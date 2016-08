«Lang Lang traue ich alles zu»

Nicolas Salloum macht grosse Augen. Lang Lang hat ihn angefaucht und ihm die Krallen gezeigt. «Du musst böser spielen», sagt er. «Sei ein Tiger!» Der chinesische Pianist tänzelt wie ein Kobold neben dem Flügel, schüttelt die Stirnfransen, zischt ins Mikrofon. Es könnte einem angst und bang werden. Salloum hat ihm eben Chopins erstes Scherzo vorgespielt – grossartig. Alles da: Das Brodeln am Anfang, die wiegenden Rhythmen im Mittelteil. Und die Passagen am Schluss, die so rasant sind, dass man befürchten muss, die Tasten des Steinways könnten Feuer fangen. Überhaupt ist es ein Wunder, dass der kleine grosse Mann die Arpeggien so präzise greifen kann.

Nicolas Salloum ist 12 Jahre alt, der Jüngste unter den vier, die es in Lang Langs Masterclass geschafft haben. Keinen Moment sieht man ihm an, dass neben Chopin auch die Temperatur eine Herausforderung ist. Mörderisch heiss ist es an diesem Nachmittag im Festivalzelt Gstaad. Das Publikum schwitzt und stöhnt. Doch keine Minute der zwei Stunden möchte es missen.

Musik in träfen Bildern

Auf der Bühne heizen die Scheinwerfer ein. Die Pianisten müssen sich fühlen wie im Dampfgarer. Ausser Salloum aus Genf und Sophie Holma aus Aarau spielen zwei israelische Pianisten vor. Daniel Strahilevitz, 27, hat die kniffligen «Danzas argentinas» von Ginastera vorbereitet, und Ben Holzman,17, Rachmaninows irrwitzig-virtuose Variationen über ein Thema von Corelli. Es ist ein persönlicher Härtetest, sich beim Kritisiert-Werden vorführen zu lassen. Masterclasses sind öffentliche Werkstätten auf künstlerisch höchstem Niveau. Doch wenn einer wie Lang Lang den Professor gibt, darf man erwarten, dass es nicht nur lehrreich, sondern auch unterhaltend wird.

Die Doppelstunde mit Lang Lang ist gut besucht. Der chinesische Superstar ist in seinem Element. Jedem der vier schenkt er eine halbe Stunde seine Aufmerksamkeit. Während der Kandidat zuerst das ganze Stück spielt, fläzt sich Lang Lang mit der Partitur lässig in ein Sofa auf der Bühne und hört zu. Dabei hat er die Arme hinter dem Kopf verschränkt, dass es aussieht, als hätte er Riesenohren. Und tatsächlich entgeht ihm nichts.

Mit dem Mikrofon setzt er sich dann neben den Kandidaten an den zweiten Konzertflügel und pflückt einzelne Stellen heraus, die ihm aus irgendeinem Grund aufgefallen sind. Er spielt, wiederholt, karikiert. Immer wieder. Der Student schweigt, hört nur zu, spielt, wenn Lang Lang ihn dazu auffordert. An der Art wie er es tut, sieht der Master, ob er begriffen hat. Inspirationen und Vergleichsmöglichkeiten zu geben, sei das Wichtigste, hat Lang Lang beim Interview im Vorfeld gesagt. Auch er lebe von Vergleichsmöglichkeiten. Indem er zum Beispiel CDs von Kollegen anhöre, setze er sich ihnen auf die Schulter, um zu sehen, «wie die das machen». Als Musiker höre man nie auf zu lernen. Es gebe immer neue Perspektiven der Interpretation.

Im Festivalzelt tun sich Welten auf. Lang Lang ist sehr geschickt darin, träfe Bilder zu finden für musikalische Vorgänge. Ein Rhythmus schaukelt wie ein Surfer auf dem Brett, an einer Stelle gebärdet sich eine gleitende Melodie wie ein Schlittschuhläufer auf dem Eis. Und das sind nicht nur Behauptungen, das hört man auch. Dank zwei Bildmonitoren kommt man dem Meister beim Spielen ganz nah. Lang Lang lobt und kritisiert, beides mit Mass. Dabei ist er authentisch. Es geht ihm um die Studenten, nicht um sich. Es sei wichtig, sagt er, als Dozent ein klares Statement abzugeben, man dürfe sich um Kritik nicht drücken. «Aber immer mit Respekt. Immer.» Er selber kenne die jahrelange harte Arbeit für ein paar Minuten im Rampenlicht. Das sagt ausgerechnet einer, von dem man den Eindruck hat, dass ihm alles in den Schoss fällt.

