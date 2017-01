«Es ist alles gesagt»

Als Peter Sarbach aus Freimettingen an den Berner Songtagen 1995 mit Charango, Handorgel und Gitarre erstmals eine grössere Bühne enterte und seine übermütigen, wirren, unsorgfältigen, mal zornigen, mal bittersüssen Lieder anstimmte, war Bern einigermassen erstaunt. Diese Mengung aus Aberwitz, Poesie und Tollheit war dem urbanen Publikum bisher noch nicht untergekommen. Und Erstaunen, das hat der heute 50-Jährige eine ganze Karriere lang ausgelöst. 10 CDs hat er in 25 Jahren Musikschaffen veröffentlicht (die meisten auf dem Züri-West-Label Sound Service), 1500 Auftritte bestritten, einige wurden bejubelt, andere eher skeptisch begutachtet. Kurze Zeit wurde er von Balts Nill betreut, mal nahm ihn Jürg Trindler von Chop Records unter seine Fittiche, doch der «liederliche Liedermacher», wie er sich selber nannte, war zu verschroben und zu unberechenbar, um längerfristig gecoacht zu werden. Nun hat Sarbach seine Karriere beendet. Und er hat eine neue begonnen. Wir müssen reden.

Herr Sarbach, Sie haben auf Ende 2016 das Karriereende verkündet. Sind Ihnen die verqueren Ideen oder das Publikum ausgegangen?

Das Publikum war eigentlich erstaunlich treu. Meine letzten beiden Konzerte waren sogar ausverkauft. Aber ich habe einfach gemerkt, dass ich keine neuen Lieder mehr schreiben kann. Ich hatte das Gefühl, dass alles gesagt und getan ist.

War das eine schmerzliche Erkenntnis?

Es war schon ein komisches Gefühl. Immerhin geht da ein Stück der eigenen Identität verloren. Aber es ist besser, wenn man das selber merkt, als wenn einem andere vorwerfen, dass man sich nur noch wiederholt.

Sie sahen Sarbach nicht als Kunstfigur, sondern eher als einen übermütigen Teil Ihres Wesens?

Sarbach, das war ich. Es steckte keine Berechnung dahinter. Was in mir schlummerte, kam aus ihm heraus. Ich konnte nichts anderes ausser mich.

Wehmut?

Die kommt immer wieder auf. Doch es ist wie im Leben an sich: In allem, was man tut, steckt ein Ende drin.

Ihre Lieder hatten keine Pointen, manchmal auch keinen erkennbaren Sinn. Was steckte dahinter? Dadaismus? Anarchie? Oder oberländischer Irrsinn?

Ich habe mir das gar nie überlegt. Manchmal habe ich ja selber nicht verstanden, was da passiert ist. Dadaismus war es jedenfalls nicht. Das habe ich quasi amtlich bestätigt. Ich habe einmal eine CD von mir ans Dada-Haus in Zürich geschickt. Sie schrieben mir zurück, dass das, was ich tue, kein Dadaismus sei. Ich habe diese Kunstform auch gar nicht gekannt, bis mich verschiedene Leute darauf aufmerksam machten.

Von Liedermachern erwartet man insgeheim, dass sie nicht nur Lieder machen, sondern auch noch die Welt erklären. Wie würden Sie denn Ihre Sicht auf die Welt beschreiben?

Sagen wir es so: Schräger als die Welt waren meine Lieder bestimmt nicht. Wenn man sieht, was da alles passiert, waren sie sogar ziemlich bieder. Ich hatte aber nie vor, die Welt zu bewerten oder zu erklären, ich wollte sie so abbilden, wie ich sie wahrnehme. Genau deshalb habe ich mich ja nie als Liedermacher betitelt. Ich nannte mich Liedernarr oder Liederzüchter. Sie hatten also auch nicht die Absicht, die Kunst des Liedermachens – mit all dem dazugehörigen Moralanspruch – zu sabotieren?

Gar nicht. Ich habe grossen Respekt vor diesem Genre. Anfangs versuchte ich es ja selber auch mit sozialkritischen Texten. Aber das Ganze ist mir irgendwie entglitten. Es wurde immer schräger.

Gibt es so einen Höhepunkt in Ihrer Karriere?

Viele. Ich habe an Hochzeiten, Geburtstagen, auf Passhöhen, Schiffen und in Bussen gespielt. Der Höhepunkt waren aber meine letzten beiden Konzerte letzten Dezember in Thun und Gysenstein.

Macht das den Abschied nicht noch schwerer?

Nein. Ich bin realistisch. Die Sache hat sich im Kreis gedreht. Und neue Türen haben sich nicht geöffnet. In der Kleinkunstszene bin ich zum Beispiel stets abgeblitzt.

Welches war der Tiefpunkt?

2005 habe ich eine grosse Velo-Tournee unternommen, habe mich total verausgabt, und es hat schlicht niemanden gekümmert. Und einmal wurde ich vom Chef einer grossen Firma engagiert, weil er testen wollte, wie seine Belegschaft auf mich reagiert. Sie hat nicht gut reagiert.

Im richtigen Leben haben Sie als Psychiatriepfleger gearbeitet. Inwiefern hat sich diese Arbeit auf Ihr Schaffen ausgewirkt?

Das hatte keine Auswirkung. Ich habe das auch nicht sonderlich lange gemacht. Ich habe mich ja bereits 2002 als Musiker selbstständig gemacht.

Musik als Broterwerb – hat das gut funktioniert?

Mal besser, mal schlechter. Man gewöhnt sich daran, auch mal mit weniger auszukommen. Aber in der letzten Zeit hatte ich wieder Lust, mit meinen Händen zu arbeiten.

Was tun Sie denn zurzeit?

Ich arbeite als Tagelöhner. Man kann mich mieten. Zum Schneeräumen, für Garten- oder Putzarbeiten.

Und die Musik spielt gar keine Rolle mehr?

Oh, doch. Ich spiele nun Tango. Auf dem Bandoneon, das ich mir einst vom Pensionskassen-Geld gekauft habe.

Wie wird dieser Tango geartet sein? Schwerblütig oder gar heiter?

Es gibt ja tatsächlich ganz unterschiedliche Facetten in dieser Musik. Es ist beileibe nicht alles Piazzolla-artig melancholisch. Mir hat es der tanzbare Tango angetan, da ich auch selber schon länger Tango tanze. Doch es wird mir wohl ähnlich ergehen wie mit meiner Liedernarren-Karriere. Man wird das vermutlich falsch verstehen.

Man wird Ihnen etwas als Spass auslegen, was ernst gemeint ist?

Genau. Ich habe mich ja nie als Spassmacher gesehen. Man hat mich dazu gemacht. Ich habe mich höchstens über mich selber lustig gemacht.

Was wäre denn die adäquate Reaktion auf diesen Sarbach gewesen?

Am wohlsten war mir, wenn Leute sich verstanden oder widerspiegelt gefühlt haben. Ich empfand meine Lieder nie als besonders lustig. Eher als nachdenklich. Es waren Momentaufnahmen von Situationen. Das Lachen rührte wohl daher, dass meine Sicht auf die Welt öfters irgendwie von den Konventionen abwich.

