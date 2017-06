Ein Abend zum Vergessen mit M.I.A.

Wenn ein zunächst proppenvolles Auditorium am Schluss eines sehr kurzen Konzerts halb leer ist, wenn sich die verbliebenen Fans zudem in der Analyse des Geschehenen auf ein kollektives Kopfschütteln einigen, dann ist da wohl etwas nicht so gut gelaufen.

Gar nicht gut gelaufen ist der Auftritt von Mathangi «Maya» Arulpragasam – besser bekannt unter dem Kürzel M.I.A. – am Festi’neuch an den Gestaden des Neuenburgersees. Man hat es im Vorfeld schon gewusst: M.I.A.-Konzerte, das ist nicht viel mehr als ein DJ, der Beats und digitalisierte Pistolenschüsse abfeuert und eine M.I.A., die dazu mit scharfer Zunge die Welt in ihre Einzelteile zerlegt. Doch in dieser konzeptionellen Anordnung hat man mit ihr schon aufwühlende, irritierende und überwältigende Konzertabende erlebt, an denen tribalistische Donnerwetter mit den gerappten Brandreden der Tochter sri-lankischer Untergrundkämpfer kollidierten. Es ging um Kapitalismuskritik, um Rassismus, um Google und andere Weltherrschaften, es ging um Widerstand, Rebellion und Antikolonialismus. Kurz: Sämtliche Missstände dieser Welt wurden von dieser Frau verhandelt und mal zu wuchtig-groovendem, mal zu bruitistisch-irrlichtendem Global-Pop zusammengestampft. Die Dame eckte an, und ihre Zeichen wurden erhört und gesichtet: Als sie 2012 während eines Super-Bowl-Auftritts mit Madonna vor 150 Millionen Fernsehzuschauern den Mittelfinger ausfuhr, wurde sie prompt auf 16 Millionen Dollar Schadenersatz verklagt – wegen Beschädigung sittlicher Werte.

An diesem Wochenende in Neuenburg beschädigt M.I.A. vor allem ihr eigenes Ansehen. Die Beats sind so ungünstig abgemischt, dass sie in etwa die Sprengkraft einer Tischbombe entwickeln, der Gesang von M.I.A. und ihrer tanzenden Mitsängerin ist so windschief und verhallt, dass nicht einmal der ausgeklügeltste Auto-Tune-Effekt helfen könnte. Und ihre politische Agitation vor und ennet eines zur Lichtshow genutzten Grenzzauns verkommt immer wieder zu poppigem Bling-Bling. Ihrer Aufforderung ans Publikum, auf die Bühne zu kommen, um mit ihr eine Party zu feiern, mag denn auch niemand (!) Folge leisten, und als sie nach 40 Minuten (!) die Bühne verlässt, schreit kaum jemand nach einer Zugabe (die dann aber trotzdem gegeben wird). Fassen wirs so zusammen. Hier wollte uns jemand die Welt erklären, der nicht einmal imstande ist, seinem Tontechniker zu erklären, wie man zwei Stimmen und ein Playback wirkungsmächtig abmischt. Ane Hebeisen (Der Bund)