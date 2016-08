He du, Openair, komm schon!

An seiner Stelle würden die meisten sagen: «Wir freuen uns, hier zu sein.» Und vielleicht noch: «Dies ist ein neues Lied.» Kele Okereke aber, der Sänger von Bloc Party, weiss sich auszudrücken: «Es freut mich sehr», sagt er, «dass wir es nun alle gemeinsam mit diesem Lied zu tun bekommen.» Und eine Freude ist es in der Tat, dieser Indieband aus London eine Stunde lang zuzuhören.

Erstens, weil das Set ein Höhepunkt ist am dritten Festivaltag zu Rümlang; und zweitens, weil man die Band – vielleicht zu Unrecht – ein bisschen vergessen hat seit jenen Tagen vor auch schon über zehn Jahren, als Bloc Party gemeinsam mit Franz Ferdinand oder Art Brut den britischen Post-Post-Punk anführten. Besser als auf «Silent Alarm», dem Debüt von Bloc Party von 2005, war die englische Rockmusik seither jedenfalls nur noch selten. Darum: «Hey you, Openair, come on!», wie Okereke mit einigem Recht anfügt.

Ansteckende Melodie

Als Bloc Party auf der Zeltbühne ihr Konzert spielen, hat sich der Abend eigentlich schon seit längerem gut angelassen. Roisin Murphy hat ihre kapriziösen Discoabstraktionen gezeigt und sich dabei mindestens so oft umgezogen wie Lady Gaga, doch das Tageslicht stahl ihr ein wenig die Show. Und Jake Bugg, 22-jähriger Liederschmied aus Nottingham, hat vorgemacht, wie man aus Britpop und US-Folkrock ein paar mehr als ordentliche Songs baut; doch fehlte es ihm und seiner Band dann doch an der Gestaltungskraft, die aus seinem Konzert mehr gemacht hätte als sauberes Handwerk.

Bei Bloc Party danach ist gewiss nicht jeder Song gut – was durchaus die etwas durchzogene Karriere des Quartetts spiegelt. Aber nicht seinen zackig nach vorne gespielten Auftritt an diesem Abend in der Tropennacht zu Rümlang, der ein anhaltend grosses Interesse dieser Band an Klang und intelligenter Rhythmik beweist. Eng hingeknibbelte Gitarrenfiguren gehen in begeisternden Songs wie «One More Chance» mit funkigen Patterns und technoid-wuchtigem Brummen zusammen, in der Regel unter der Prämisse einer ansteckenden Popmelodie.

Bloc Party mit «One More Chance», einer Single von 2008.

Mag sein, dass Bloc Party das Momentum verloren haben nach ihrem so erfolgreichen Debüt. Im Konzert aber, das zeigt ihr Auftritt in Zürich, spielt die Band immer noch auf der Höhe ihrer besten Kunst.

Drei Stimmen

Ob das auch noch für Massive Attack gilt, darf man vor ihrem späten Konzert auf der Hauptbühne durchaus bezweifeln. Die wechselnd besetzte Band um Robert Del Naja und Grant Marshall hat in den 90er-Jahren mit «Blue Lines» und «Mezzanine» zwei Meisterwerke zwischen Dancefloor und Abstract Soul veröffentlicht, denen sie auf ihren späteren, nur noch sehr gelegentlich folgenden Arbeiten kaum mehr nahe gekommen ist, auch nicht auf ihrer schönen, aber auch etwas blutlosen EP «Ritual Spirit», die früher im Jahr erschienen ist.

Doch schon nach wenigen Minuten haben die Briten jegliche Skepsis weggespielt. Alte und neue Songs wechseln sich ab und klingen wie der dringend nötige Soundtrack zu diesem kaputten Jahr 2016. Subbässe, eisige Flächen vom Synthesizer und die mal getupften, dann frierend verzerrten Gitarren zeichnen gestochen scharfe Klangräume, in die nun die gerappten Flüsterbotschaften und verschworenen Soulgesänge der Gäste eindringen. Martina Topley-Bird singt mit Furor, Horace Andy mit einer traurigen Altersmilde, Azekel mit dem verletzbarsten Falsett.

Massive Attack mit «Ritual Spirit» und Sänger Azekel.

Es ist eine leicht und durchlässig gebaute, im Ergebnis aber doch dunkle Musik, die Massive Attack spielen, und so nimmt sie die düstere Nachrichtenlage wie selbstverständlich in sich auf. Die mahlenden Bassriffs machen hellwach, die tiefen Dubkammern schaffen Präsenz. Wie aktuell und verstörend diese Songs fliessen, liegt beileibe nicht nur an den Tickerbotschaften und Tagesschlagzeilen (auch aus Zürcher Medien), die in deutscher Sprache über den Bildschirm im Bühnenhintergrund laufen. Auch was auf den ersten Blick wohlfeil wirkt – «Was ist der Sinn, intelligent zu sein?», fragt die nachweislich intelligente Band –, verbindet sich sofort mit den immer wieder ergreifenden Gesängen.

Ein kleines Publikum

Es ist ein fantastisches Konzert einer Band, die in fünfundzwanzig Jahren nur fünf Platten veröffentlicht, die sich in der Zwischenzeit aber immer wieder die Zeit genommen hat, ihre Musik und ihren Sound anzupassen. Dabei erschliesst sie sich nicht neue Moden, sondern neue Technologie und neue Dringlichkeit. Enttäuschend an diesem Auftritt ist nur, wie wenige Zürcherinnen und Zürcher ihn sehen. Es ist wieder ein recht schmales Publikum, das den dritten Abend des Zürich Openairs besucht. Massive Attack haben es begeistert. Bloc Party haben ihm die Parole für den heutigen letzten Abend zugerufen: He du, Openair, komm schon! (DerBund.ch/Newsnet)