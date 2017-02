Knöpfe und Kubisten

Ein kalter, sonniger Wintertag Ende Januar. Im Morgenlicht glitzert das Dach einer skurrilen Kreatur am Ufer des Flusses Nervión in Bilbao. An der Uferpromenade thront «Maman», die grösste Skulptur aus der Spinnen-Serie von Louise Bourgeois. Im Hintergrund erinnern die herausragenden Dachteile des Gebäudes, eine Anordnung in sich verdrehter Elemente aus Titan im Fischschuppenmuster, je nach Perspektive an geblähte Segel im Wind oder an gigantische Rückenflossen. Den Mittelpunkt des 1997 eröffneten Guggenheim-Museums von Architekt Frank O. Gehry bildet ein gläsernes Atrium mit einem Oberlicht aus Metall in Form einer Blume.

Über dem Eingang steht auf einem Transparent vor weiss-rotem Hintergrund in schwarzen Lettern: «Hermann & Margrit Rupf». Im Inneren des Museums sind im dritten Stock in drei Räumen 70 Werke aus der Berner Sammlung ausgestellt – Schlüsselwerke des Kubismus von Pablo Picasso, Georges Braque und Juan Gris, zudem Arbeiten von Paul Klee, Fernand Léger, Wassily Kandinsky, die in einen Dialog treten mit Werken zeitgenössischer Künstler aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts bis in die unmittelbare Gegenwart.

Erstmals ist in Spanien eine repräsentative Auswahl der seit 1954 als Stiftung dem Kunstmuseum Bern angegliederten Sammlung zu sehen. Was die Ausstellung offenbart: Wie ausgiebig hier an der Speerspitze der Kunstavantgarde gesammelt wurde, ganze Werkgruppen von Künstlern wie Braque oder Juan Gris ermöglichen es, eine ästhetische Revolution in der Kunst des 20. Jahrhunderts sozusagen mit eigenen Augen nachzuvollziehen. Das selten gezeigte Gemälde Picassos «Un violon accroché au mur» (1913), auf dem der Künstler auch Sand benutzte, wurde mit einer von der Berner Hochschule der Künste entwickelten und erschütterungsfreien Kiste nach Bilbao transportiert. Die Ende November eröffnete Ausstellung ist in den Medien sehr gut aufgenommen worden und nach drei Wochen verzeichnete man bereits über 50 000 Eintritte. Im Vergleich zu früheren Ausstellungen mit Exponaten der Rupf-Stiftung in Budapest, Lodz oder Grenoble ist das Guggenheim-Museum in Bilbao eine ungleich prominentere Plattform.

«Ich brauche kein Denkmal»

Das Ehepaar Rupf hat sich als erste Schweizer Privatsammler intensiv mit abstrakter Kunst auseinandergesetzt und ab 1907 seine avantgardistische Sammlung von Weltrang aufgebaut. Der Grossteil der gesammelten Kunst hängten sie in ihrem Reihenhaus im Berner Brückfeld-Quartier auf. Die Hülle des Guggenheim-Museums, die im dekonstruktivistischen Baustil eine Zersplitterung des architektonischen Körpers anstrebt, könnte passender nicht sein für diese Sammlung.

«Die Rupf-Stiftung ist in Bern noch zu wenig bekannt», sagt Susanne Friedli. Die Geschäftsführerin der Stiftung fungiert neben Petra Joos auch als Co-Kuratorin der Ausstellung in Bilbao. Sie erwähnt als Vergleich die Winterthurer Hahnloser-Jaeggli-Sammlung, deren Bilder als Leihgaben ab August 2017 in Bern zu sehen sein werden. «Diese hochkarätige Sammlung der Klassischen Moderne ist eine ideale Ergänzung zur Rupf-Sammlung und in der Öffentlichkeit viel präsenter.»

Möglicherweise hängt diese relativ geringe Bekanntheit auch mit der zurückhaltenden Person des Sammlers zusammen. Hermann Rupf (1880–1962) sagte von sich: «Ich brauche kein eigenes Denkmal.» Gleichzeitig stellte das kinderlose Paar frühzeitig Überlegungen an, was aus der Sammlung werden sollte. Eine Zeit lang sondierten sie die Möglichkeit eines Museums in Biel, ehe über den damaligen Kunstmuseum-Direktor Max Huggler die Idee einer Stiftung Gestalt annahm.

«Wo soll ich mit den Bildern hin?»

Wer aber war dieser Mann, der den Mut besass, avantgardistische Kunst zu sammeln – dies zu einem Zeitpunkt, als kaum jemand etwas mit dieser neuen Auffassung von Malerei anfangen konnte? Er verteidigte die Kunst der Moderne, die radikal habe werden müssen, um vom Überlieferten loszukommen. Hermann Rupf stammte aus keinem kunstaffinen Elternhaus, sein Vater war aus Süddeutschland in die Schweiz eingewandert. Während seiner kaufmännischen Ausbildung in Frankfurt lernte er einen anderen jungen Mann kennen, mit dem ihn eine lebenslange Freundschaft verbinden sollte und der als Berater in Kunstfragen für ihn von grosser Bedeutung war: Daniel-Henry Kahnweiler (1884–1979), einen der einflussreichsten Kunsthändler des 20. Jahrhunderts. Im Archiv der Stiftung zeugen rund 800 Briefe von dieser Freundschaft. Susanne Friedli plant eine Publikation des Briefwechsels.

