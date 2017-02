Die Revolution als Hackerangriff

Es wummert und surrt jetzt gewaltig im Gemäuer der ehemaligen Juragarage in Biel. Die Beats und Subbässe bringen das Gebäude zum Schlottern, und die Wortsalven, die der dunkelhäutige Herr auf der Bühne abfeuert, lassen die Gehirne rattern. Der Amerikaner Saul Williams ist gekommen, um die immer komplizierter werdende Welt zu erklären – und es wäre übertrieben zu behaupten, er biete einfache Lösungen an.

«MartyrLoserKing» heisst seine Soloperformance, wie auch sein 2016 erschienenes Album. Es ist das Alias eines fiktiven burundischen Hackers, der im Internet eine Revolution anzuzetteln trachtet – ein Bansky der neuen Medien, sozusagen. Und so werden in Bild und atemlos gesprochenem Wort so ziemlich sämtliche Missstände dieser Erde in Slogans durchexerziert, stakkatoartig, ja fast schon stroboskophaft. Dazwischen wird immer wieder die Gewissensfrage eingeblendet: «What role do you play?» Das Ganze ähnelt der Gehirnwäsche eines Kommunikationsguerilleros, manipulativ, gescheit, irritierend. Dass die Revolution des Saul Williams auf Schlagworten basiert und twitterhafte Züge aufweist, ist pure Absicht.

«MartyrLoserKing» ist sein Versuch, die technische Entwicklung der Neuzeit in Wort und Musik zu übersetzen: Der Mensch entwickelt Technologien, die wiederum ihn selber und die Art seines Denkens weiterentwickeln. Nach Saul Williams sollte dies auch der Anspruch der Kunst sein. Sie soll die Zeit nicht bloss kommentieren, sondern mitgestalten. Die Allmacht der neuen Medien zu kritisieren und sich in der Kritik ihrer Methoden zu bedienen, das ist ein verstörender, aber raffinierter Ansatz.

«5 billion followers»

Das Ergebnis: ein heilloser Informations-Overflow, ein metaphysischer Strudel. Bald sind erste Konzertbesucher zu beobachten, die durch die Lokalität taumeln, auf der Suche nach etwas, woran sie sich anlehnen können. Denn die Welt, die da auf der Bühne brummt und flackert, tut es nicht. «5 billion followers» schreit Williams immer wieder ins Mikrofon und offenbart das Dilemma dieser Revolution: Es gibt zwar 5 Milliarden potenzielle Follower, aber fast ebenso viele Wahrheiten.

Saul Williams ist die Hauptfigur am Eröffnungsabend des Bieler Festivals Ear We Are, das innerhalb von 20 Jahren vom regionalen Impro-Musikanlass zu einem europaweit beachteten Fest für Jetzt-Musik arriviert ist. Dass das musikkundige Europa nach Biel schaut, ist beileibe kein neues Phänomen, bereits seit den Achtzigern ist die Stadt ein Dreh- und Angelpunkt fortschrittlicher Tonkunst.

In einer Zeit, als in Bern noch der Berner Rock als bedeutsame musikalische Innovation gefeiert wurde, hatte sich in Biels Untergrund längst eine Szene formiert, die nichts mit Alpenrosen im Sinn hatte. Rudi «Hotcha» Tüschers Kassetten-Label Calypso Now versorgte die Welt ab 1983 mit nie zuvor gehörter Indiemusik, und um die Herren Hans Koch und Martin Schütz wurde im erweiterten Jazz- und Punk-Umfeld improvisiert, bis sich die Saxofon-Blättchen krümmten. Diese beiden Mannen sind denn auch Teil des Veranstaltungskollektivs des alle zwei Jahre stattfindenden Festivals, das das Kunststück vollbringt, in urbaner Loft-Umgebung familiären Charme zu evozieren. Das Publikum ist treu und fachkundig, die Garage platzt aus allen Nähten. Und die Bieler bleiben auch dann wohlwollend, als der Impro-Altmeister John Russell in einem eher beschwerlichen Solokonzert darlegt, dass die akustische Gitarre nicht bloss zum Harmonieinstrument taugt, sondern auch zum Schaben, Zupfen und Klopfen ausserhalb rhythmischer und melodiöser Strukturen.

Keine Gehirnwäsche

Und das Publikum ist geradezu hingerissen angesichts des ersten von zwei Saul-Williams-Auftritten an diesem Abend: In «NGH WHT», einem Stück für Sprecher und Streichquartett des Zürcher Komponisten Thomas Kessler, wird auf jegliche technische Zugabe verzichtet. Irritation stellt sich dennoch ein. Williams bedient sich in dieser Anklage gegen (und Ode auf) den Hip-Hop immer wieder der Sprache des Gangsta-Raps und unterfüttert diesen mit bildstarker Poesie.

Die Sprache ist hier Puls, Metrum und Emotionstransmitter in einem, das Tempo ist flott, das Ganze hochkomplex und doch fliessend. Das Mivos Quartet verstärkt, unterstreicht, umspielt und verziert die Zeilen mit tonalen und atonalen Interventionen. Ein Exzess ist auch das. Aber keine Gehirnwäsche. Dass Poesie berauschen und manipulieren kann, das hat Saul Williams an diesem Abend eindrücklichst dargelegt.

Das Festival dauert noch bis heute Samstag Abend. www.earweare.ch (Der Bund)