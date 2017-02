Auf dem Geigengipfel

Wo sich die Begriffe Meisterzyklus und Extrakonzert paaren, ist die Exzellenz nicht weit. Zumal dann, wenn im Casino eine der grössten Geigerinnen der Gegenwart gastiert: Anne-Sophie Mutter und Lambert Orkis, ihr Klavierpartner seit fast drei Jahrzehnten, waren da und verwöhnten Bern mit einem Konzert der Sonderklasse. Wie geschickt das auf den ersten Blick zufällig anmutende Programm gefügt war, erschloss sich dem Publikum erst Stück für Stück.

So setzten Mutter und Orkis im ersten Konzertteil zwei scheinbar kaum verträgliche Stücke in Kontrast zueinander: Auf «Clockwork» des amerikanischen Komponisten Sebastien Currier (geboren 1959) folgte die A-Dur-Sonate KV 526 von Wolfgang Amadeus Mozart. Zweihundert Jahre liegen zwischen den beiden Werken, aber was da auf Stradivari und Steinway musiziert wurde, zeigte auch überraschende Parallelen zwischen dem analytisch sezierenden Currier und Meister Mozart auf der Höhe seiner Kunst.

Currier sagt von seinem «Uhrwerk» zu Recht, dass der Titel zu fast aller Musik passen würde. Daran erinnert man sich im zweiten Teil mehr als einmal, denn alle drei französischen Werke nach der Pause enthalten rhythmische Momente, die an die Bewegung des Metronoms gemahnen. Ravels schnellzugartiger Schlusssatz ist sogar mit «Perpetuum mobile» überschrieben. Er folgt auf einen Gershwin-artig jazzigen Mittelteil, einem von Mutter und Orkis elegisch gestalteten Blues. Das Finale der Poulenc-Sonate nötigt selbst einer Anne-Sophie Mutter einiges an körperlicher Anstrengung ab, aber auch hier bleibt sie – wie den ganzen Abend lang – ohne Makel. Besser geht es nicht.

Uhrwerk und Metronom

Bloss, wo seit vierzig Jahren der Superlativ herrscht, fällt das Rezensentenhandwerk schwer: Was soll noch geschrieben werden über diese grosse Künstlerin, deren herzliche Ausstrahlung ihrem überragenden Können in nichts nachsteht? Die solistisch alles erreicht hat, was zu erreichen ist? Vielleicht dies: Einmal mehr fällt auf, wie partnerschaftlich, ja gleichberechtigt sie mit Lambert Orkis zusammen musiziert. Klar ist sie die Affiche und die grosse Attraktion. Ohne ihn aber wären diese Konzerte so nicht denkbar. Und man merkt, dass sie das weiss.

Da ist nichts Gönnerhaftes, keine Herablassung – es ist echtes Zusammenspiel von beidseits allerhöchster Musikalität. Dafür muss Orkis zwar in Kauf nehmen, in Mutters Schatten zu wirken (in der Casino-Beleuchtung auch buchstäblich). Sein selbstbewusster Schalk aber, sein Wissen um den eigenen Wert ist auch in Bern gut spürbar.

Das Konzert gipfelt in einem fulminanten Saint-Saëns-Finale: Wunderbar tänzerisch kommt die spanisch kolorierte Introduktion daher (das Stück war für Pablo de Sarasate geschrieben worden), geradezu leichtfüssig folgt das Rondo. Der randvolle Saal reagiert enthusiastisch und wird mit zwei Jascha-Heifetz-Bearbeitungen als Zugabe beschenkt. Wer dieses kluge und exzellent vorgetragene Konzert verpasst hat, kann es übrigens im August in Gstaad nachholen. (Der Bund)