Während Rupf nach seiner Ausbildungszeit in Paris nach Bern zurückkehrte und Teilhaber des bis 1979 existierenden Mercerie-Geschäfts Hossmann & Rupf am Waisenhausplatz wurde, wählte sein Freund Kahnweiler den Weg in den Kunsthandel. Seine erste, winzige Galerie eröffnete er 1907 an der Rue Vignon; sie sollte zum Treffpunkt der Kubisten werden. «Rupf war in Paris fasziniert davon, was in der Kunst Neues passierte», sagt Susanne Friedli, «und er kaufte über Kahnweiler Werke noch im Jahr ihrer Entstehung.» Rupf erwirbt Bilder von André Derain und von Georges Braque, als diese sich noch auf halbem Weg zwischen dem farbexpressiven Fauvismus und dem analytischen Kubismus bewegten. Vom jungen Picasso ist Rupf einer der ersten Sammler, 1907 erwirbt er die Werke «Feuillage» und «Tête d’homme».

Als Kunsthändler ging Kahnweiler neue Wege, zahlte seinen Künstlern ein Jahressalär und nahm ihnen im Gegenzug die ganze Jahresproduktion ab; er diskutierte fast täglich mit ihnen, fotografierte alle Werke, organisierte Ausstellungen und machte international Werbung für die Werke und die Künstler. Auf seinen jährlichen Reisen nach Paris kaufte Rupf einerseits Strümpfe, Knöpfe, Handschuhe und Nähutensilien für das Geschäft und erwarb andererseits Kunst für die Privatwohnung in Bern. Zu Beginn des Ersten Weltkriegs besass er bereits rund 30 Werke, darunter vor allem Kubisten. Die Sammlung Rupf widerspiegelt denn auch das Galerien-Programm Kahnweilers von 1907 bis 1950. Da die Werke ausschliesslich für die Wohnung an der Brückfeldstrasse gedacht waren, dominierten kleinere Formate.

Und doch war Platzmangel ein ständiges Thema und die Frage «Wo soll ich mit den Bildern hin?» durchaus ernst gemeint. Während des Zweiten Weltkriegs verlegten die Rupfs einen Grossteil ihrer Sammlung in ihr Chalet in Mürren. Der nur mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbare Ort schien ihnen ideal, um ihre hochkarätigen Werke in gefährlichen Zeiten sicher aufzubewahren. Als Kahnweiler seinem Freund ein Werk des Surrealisten André Masson anbietet, schreibt Rupf am 2. November 1933: «Wir haben heute so viele Bilder, dass wir sie nicht mehr aufhängen können.» Zudem sei die Sammlung ein «ganz netter Querschnitt durch die Jahre 1907–1930, und wenn ich davon die Hälfte der Bilder weghänge, so verliert sie ihren Reiz.»

Sozialistischer Patron

Hermann Rupf war ein Mensch mit vielen Facetten und vereinigte widersprüchliche Eigenschaften in sich: Er war ein harter Geschäftsmann und Patron alter Schule, dessen Betrieb in den besten Zeiten zwischen 1910 und 1930 in Bern und in der Bieler Filiale rund 50 Angestellte zählte. Er liebte gutes Essen und luxuriöse Autos, gleichzeitig war er ein überzeugter Sozialist und Philanthrop, der zahlreiche Künstler und während des Zweiten Weltkriegs mittellose jüdische Flüchtlinge unterstützte. Der Bernburger trat aus der Kirche aus und war ab 1905 Mitglied der Sozialdemokratischen Partei, mit Arbeiterführer Robert Grimm verband ihn eine enge Freundschaft. Mit dem Ehepaar Klee waren die Rupfs ebenfalls eng befreundet, für Wassily Kandinsky fungierte er als «anzberater». Die Kunst war für ihn an die Stelle von Religion und Philosophie getreten. Anlässlich der Eröffnung der Berner Kunsthalle 1918 schrieb er in der «Berner Tagwacht», wo er während Jahrzehnten als Kunstkritiker tätig war, die Kunst müsse jeder Bevölkerungsschicht zugänglich werden, um «in jedes Heim nach der geisttötenden, täglich gleichen Arbeit ihre erlösende und befreiende Wirkung zu tragen».

Das Sammlerpaar legte den Schwerpunkt auf kubistische Arbeiten, die Stiftung führt diese Auswahl weiter, indem sie bis heute schwerpunktmässig geometrische, konstruktive und konzeptuelle Arbeiten ankauft (von Beuys über Bernhard Luginbühl bis zu Richard Paul Lohse). Möglich ist das, weil Rupf der Stiftung nicht nur Kunstwerke hinterliess, sondern auch eine Liegenschaft und Wertpapiere. 2005 und 2011 widmete das Kunstmuseum Bern der mittlerweile über 1100 Werke umfassenden Sammlung Rupf grössere Ausstellungen.

In Bilbao setzen Werke von Donald Judd, Olivier Mosset, James Lee Byars, Hans Arp oder Meret Oppenheim Akzente. Eine besondere Auftragsarbeit ist der «Berner Sockel» (2010) von Florian Slotawa, gleichsam eine kleine Schau innerhalb der Ausstellung. Er wählte vier Skulpturen – unter anderen von Hans Arp und Henri Laurens – aus der Sammlung aus und gestaltete mit originalen Möbeln aus der rupfschen Wohnung Podeste. Der ursprünglich intime Charakter dieser exquisiten Privatsammlung wird so auf subtile Art betont.

Die Ausstellung «The Collection of Hermann and Margrit Rupf» im Guggenheim-Museum Bilbao dauert bis zum 23. April. Die Reise nach Bilbao wurde von der Rupf-Stiftung ermöglicht. (Der Bund)