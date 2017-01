«Ein Porträt sollte ähnlich sein»

Haben Sie den Trinkautomaten in Hirschform selber schon benutzt?

Nein.

Was erhoffen Sie sich von der Berner Ausstellung?

Wir stellen immer wieder Leihgaben aus unseren Sammlungen den verschiedenen Museen weltweit für Ausstellungen zur Verfügung.

Wie wichtig war und ist die Beschäftigung mit Kunst am Hof? Wie wichtig ist sie für die Bildung und Erziehung der Thronfolger?

Zuerst möchte ich vorausschicken, dass es bei uns keinen Hof gibt, ausser dem Schlosshof, in dem wir unsere Autos parkieren. Im Schloss bin ich mit meinen Geschwistern aufgewachsen – umgeben von Kunstgegenständen. Eine Bildung oder Erziehung in diesem Bereich hat es nicht gegeben, abgesehen davon, dass es uns und unseren Freunden immer nahegelegt wurde, sehr aufzupassen bei den Kunstgegenständen, die entweder an der Wand hängten oder irgendwo herumstanden.

Die Ausstellung zeigt viele religiöse Gemälde. Hat die Sammlung Ihren Glauben beeinflusst?

Nein.

Was macht ein gutes Porträtbild eines Fürsten aus?

Es sollte ähnlich sein, was bei modernen Porträts leider allzu oft nicht der Fall ist.

Sie selber haben die Sammlung um einige Stücke erweitert. Nach welchen Kriterien kaufen die Fürstlichen Sammlungen ein?

Nachdem es mir gelungen ist, das fürstliche Vermögen zu reorganisieren und neu aufzubauen, habe ich meinem Vater vorgeschlagen, wieder einen Direktor für unsere Sammlungen anzustellen. Ausserdem berät uns ein Kunstbeirat, der mit Fachleuten besetzt ist. Uns ging es immer darum, entweder Kunstwerke, die in den Sammlungen waren und die mein Vater zwischen 1945 und 1970 verkaufen musste, zurückzukaufen oder ähnliche Stücke zu erwerben, die in die Sammlungen passen.

Ihre Sammlung ist über 400 Jahre hinweg gewachsen. Ist die Monarchie demokratischen Institutionen in der Pflege von Kunst überlegen, weil ihre Vertreter – im Gegensatz zu demokratisch gewählten Verwaltern – in längeren Zeiträumen planen und klarer Akzente setzen können?

Es ist sicher von Vorteil, wenn man bei der Pflege einer Kunstsammlung in Generationen denkt.

Gibt es andere Monarchen, deren Kunstsinn Sie bewundern?

Was andere Monarchen anbelangt, war das – soweit ich mich erinnere – nie ein grosses Gesprächsthema. Ich selbst verstehe nicht allzu viel von Kunst zum Unterschied zu meinem Vater, der diesbezüglich nicht nur interessiert sondern auch begabt war. Deshalb war es für ihn besonders tragisch, dass er Teile unserer Kunstsammlung verkaufen musste, aber glücklicherweise haben meine Eltern noch erleben dürfen, dass es uns wieder möglich war, die Sammlungen zu erweitern.

Woher stammt Ihre Vorliebe für Skulpturen und Möbel?

Ich habe keine besondere Vorliebe für Skulpturen und Möbel. Mir sind Bilder, Porzellan oder andere Bereiche aus unseren Sammlungen genauso lieb.

2004 haben Sie das Badminton Cabinet für 27,5 Millionen Euro gekauft. Nie war für ein Möbelstück mehr bezahlt worden. Warum der Kauf? Warum zeigen Sie das Cabinet nicht in Bern?

Wir hatten bereits eine bedeutende Pietra Dura-Sammlung, und das Badminton Cabinet ist zweifellos mit Abstand das bedeutendste Kunstwerk in diesem Bereich. Es ist vielleicht vergleichbar mit einem Bild von Leonardo, aber davon gibt es einige, und es gibt sicher unterschiedliche Ansichten darüber, welches das bedeutendste Gemälde ist – sei es von Leonardo oder anderen Malern. Ich weiss nicht, ob es überhaupt eine Anfrage gab, das Cabinet in Bern auszustellen, aber ich nehme an, man hätte so einen Wunsch auch abgelehnt. Der Transport eines so grossen Möbelstücks ist nicht nur sehr aufwendig sondern auch mit erheblichen Risiken verbunden. Sie müssen das ganze Möbelstück auseinandernehmen, sorgfältigst verpacken und dann wieder zusammensetzen.

Warum haben Sie 2008 das Bild «Der Steuereintreiber» erworben? Doch nicht etwa, um Ihrem Ärger über Finanzregulatoren Ausdruck zu verleihen?

Nein, es ist ein sehr schönes Bild in hervorragendem Zustand, was bei so alten Bildern nicht immer der Fall ist, und der Preis war relativ günstig.

In der Ausstellung ist von «schmerzlichen Verkäufen» die Rede. Welcher dieser Verkäufe erachten Sie als besonders schmerzhaft?

Als besonders schmerzhaft erachte ich die Tatsache, dass diese Kunstwerke allzu oft sehr schnell und deswegen zu niedrigen Preisen verkauft wurden. Ausserdem wurde ein Teil dieses Geldes in Unternehmen investiert, die nicht sehr erfolgreich waren und die dann weitere Verluste verursacht haben.

Die Sammlungen haben nach dem Zweiten Weltkrieg sukzessiv Kunst zurückgekauft, die wegen Geldmangels verkauft werden mussen. Ging es dabei um die Wiederherstellung eines monarchischen Stolzes? Warum haben Sie stattdessen nicht einfach neue Kunst gekauft?

Mein Vater hatte bei den Verkäufen zwischen 1945 und 1970 immer noch die Hoffnung, dass es eines Tages wieder gelingen wird, einen Teil der Kunstwerke entweder zurückzukaufen oder gleichwertige Kunstwerke zu erwerben, die in die Sammlungen passen. Ich selbst bin kein Kunstkenner und hätte nie begonnen, eine Sammlung anzulegen. Mir gefällt die alte Kunst besser als die moderne Kunst. Ausserdem haben wir bei der alten Kunst ein gewisses Know-How und dieses müssten wir bei der modernen Kunst erst aufbauen.

Weshalb kaufen Sie keine moderne, keine zeitgenössische Kunst? Welche würde Sie reizen?

Keine.