Wozu eine Masterclass?

Hervorragend vorbereitet ist auch die 17-jährige Sophie Holma. Sie brilliert mit Chopins b-Moll-Scherzo. Lang Lang spricht sie auf ihren Pedalgebrauch an, und das Handgelenk, das elastischer sein könnte. Es sei ok, eine Melodie mit zwei Händen zu spielen. Aber es dürfe nie tönen wie zwei Hände. Mit einer ­typischen Lang-Lang-Geste führt er vor, wie sich mit einer schwingenden Armführung die Resonanz und das Volumen eines Tons vergrössern lassen. Plötzlich versteht man, wieso er selbst so spielt, wie er spielt. Doch können solche Anmerkungen wirklich eine Karriere verändern? Oder anders: Was bringt eine Masterclass?

Sophie Holma ist sonst Studentin beim renommierten Schweizer Pianisten Oliver Schnyder. Warum hat er seine Schülerin ermuntert, Lang Lang vorzuspielen, einem der eine ganz andere pianistische Ästhetik vertritt, als er selber? Die Teilnahme sei Sophies eigener Wunsch gewesen, sagt der Pianist. Er habe zugestimmt, aber auch Vorbehalte angemeldet. Nicht wegen Lang Lang, sondern weil er wisse, welch enormem Stress die jungen Musiker in so einer Situation ausgesetzt würden. Doch ein Kurs in Gstaad mit Lang Lang habe eine enorme Strahlkraft. «Man muss abwägen zwischen dem Nutzen für den Schüler und der Gefahr des Verheiztwerdens.»

In einer jungen Karriere sei es wichtig, sich von möglichst vielen erfahrenen Musikern den Spiegel vorhalten zu lassen, von ihnen zu lernen, was es für musikalische Ausdrucksmittel gibt. Und herauszufinden, wo die eigene Suche «nach den schönsten Trüffeln» in der Musik ansetze. «Einem Lang Lang traue ich alles zu», sagt Schnyder. Meisterkurse könnten aus einem schlechten Musiker keinen guten machen. Aber Möglichkeiten aufzeigen, Denkanstösse geben und Inspirationen vermitteln. Darauf, dass Meisterkurse auch verunsichern können, sei seine Schülerin vorbereitet. «Sophie weiss, dass Verunsicherung auch den erfahrenen Musiker immer wieder einholen kann. Deshalb ist sie für die Weiterentwicklung von entscheidender Wichtigkeit.»

«Konstanz ist wichtig»

Lang Lang sieht das ähnlich. «Ein Pianist kann dem fernen Ziel nachstreben, der Beste zu werden in seinem Fach. Aber um das zu erreichen, muss er zuerst sich selber finden. Neben der Technik ist Personality alles.» Auch im Unterricht junger Talente setzt er da an. «Wir produzieren ja keine Kaffeemaschinen!» Und Klavierspielen sei keine olympische Disziplin. «Um der Beste zu werden, genügt es nicht, hervorragend zu spielen.» Ebenso wichtig seien Kommunikationsfähigkeit, Bühnenpräsenz und Stabilität. «Wenn du einen Tag toll spielst und am nächsten schlecht, bist du im falschen Beruf. Konstanz ist wichtig. Egal, was du gegessen hast, in welchem Land du spielst, ob du Jetlag hast oder ob es dir gerade nicht so gut geht.»

Zwei Stunden sind im Nu vorüber. Sophie Holma ist zufrieden. Lang Lang habe ihr viele Denkanstösse gegeben, sagt sie. Und wie geht es Nicolas Salloum, dem 12-jährigen Genfer? Backstage ist er nirgends zu finden. Kein Wunder: Er sitzt schon wieder auf der Bühne – beim Interview mit dem Fernsehen. Er habe verstanden, was Lang Lang mit dem fauchenden Tiger gemeint habe. Er solle nicht nur mit Verstand und Fingern Klavier spielen, sondern mit dem ganzen Körper, weil der Ton dann mitwachse. Noch etwas habe der Weltstar gesagt: «Nicolas, you did a good job». Das Publikum sieht das ebenso und lässt den Applaus über ihn einprasseln. Es ist der erste und einzige Moment, wo der Bub ein wenig die Fassung verliert. Er stürzt davon und vergisst vor lauter Glück, sich zu ­verneigen.

