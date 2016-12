Heimisch im natürlichen Chaos

Wer den Zufall zulässt, der sieht mitunter mehr. Zum Beispiel eine mit rosaroten Farbspritzern übersäte Küche. Die Improvisation, das Ungeplante ist in Filip Haags Werk von zentraler Bedeutung. Die Metamorphose ist sein künstlerisches Leitthema, das er in Zeichnungen, Gemälden und Druckgrafiken erforscht. «Flüssiges in eine Form bringen, hat etwas Archaisches», sagt er. Er experimentiert auch mit lichtempfindlichem Fotopapier und Chemikalien sowie mit pyrotechnischen Verfahren. Und er arbeitet mit Wachs, das er erhitzt und ins kalte Wasser schüttet. Das Material erstarrt im Wasser nach eigenen Gesetzmässigkeiten, der Künstler lässt es weitgehend geschehen und formt nur leicht mit; anschliessend wird das Gebilde in Bronze gegossen.

In einem Laden für Künstlerbedarf in New York hatte der 55-jährige Haag etwa zwanzig verschiedene Arten von Wachs gekauft und sich in der offenen Küche seiner grosszügigen Basement-Wohnung im East Village zu Testzwecken ans Werk gemacht. Die unterschiedlichen Wachstypen sollten in einer Pfanne verflüssigt und auf ihre Sprödigkeit und Elastizität getestet werden. «Als ich zwecks Beobachtung der Prozesse den Deckel von der Pfanne hob», erinnert er sich, «spritzte der Inhalt fontänengleich auf und Herd und Wand waren rosarot gesprenkelt.» Mit Benzin hat er während mehrerer Stunden die Spuren beseitigt.

1500 Kilometer zur Fuss

Mit dem Projekt «Bronzegiessen» hat sich Filip Haag bei der Stadt Bern für das New Yorker Atelierstipendium beworben – und den Zuschlag bekommen. Seit 1982 beherbergt die Schauspielerin und Wahl-New-Yorkerin Linda Geiser in ihrem «Red House», 317 East, 5th Street», Stipendiaten von Stadt und Kanton Bern, die hier während eines halben Jahres leben und arbeiten können. Haag musste allerdings nach drei Monaten kurz in die Schweiz zurückkehren, weil sein Touristenvisum ablief und er beim Verlängerungsantrag am Computer gescheitert war. Eine der zu beantwortenden Stichfragen lautete: «Wie heissen die ersten fünf Buchstaben Ihres Nachnamens?» Mit vier Buchstaben – H-a-a-g – hatte man buchstäblich keinen Stich.

Wie hat sich ein Künstler, dessen Werk stark von den Polen Chaos und Ordnung, Zufall und Lenkung geprägt ist, in diesem natürlichen Chaos namens New York zurechtgefunden? «Ich habe mich schnell wohlgefühlt und einen eigenen Rhythmus gefunden», sagt Haag. Die Anonymität gefiel ihm, «niemand weiss dort, wer du bist, das hat etwas Befreiendes», gleichzeitig lief er im Central Park Josef Helfenstein über den Weg, dem neuen Direktor des Kunstmuseums Basel. Oder er traf in der Subway auf eine befreundete Angestellte des Schweizer Konsulats: «Wir hielten uns an der gleichen Stange, noch bevor wir uns sahen.»

Alles Zufall? Viel unterwegs sei er gewesen, 1500 km hat er zu Fuss zurückgelegt, immer mit der schussbereiten Kamera. Das Metropolitan Museum of Art besuchte Haag mindestens einmal pro Woche. In der Gemäldegalerie hat er an einem Fotoprojekt gearbeitet: Momentaufnahmen, die eine Koinzidenz zwischen Kunstwerk und Betrachter festhalten. Er war an einer Wahlkampfversammlung von Bernie Sanders am Union Square und wurde beeindruckt Zeuge davon, «wie dieser alte Mann Zehntausende vor allem junger Leute zu begeistern vermochte. Nach seiner Rückkehr in die Schweiz hätte Filip Haag «meine Hand dafür ins Feuer gelegt, dass Trump nicht Präsident wird».

Heute meint er dazu lakonisch: «New York ist eben ein Kosmos für sich in den USA.» Und da war der Alltag, der sich allmählich formte: «Man entdeckt gewisse Läden und Take-aways in der Umgebung und entwickelt Gewohnheiten, von denen man eine Woche vorher noch keine Ahnung hatte – etwa wie man den Pfützen auf der nahen Kreuzung am besten ausweicht.» Er war viel mit der Subway und dem Fahrrad unterwegs. Man müsse lernen, um die vielen Löcher im Asphalt herum zu zirkeln, und sollte nicht zu schnell fahren, etwa wenn man die fünfspurige Fifth Avenue diagonal überquere: «Das Wichtigste zum Überleben ist ein kurzer Bremsweg.»

