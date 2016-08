Es ist angerichtet!

Es ist 18.30 Uhr am Samstagabend und immer noch heiss. Der Gang die Neuengasse hinunter gleicht einem Streifzug durch eine Jukebox. Vom Bahnhof her ist zu hören, wie der RBS sein 100-jähriges Bestehen trotz gestörter Fahrleitung zu Ende feiert, bevor der Waisenhausplatz, Austragungsort des Theaterfests zur Saisoneröffnung, mit Klängen grüsst, die man nicht erwartet hätte. Hier wummert der Bass, harsche Beats bitten zum Tanz. Ursprung des Treibens ist eine Art Lovemobile, die fahrbare Basis einer Kundgebung gegen die Diskriminierung nicht-heterosexueller Menschen. Der Einladung folgt ein farbenfrohes Grüppchen von rund 30 Personen.

Vor dem benachbarten Kubus bewegen sich so viele Festbesuchende mit, dass man glauben möchte, die Demo gehöre ebenso zu den Aktionen, mit denen Konzert Theater Bern aufwartet, wie die Bläserfanfaren früher am Nachmittag oder der Mississippi-Trail für Kinder. Dem ist aber nicht so, wie im Innern der temporären Spielstätte klar wird, als die häppchenweise Präsentation der anbrechenden Spielzeit von Konzert Theater Bern vor der akustischen Konkurrenz draussen kapituliert. Schade: Irgendwie hätte das zusammengepasst.

Piazza Kunterbunt

Inzwischen besetzt auf dem Bundesplatz die Frühschicht des Publikums seine Sitze, um später eine gute Sicht auf den Höhepunkt des Abends zu geniessen, wie KTB-Intendant Stephan Märki das Open-Air-Konzert des Berner Symphonieorchesters einleitend nennt. Eine halbe Stunde vor Konzertbeginn sind die meisten Plätze vergeben, vor und hinter den Sitzreihen kommt Campingmobiliar zum Einsatz.

Ein schweifender Blick über die Köpfe und ein Ohr voller Gesprächsfetzen in diversen Idiomen offenbaren eine kunterbunte Vielfalt: Familien sind da, mit Ohrenschutz für die schlafenden Kleinsten, vorfreudige Stammgäste und neugierige Flaneure jeglichen Alters; sogar Touristen, komplett ausgerüstet mit Rollkoffern, Stadtplänen und orangen RBS-Hüten. Was für ein Empfang: Man gerät bei der Ankunft in einer fremden Stadt an gleich zwei offene Plätze, darauf je eine Bühne, von deren Dach einen ein leicht schief gehängtes Transparent in dicken Lettern willkommen heisst. Und das Ganze kostet nicht einmal ­etwas!

Kein Greatest-Hits-Programm

Um halb neun ist vom Spätsommerlicht nur noch ein Widerhall übrig, und es wird ganz kurz ganz still. Dann machen sich das BSO und sein Chef an die Arbeit – mit einer Überraschung. Nicht die programmierte Leonoren-Ouvertüre nämlich schallt einem in noch etwas blechernem, aber schon jetzt differenziertem Klanggewand entgegen, sondern die Einleitung von Verdis «Forza del destino», was Dirigent Mario Venzago prompt zum Anlass nimmt, die Aufgabe eines Opernorchesters selbstironisch auf den Punkt zu bringen: Es gehe darum, eine meist absurde Geschichte emotional erfahrbar zu machen.

Und es ist grossartig, dass nicht einfach ein Greatest-Hits-Programm in die erhitzte Nacht steigt, sondern eine dramaturgisch geschickt montierte Kette musikalischer Perlen. Arthur Honeggers mehrschichtige Illustration eines Rugby-Spiels etwa, oder Bachs weltberühmte d-Moll-Toccata in der Version Stokowskis, der das Orchester mehrfach die Illusion einer gewaltigen Orgel erzeugen lässt. Nicht minder beeindruckend ist der rhythmische Fiesling «Short Ride in a Fast Machine» von John Adams und die vibrierende, so hymnische wie rätselhafte «Finlandia».

Jede Note dieser vertrackten Partituren findet zielsicher ihren Weg aus dem Bühnenkasten, was sowohl dem präzisen, feinfühligen Spiel geschuldet ist, als auch den Künstlern am Mischpult. Liszts «Préludes» zuletzt, befreit von ihrer Vereinnahmung durch die Propagandisten der Nazizeit, bescheren dem Set einen kraftvollen Schluss. Es ist dunkel geworden – und ein wenig kühler. Die Saison kann beginnen! (Der Bund)