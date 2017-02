9 Volt und nackte Haut

Dann wurden sie berühmt. Und das ausgerechnet wegen einer Gurke. Sogar bei SRFs Aeschbacher hatte sie einen Auftritt. «I Feel Gurk» sang Puma Mimi, während Tim eine Nadel in das obere Ende des Gemüses steckte und mit einer zweiten Nadel irgendwo im unteren Drittel herumspielte. Das war vor vier Jahren. Eben erst erschien mit «Der Die Das» Album Nummer drei, und diese Gurke ist immer noch Thema, obwohl doch alles schon im Jahr 2003 begonnen hat.

Christian Fischer, der sich im Duo Tim nennt, hatte ein Jazzstudium geschmissen und sich endgültig der elektronischen Musik zugewandt: Einen Computer besass er noch keinen, aber diesen Synthesizer, einen Kawai K11, den er zur Konfirmation geschenkt bekommen hatte. Er paarte ihn gerne mit Saxofon und Klarinette, was die Professoren an der Jazzschule wenig begeisterte. Er fand aber sein Glück, als er an einem Workshop teilnahm, an dem der Elektronika-Tüftler Nicolas Collins aus Chicago dozierte.

«Cool, unspektakulär, günstig»

Dort ist es entstanden, dieses Gurken-Instrument, das irgendwie nach Wurzelbehandlung und Autorennen tönt. Einen Tongenerator hatte Tim mit einem Lichtsensor zusammengelötet. Wie die Gurke dazukam, ist ein Rätsel, aber jedenfalls so hat alles begonnen. Wie dankbar sie ihm seien, diesem Nahrungsmittel? Tim lacht. «Sehr. Die Gurke ist ein cooles, unspektakuläres und erst noch günstiges Gemüse. Und sie ist immer noch ein Erfolg.» An der Plattentaufe in Zürich letzte Woche hätten Puma Mimi und er den Effekt erst bei der Zugabe gebracht. Die Freude im Publikum sei gross gewesen.

Der von Tim und Puma Mimi komponierte Titelsong zum Animationsfilm «Ivan's need»

Auf dem neuen Album gibt es sogar eine Weiterentwicklung des Systems: Zu Beginn des Lieds «Am7» ist das besonders gut zu hören, diese elektronischen Schliffe, Sinustöne, die so ganz alleine eher mühsam im Ohr erklingen, aber ganz hübsch sind, wenn sie sich zu einem Blubbern formatieren. Dieser Effekt kommt zustande, indem Tim und Puma Mimi sich Kabel an die Füsse montieren. Durch gegenseitiges Berühren der nackten Haut entlocken sie ihren Körpern Töne; je fester der Druck, desto höher der Ton. Ungefährliche neun Volt sind es, die da durch ihre Füsse fliessen.

«Ich finde das besonders faszinierend, elektronische Musik zu erzeugen, ohne direkte Sichtbarkeit», sagt Tim. «Am7» ist ein ausgewachsener Discotrack, einer der düsteren auf diesem verspielten Album, das manchmal nach zuckerwattigem Kinderlied («Dupi Dough») und dann wieder nach verschwörerischem Goa-Trip im Wald klingt («Toki Doki»).

Sowieso vereint «Der Die Das» Musikstile aller Gattung, sturen Techno im Vierviertelstampf («Crappy Excuse»), trip-hoppige Verträumtheit mit hübschen Steeldrums («Kumo»), loungige Hintergrundberieslung («Biniati Vell») und World Music («Hilala», das in Zusammenarbeit mit Ngoma Makhosi entstanden ist). Dazu singt Michiko Hanawa alias Puma Mimi auf Japanisch von einem Mond, der die Nase voll hat von ihr, Sternen, die sie auslachen («Kumo»), und einem Fahrrad, das klemmt («Oh My Bike»).

Physikerparty und Kinderkonzert

Was will es sein, dieses Album, wo will es hin? «Am Ende muss es einfach uns gefallen», sagt Tim. Sowieso kämen die verschiedensten Leute an ihre Konzerte: Mal seien sie an eine Physikerparty im deutschen Darmstadt eingeladen worden, dann spielten sie ein Konzert für Kinder, und ein Wochenende später standen sie um zwei Uhr morgens in einem Club.

Neu hat das Duo für die Konzerte einen Schlagzeuger engagiert. Tobias Hunziker sorgt für den organischen Takt. Absichtlich hätten sie jemanden ins Boot geholt, der nicht von der elektronischen Musik her komme, erzählt Tim, und betont die Wichtigkeit von musikalischen Gegensätzen. Mit dabei ist auch Haruna Abe, zweite Sängerin, die Live das japanische Instrument Koto bedient.

So also halten sie sich ihre eigene Musik spannend, Tim und Puma Mimi, ein Musikerduo, das auch privat liiert ist. Mittlerweile gehört zu ihrem Repertoire auch Theater- und Filmmusik. Für die Mani-Matter-Kompilation «Und so blybt no sys Lied» (2016) hat Puma Mimi das «Lotti» auf Japanisch übersetzt, und im Jahr 2012 wurden sie gemeinsam mit zehn weiteren Schweizer Kunstschaffenden nach China eingeladen, um Stummfilme zu vertonen.

Dort ist auch die Zusammenarbeit mit der Zürcher Elektronika-Musikerin Iokoi und somit das Eröffnungslied «I Feel Sleepy» entstanden. Der rote Faden im kaleidoskopischen Musikkosmos von Tim und Puma Mimi bildet aber nach wie vor ein unspektakuläres Gemüse. Sie haben es sich einverleibt: Auf der Internetseite der Band etwa ist der Mauszeiger kein Pfeil, sondern eine Gurke.

