Kantige Träumer

Seit einigen Jahren gehören die grossen Schlagzeilen selten den Bands, deren Hauptinstrument die elektrische Gitarre ist. Doch Ausnahmen gibt es. Eine jener Bands heisst Sunflower Bean, die jüngst als New York Citys «coolest young band» herumgereicht wurde. Und ja: Sehr cool sehen Julia Cumming, Nick Kivlen und Jacob Faber – allesamt erst zwanzig – ­tatsächlich aus mit ihrem genau einstudierten Schlafzimmerblick und den sorgfältig verrockten Frisuren.

Das heisst aber keineswegs, dass hier eine Band aus der Retorte zu erleben ist. Denn Sunflower Bean erspielten sich dank einer Unzahl an Konzerten den Ruf eines hart arbeitenden Trios. Auf ihrem Debütalbum «Human Ceremony» haben die drei nun einen träumenden Gitarrenton gefunden. Einen Ton, der aber nicht narkotisierend wirkt, sondern durchaus auch kantig und hellwach sein darf. Das hat auch damit zu tun, dass die Band in ihren Anfangstagen härteren Rockspielarten aus der Garage frönte, was in Songs wie «Come On» oder «Wall Watcher» gut zu ­hören ist. Wenn es feiner wird, verschmelzen die Stimmen des Yves-Saint-Laurent-Models Cumming und des ­jungen Bob-Dylan-Lookalikes Kivle in der Ballade ­«I Want You to Give Me Enough Time». Bad Bonn Düdingen Mi, 31. August, 21 Uhr. (bs)