Während Haag seine «Neighbourhood» im East Village erkundete, stiess er etwa auf eine vor allem von Weissrussen frequentierte orthodoxe Kirche, an deren Beichtstühlen ein rotes Licht in Form betender Hände leuchtete, wenn sie besetzt waren. Diesen und andere Streifzüge, Beobachtungen und Fundstücke hat er in Text und Bild in einem Blog festgehalten, es ist eine Art Tagebuch eines Flaneurs, der es liebte, sich am späten Nachmittag auf die Suche nach dem Abendlicht zu machen, und in der Metropole so viel wie möglich «aufsaugen» wollte.

Er habe das Privileg genossen, über einen so grossen Raum in Manhattan zu verfügen – dort, wo sonst Wohn- und Arbeitsraum gerade für Künstler kaum zu bezahlen ist. «Ich hatte das Glück, dass ich vom Netzwerk eines befreundeten New Yorker Künstlers profitieren konnte.» So kam es, dass er rasch in Kontakt mit anderen Künstlern und Galeristen kam, in drei Gruppenausstellungen mitmachen konnte und am Ende in Brooklyn in einer Galerie sogar eine Einzelausstellung hatte.

Haag hatte damit nicht gerechnet und verweist auf eine befreundete Künstlerin aus Basel, die seit zehn Jahren sechs Monate pro Jahr in New York verbringe: «Sie ist eine sehr gute Künstlerin, konnte aber in New York noch nie eine Arbeit öffentlich zeigen. Hier wartet niemand auf den Schweizer.» Apropos Schweizer: Über den Newsletter und Veranstaltungen des Konsulats tauchte er rasch in die Schweizer Künstlercommunity ein. Bereits am zweiten Abend besuchte er die Vernissage der grossen Fischli/Weiss-Ausstellung im Guggenheim-Museum: «Es wimmelte nur so von Bekannten, wir konnten den ganzen Abend Schweizerdeutsch sprechen.»

In seinem Basement-Atelier praktizierte Filip Haag das «Open House», einmal kamen zu einem Abend mit Konzerten und Lesungen annähernd 300 Leute. Nach drei Monaten wollte Haag auch eine Ausstellung mit Werken von New Yorker Künstlern machen, die er kennen gelernt hatte. Er strich kurzerhand alle Wände des Ateliers neu und wechselte die Spotlampen aus. Im Rahmen seines Abschiedsfests stellte er auch eigene Werke aus, während die Flötistin Regula Küffer, der Gitarrist Nick Perrin und der andere Berner Stipendiat, der Bassist Toni Schiavano, ein umjubeltes Konzert gaben.

Mit Schutzbrille unter der Brücke

Mit Wachs gearbeitet hat er natürlich auch. Linda Geiser begleitete ihn zur örtlichen Polizeistation, die sich gleich neben dem «Red House» befindet. Als Haag sein Anliegen formuliert und nach einer Bewilligung für seine Kunstaktion gefragt hatte, gab ihm Sergeant Ferguson zur Antwort: «Vergiss die Brücken, das macht die Leute nervös, wenn da einer mit Feuer hantiert.» Filip Haag beschloss, es dennoch zu versuchen. Begleitet von einigen Bekannten, richtete er sich mit Schutzbrille, Pfännchen, einem Rost und Gaskocher unter der Brooklyn Bridge ein. Zweieinhalb Stunden arbeitete er dort, niemand nahm von ihm Notiz.

Allerdings war die Ausbeute nicht befriedigend, es windete und hatte starken Wellengang: «Der Wachs franste im Wasser aus, es fehlte an Konsistenz.» Besser lief es auf der anderen Seite in Williamsburg, hier fischte Haag «grosse, pinkige Volumina» aus dem East River. Bereits in der zweiten Woche seines Aufenthalts hatte er eine Giesserei gefunden; die Chefin entpuppte sich zwar im Umgang als ziemlich rabiate Person («Zuerst warf sie mich raus und sagte, sie hätte keine Zeit . . .»), aber am Ende war Haag mit der Umsetzung seiner neun Bronzefiguren zufrieden. Seine zahlreichen Aufenthalte in der Giesserei inspirierten ihn zu allerlei Techniken und Verfahren, die er sich ohne diese Nähe nie hätte ausdenken können.

Natürlich sei er jetzt, zurück in der Schweiz, auch wieder in alten Mustern unterwegs: «Aber vom ganzen Prozess und vom Interesse her hat der Aufenthalt in New York Dinge ausgelöst, die erst am Anfang stehen.» Das Thema Metallskulpturen wird ihn weiter beschäftigen. In Bern hat er angefangen, Kupferdrahtskulpturen herzustellen, die er in Chrombäder taucht: «Dort wachsen sie wie Kristalle, das ist spannend.» Im kommenden Frühling ist Filip Haag wieder für fünf Wochen in New York: «Ich möchte die entstandenen Kontakte weiter pflegen.» Als Unterkunft hat ihm Linda Geiser ihr Gästezimmer angeboten.

Filip Haag stellt derzeit im Rahmen der Cantonale Berne Jura in Interlaken (bis 29. 1.) und in Biel (bis 15. 1.) aus. Unter dem Titel «Ins Auge» bestreitet er ab 23. 2. in der Galerie Bernhard Bischoff in Bern eine Einzelausstellung. Ab 7. 4. ist im Grand Palais Bern eine Installation mit New Yorker Bronzestücken zu sehen. (Der Bund)