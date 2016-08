Sammelsurium der Sonntagsmalerei

«Es ist doch viel interessanter, von einem Musiker von Schönbergs Ruf gemalt zu werden als von irgendeinem Kunsthandwerker, dessen Namen in 20 Jahren kein Mensch mehr kennt, während sein Name heute schon der Musikgeschichte angehört.» Das las der Wiener Verleger Emil Hertzka 1910 in einem Brief von keinem anderen als Arnold Schönberg selbst, dem Vater der Neuen Musik. Zu dieser Zeit malte Schönberg Porträts, die er zu veräussern suchte, und unverkäufliche «Visionen». Obwohl ein routinierter Maler, verstand sich Schönberg als Amateur. In Wien hatte er mässigen Erfolg, durch eine Freundschaft mit Oskar Kokoschka fand er aber Zugang zum Blauen Reiter und gehörte tatsächlich zum Kreis der ausstellenden Künstler, als die Gruppe 1911 in München ihre erste, bahnbrechende Schau organisierte.

Trotzdem: Schönberg war und blieb nicht als Maler berühmt. Als Musiker, der sich mit der Malerei befasste, findet er sich aber in guter Gesellschaft wieder, zu deren besten Vertretern er womöglich gehört. Die Ausstellung «Saitensprünge» im Kornhausforum versammelt nun die Berner Fraktion, einen Teil jedenfalls, einige malende Musiker und Musikerinnen fehlen, vielleicht kämen sie in einer zweiten Ausgabe vor, wie die Organisatorin Stefanie Stucki bereits jetzt sagt. Ziel der Ausstellung sei es, Musiker aus einer anderen Perspektive vorzustellen: «Wie sehen die Bilder von jemandem aus, der so oder so klingt?» Die Idee dazu hatte Polo Hofer, selber Maler und seines Zeichens der letzte in der Schweiz ausgebildete Handlithograf. Nach ihm starb dieser Beruf aus. Muss denn etwas zu Ende gehen, damit etwas anderes kommen kann?

Man kann eine Doppelbegabung neurologisch unzulänglich begründen, man kann sie psychologisch vom Ausdruckswillen oder einem Geltungsdrang her erklären. Interessanter ist jedoch ebendiese Frage: Was entscheidet für das eine oder das andere? Geht denn nicht beides, die Kunst und die Musik?

Zwei Lebensläufe

Bei Schmidi Schmidhauser hätte es anders kommen können. Bevor er mit seiner Band die Shopper stoppte, sah er sich als bildenden Künstler: In der Reitschule half er mit, die Druckerei zu gründen, aus der von Bernhard Luginbühl gesponserten Maschine kam die Künstleredition «Unterdruck», und Schmidhauser stellte seine Gemälde aus. «Aber gekauft haben nur die Verwandten, das frustrierte mich irgendwann. Zumal ich merkte, dass sich mit der Musik ein bisschen Geld verdienen liess. Das war einfach reeller als die Kunst.»

Die Ökonomie also. All die Arbeit, die in einer einigermassen existenztragenden künstlerischen Tätigkeit steckt, ist einfach zu viel für ein Leben, das mehr als einen Lebenslauf hervorbringen soll. Schmidhauser malt immer noch, wie man im Kornhaus sehen kann, und zwar mit Humor und mit den vollen Farben seiner lateinamerikanischen Musik. Doch er tut es anders gestimmt, als wenn er komponiert. «Ich vergleiche es mit dem Improvisieren. Ich schaue einfach, was aus mir herausplätschert. Wenn ich ein Stück schreibe, ist der Druck, eine bestimmte Form zu erfüllen, viel grösser.» So wollte auch Schönberg seine «Visionen» verstanden wissen: als authentischen Ausdruck seines Innern, befreit vom Wissen um Form und Technik, das sein eigentliches Handwerk ausmachte.

Von Beatles bis Manson

Und genau diese Haltung hat all die wunderlichen Erzeugnisse malender Musiker, besonders aus der Sparte Rock, hervorgebracht, die in letzter Zeit an die Öffentlichkeit gezerrt wurden, manchmal versetzt mit einem ärgerlichen Schuss ökonomischen Kalküls: Bei den Beatles zum Beispiel gibt oder gab es mehrere «Künstler». Als der studierte Zeichner John Lennon – seine Lithografien befinden sich in der Sammlung des Moma New York – einmal gefragt wurde, ob Ringo Starr der beste Drummer der Welt sei, meinte er, Starr sei nicht einmal der beste Drummer in der Band. Dasselbe gilt wohl für die Kunst. Während Paul McCartney zwar auch nicht gerade aufregend, aber immerhin unter Anteilnahme seiner Anhänger malt, macht Ringo Starr einen auf billige Pop-Art. Seine Bilder sehen aus, als hätte er sie mit der Maus in Microsoft Paint fabriziert und dann zu grossformatig ausgedruckt. Bei den Rolling Stones malt Ronnie Wood, und zwar nichts anderes als die Rolling Stones. Er tut es in den barocken Farben der Jacketts, die er gerne trägt.

