP George. Bri Ein von Brian Harold May (@brianmayforreal) gepostetes Foto am 25. Dez 2016 um 16:19 Uhr

Ein Fan schreibt via Facebook:

Mit «Last Christmas» hinterlässt George Michael einen Song, der ihn unsterblich macht, meint dieser Facebook-User:

«Eine weitere Legende ist von uns gegangen», twittert die irische Alternative-Rock-Band Kodaline:

Holy shit! So sad to hear about George Michael passing! Another legend gone in 2016 — Kodaline (@Kodaline) December 25, 2016

Der britische Sänger Paul Young erinnert an einen gemeinsamen Auftritt mit George Michael:

One more time.... ???? George Michael & Paul Young - Every Time You Go Away - 1986 ... https://t.co/ka2GtJHJTr — Paul Young (@PaulYoungParlez) 25. Dezember 2016

Auch Morrissey, ein britischer Sänger, der für seine provokativen Äusserungen bekannt ist, erinnert an diejenigen Künstler, die in diesem Jahr verstorben sind:

2016 (Music)



David Bowie

Glenn Frey

Paul Kanter

Maurice White

Keith Emerson

Phife Dawg

Prince

Leonard Cohen

Greg Lake

George Michael



Damn — Morrissey (@jeddisdeadd) December 26, 2016

(NXP)