«Ein langes Stück Arbeit»

Das Geschenk faszinierte den Künstler. Lange blätterte er durch das Buch, verweilte bei einzelnen Abbildungen und fragte schliesslich den Überbringer: «Könnte man so etwas eines Tages auch für mich machen?»

Der Berner Kunsthändler und Auktionator Eberhard W. Kornfeld hatte Alberto Giacometti 1963 bei einem Besuch in dessen kargem Atelier in der Rue Hippolyte im Pariser 14. Arrondissement als Geschenk das soeben publizierte Werkverzeichnis zu Paul Klee überreicht. Kornfeld bejahte die Frage des Künstlers, wies aber darauf hin, dass er in dem Falle uneingeschränkten Zugang zum Archiv des Künstlers bekommen müsste. «Ich habe ihm sein Archiv dann zu einem respektablen Preis abgekauft», sagte der 93-Jährige anlässlich der feierlichen Präsentation der beiden Bände am vergangenen Sonntag im mit über 300 Gästen vollbesetzten Auktionssaal an der Laupenstrasse.

452 Werke sind erfasst

Zwei auf Plakatgrösse aufgezogene Fotografien im Hintergrund des Auktionssaals zeigen Giacometti zusammen mit seiner Mutter, der er zeitlebens eng verbunden war, und im Pariser Atelier, versunken in der Arbeit. Im Jahr 1963 begonnen, stellt das auf Französisch im hauseigenen Verlag herausgegebene Verzeichnis alle heute bekannten Drucke von Giacometti vor: Es sind 452 an der Zahl – Radierungen, Stiche, Holzschnitte –, die von 1917 bis 1965 entstanden sind. Werkverzeichnisse haben eine grosse Tradition im Hause Kornfeld; solche wurden unter anderem zu Käthe Kollwitz, Max Beckmann, Pablo Picasso, Paul Gaugin und Ernst Ludwig Kirchner publiziert. «Diese wissenschaftliche Beschäftigung ist für den wirtschaftlichen Erfolg des Auktionshauses von eminenter Bedeutung», betonte Kornfeld.

Er erinnerte auch daran, dass sich «zum 51. Mal der Tag von Giacomettis Begräbnis» jähre. Ein eisig kalter Januartag sei es gewesen, erinnerte sich Kornfeld, als der am 11. Januar an den Folgen einer schweren Bronchitis verstorbene Giacometti in seiner Bündner Heimat zu Grabe getragen wurde. In einer Vitrine zeugen eine Reihe von Schwarzweissfotos von dem archaisch anmutenden Begräbnis: Der Sarg auf einem Wagen wurde von einem Pferd durch die schneebedeckte Winterlandschaft gezogen, ein langer Trauerzug folgte dem Wagen von Giacomettis Geburtsort Stampa zum Friedhof in Borgonovo.

Erste Begegnung 1948 in Bern

Der junge Eberhard Kornfeld hatte als 25-Jähriger Giacometti anlässlich einer Ausstellung in der Berner Kunsthalle kennen gelernt – drei Jahre bevor er nach dem Tod von August Klipstein das Auktionshaus übernahm. Der damalige Direktor der Kunsthalle, Arnold Rüdlinger, zeigte in der Ausstellung «Sculpteurs contemporains» auch sechs Gipsfiguren des damals 47-jährigen Giacometti. Rasch entwickelten sich freundschaftliche Bande zwischen dem Künstler und dem jungen Galeristen. Die enge Verbindung zwischen dem Künstler und Kornfeld fand ihren Niederschlag nicht zuletzt auch in gemeinsamen Ausstellungs- und Editionsprojekten.

Giacometti porträtierte Kornfeld in seinem Pariser Atelier und verkaufte ihm direkt aus dem Atelier Werke – Werke, die den Grundstock der kornfeldschen Giacometti-Sammlung bildeten. 1959 richtete Kornfeld in seiner Galerie eine grosse Sommerausstellung aus; dort traf Giacometti auch wieder auf Meret Oppenheim, die 1944 in Paris Giacomettis Ohr in einer kleinen, in der aktuellen Ausstellung präsenten Skulptur festgehalten hatte.

Es war auch Kornfeld, der den Künstler überzeugte, die Ehrendoktorwürde der Universität Bern im Dezember 1965 anzunehmen. Es existiert eine Fotografie, die Kornfeld neben Giacometti zeigt. In Kornfelds damaliger Wohnung an der Herrengasse wurde nach dem Festakt im Casino noch gefeiert. Beide wirken sie ernst und nachdenklich, Kornfeld hat den Arm fast beschützend auf den Rücken des erschöpft wirkenden Giacometti gelegt. Gerade hat der Künstler Kornfeld darüber in Kenntnis gesetzt, dass seine Krebserkrankung wieder zurückgekommen sei. Es war Giacomettis letzter öffentlicher Auftritt. Abgesehen von Ernst Ludwig Kirchner ist Alberto Giacometti die zentrale Figur in der privaten Sammlung von Kornfeld – auch Vater Giovanni und Bruder Diego sind mit Bildern, Skulpturen und Möbeln vertreten. In der reichhaltigen Ausstellung mit Ölbildern, Skulpturen und Zeichnungen sind auch verkäufliche grafische Arbeiten aus dem Galeriebestand vertreten.

«Ein langes Stück Arbeit wurde zu einem guten Ende gebracht», sagte Kornfeld in seiner Ansprache. Es habe bei diesem Unternehmen auch Konkurrenz gegeben, räumte er ein, und zwar in der Person des Amerikaners Herbert C. Lust. Der Sammler und Giacometti-Freund hatte bereits 1970 und dann in einer zweiten Auflage 1991 ein Werkverzeichnis in englischer Sprache mit den Druckgrafiken vorgelegt. «Trotz Lust haben wir die Lust an der Arbeit nicht verloren und weitergemacht», meinte Kornfeld augenzwinkernd.

Funde im Nachlass

Das von Kornfeld und der Fondation Giacometti herausgegebene Werkverzeichnis weist nun ganze 251 Blätter mehr auf als dasjenige von Lust. Der Hauptgrund für diese ungleich grössere Zahl: Erst 2005 wurde ein Streit zwischen der Stiftung und der Association Giacometti juristisch beigelegt und der lange gesperrte Nachlass von Giacometti für die Forschung zugänglich gemacht.

Als Kornfeld den Nachlass schliesslich konsultierte, stellte er zu seiner Überraschung fest, dass noch viel Gewichtiges zum Vorschein kam, das unbedingt in das Werkverzeichnis aufgenommen werden musste. Dieses Werkverzeichnis habe er unbedingt noch beenden wollen, bekennt Kornfeld. Und wenn er sagt, dass «Giacomettis Schaffen heute in alle Welt hinausstrahlt», dann darf getrost festgehalten werden, dass auch er einen substanziellen Beitrag zu dieser grossen, anhaltenden Wirkung geleistet hat.

Die Ausstellung dauert bis zum 25. Februar. Am 24. Januar hält Eberhard W. Kornfeld um 18.30 Uhr einen Vortrag über seine Freundschaft mit Alberto Giacometti. www.kornfeld.ch (Der Bund)