Neil Young aquarelliert amerikanische Autos, der stilbewusstere David Bowie malte Bilder, die von Sammlern geschätzt werden, jedoch schon zu Ende des letzten Jahrhunderts, als es noch Neo-Neo-Expressionisten gab, ein bisschen aussahen wie von gestern. Iggy Pop wiederum hat das Malen in den 1970er-Jahren von Bowie gelernt, als der ihm einige Acrylfarben überliess. Seither macht Iggy in Selbstporträts, die ihn bei seinen «gequälten Versuchen, geradeauszugehen und innerhalb der mittelmässigen Grenzen der Existenz zu leben» zeigen, wie er einmal sagte. Sicher innerhalb dieser Grenzen befinden sich die Werke des seit der Kindheit unter seinem bürgerlichen Namen Benedetto malenden Entertainers Tony Bennett. Kritiker sagen der Kunst des 19-fachen Grammy-Gewinners nach, sie sei zwar gekonnt, aber süsslich wie sein Gesang. Anders Jason Newstead. Er attackiert die Leinwände so subtil, wie er bei Metallica seine Bässe zu attackieren pflegte. Heraus kommt eine Art Action Painting mit Texten drin. Paul Stanley von Kiss wiederum malt, dem theatralischen Gestus seiner Band gemäss, die Mona Lisa ab und hängt sie in einen Goldrahmen. Marilyn Manson schaffte es mit verlaufenden Wasserfarbenköpfen, für die er eigentlich zu alt ist, bis in die Kunsthalle Wien, übrigens zusammen mit David Lynch.

Mit etwas weniger Erfolg in die gleiche Teenage-Angst-Ecke stellt sich Courtney Love, deren Bilder sehr eindimensional und sehr unfertig aussehen. Grace Slick, die Sängerin von Jefferson Airplane, nennt sich selbst eine «commercial artist» und malt überaus seltsame, naive Bilder, wie sie an jeder Strandpromenade zu finden sind – wären da nicht die vielen weissen Hasen. Gelobt werden hingegen die Zeichnungen und Gouachen von Bob Dylan, der ohnehin alles zu können scheint – manche sagen: ausser singen. Dylan lernte das Zeichnen in den 1960er-Jahren bei dem russischstämmigen Lehrer Norman Raeben in New York, doch erst 1994 veröffentlichte er eine Serie unter dem Titel «Drawn Blank».

Bestenfalls dekorativ

Unter den deutschen Rockstars hat der BAP-Sänger Wolfgang Niedecken eine eigene Karriere als Künstler absolviert, aufbauend immerhin auf einem Studium der Freien Malerei in Köln. Bekannter noch sind die Illustrationen von Udo Lindenberg, nicht zuletzt deshalb, weil er sie mit Schnäpsen malt. Einige von Lindenbergs Blättern sind auch in Bern vertreten. Sie gehören zu den belangloseren in der an im besten Fall Dekorativem nicht sparenden Ausstellung – die Werke des Initianten Hofer in keiner Weise ausgenommen.

Die Saitensprünge sind ein ziemliches Sammelsurium der Sonntagsmalerei. Denn eine Verbindung der Künste stellt sich eben nicht dort ein, wo das Innere des Musikers sich aufs Blatt ergiesst und Musik dann womöglich noch Motiv ist, sondern wo das Bild Ausdruck einer Suche nach Form ist, eine unbeantwortete Frage an das Draussen. Wie in den reduzierten und doch entschiedenen Bildern der Bassistin Reg Frei. Oder den handwerklich wie konzeptuell sorgfältigen Doppelleinwänden von George Steinmann, der den seltenen Naturfarbstoff Indigo, einst ein Premiumprodukt der Sklavenwirtschaft, als Mittler zu seiner Musik, dem Blues, einsetzt. Steinmann ist einer der wenigen, der sich beruflich nicht zwischen Musik und Kunst entschieden hat.

Dasselbe sagt auch Floh von Grünigen von sich und seiner Band Schöftland, die fast schon in sich ein Kunstprojekt ist. Im Kornhaus zeigt er singende Vögel, feinsinnig und freundlich. Sie tun nichts dafür und müssen doch ohne Zweifel eines: ernst genommen werden.

