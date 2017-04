Die Kunst der Krise

Eine Mutter sitzt vor dem Ofen. Sie fleht, das Brot solle nicht aufgehen – damit der Sohn, der auf seinen Proviant wartet, sein Schiff verpassen wird. Der Künstler Emeka Ogboh hat das alte griechische Lied auf zwölf Lautsprecher in einem Gewölbe verteilt. Über die Wände ziehen Börsenkurse. Das Licht der LED-Schrift färbt flackernd, je nach Lage der Märkte, den Raum in mattes Blau, Rot oder Grün. «The Way Earthly Things Are Going» ist der Titel der Arbeit, und das unaufhörliche Auf und Ab der Kurse und Indizes hat etwas vom Wellengang, von Gezeiten. Im Nachbarsaal ist die Stimme des Künstlers Hiwa K zu hören, der auf die Frage nach seinem Ausgangspunkt antwortet: «Meine Füsse. Füsse, die niemals stillstehen.»

«The Way Earthly Things Are Going»: Rauminstallation von Emeka Ogboh. Foto: Mathias Voelzke

Der heimatlose Kurde war der erste Künstler, der offiziell zur Documenta 14 eingeladen wurde, die seit dem Wochenende in Athen läuft. Es gibt hier unzählige Werke, die diese grosse Bewegung der Gegenwart thematisieren: Migration, Flucht, Vertreibung. Auch die Documenta ist ja gewandert. Die 14. Ausgabe der Weltkunstschau hat in Athen begonnen, bevor sie zwei Monate später in Kassel Vernissage feiert. «Die Entscheidung», so der künstlerische Leiter Adam Szymczyk, «folgte aus dem Gefühl, dass es notwendig sei, in Echtzeit und in der echten Welt zu agieren. Die Welt kann nicht von Kassel aus erklärt, kommentiert und erzählt werden.» Der Titel ist das Credo: «Learning from Athens», von Athen lernen.

Ein Teil des Documenta-Teams wanderte für die Dauer der Vorbereitung denn auch nach Athen aus. Und jeder der mehr als 160 geladenen Künstler soll an beiden Orten ausstellen, in Kassel und Athen. So eine Setzung hat es in der Kunst nicht mehr gegeben, seit Joseph Beuys als Professor an der Akademie in Düsseldorf seine Klasse für jeden öffnete, der dort studieren wollte, und so den Begriff der Sozialen Plastik prägte – einer Kunst, die in die wirklichen gesellschaftlichen Verhältnisse eingreift.

Angst vor Kolonisierung durch deutsche Subventionskunst

Manche in Kassel reagierten beleidigt, und auch in der griechischen Metropole waren viele nicht begeistert. Der politisierte Teil der Szene fürchtete die Kolonisierung durch die deutsche Subventionskunst. Zudem wollte man nicht als Kulisse für Katastrophen-Kulturtourismus herhalten. Tausende durchqueren als Flüchtlinge das Land, und die ­Finanzminister der EU verhandelten einmal mehr Griechenlands Schulden, während die USA zum ersten Mal Raketen auf das nahe Syrien abfeuerten. Es ist an der Kunst, einen Ausdruck zu finden für die Krisen der Gegenwart.

Die Documenta hat sich dafür in den jungen Ruinen eingerichtet, die solche Krisen hinterlassen. Und dieser Kontrast aus Kunst und Zerfall hat Strahlkraft. Die Schau ist unter anderem in eine ehemalige Textilfabrik gezogen, in unfertige Hallen im Keller des Konservatoriums und in die ehemalige Fix-Brauerei, die zum Nationalmuseum für zeitgenössische Kunst umgebaut wurde. Dieses Museum kann seit fünf Jahren nicht eröffnet werden, weil unter dem EU-Spar­diktat die Mittel zum Betrieb nicht freigegeben werden. Doch triumphiert die Kunst nicht über diese Orte, sondern nutzt sie für Verweise und Ansagen. Den Auftakt im ersten Saal des National­museums gibt Beau Dick. Der Künstler stammt von Kwakwaka’wakw-Indianern ab und schnitzt Masken – kalkweisse Fratzen, die, nur sparsam in Rot, Grün und Schwarz markiert, in einem dramatischen, an Rituale gemahnenden Kreis stehen. Solche generösen Heimholungen sind nichts Neues; schon die Moderne hat die Primitiven generös eingemeindet in den Kanon.

Forderung nach einem neuen Kunstverständnis

Doch die Botschaft hier zielt nicht auf die Nobilitierung von Stammeskunst. Ein Schild weist darauf hin, dass solche Atlakin-Masken nach vier Tänzen zeremoniell verbrannt werden. Im Mai steht das Ritual wieder an, dann werden einige der Exponate nach Kanada zurückgeflogen; und so kann es sein, dass der Kreis dieser Masken sich nie wieder schliesst. Aus der Perspektive eines Museums ist es undenkbar, dass ein paar Ureinwohner ihm seine Exponate entziehen – und es vorziehen, sie zu verbrennen, statt sie Konservatoren zur Pflege und Erhaltung zu übergeben. Die Masken schlagen die Angebote der Kunst aus für das Versprechen, dass sich ihr Leben in der Zerstörung vollendet.

Die Documenta 14 fordert mit diesem Saal also ein anderes Verständnis von Kunst ein. Irena Haiduk bringt es auf den Punkt: «Das Verhältnis des Westens zur Kunst entspricht seinem Umgang mit allen Dingen, auch Menschen, die er allesamt als verfügbaren Rohstoff begreift.» Diese Künstlerin gleicht also in gewisser Weise dem Stamm, der die Kunst aus ihren Verstrickungen mit diesen Verhältnissen löst. Sie stellt lieber Schuhe her als Skulpturen und hat für ihren «Yugoexport» in Athen ein Schaufenster in einer Passage angemietet, in der sonst schon lange nichts mehr verkauft wird. Haiduk hat die jugoslawische Firma, die einst mit Kleidung, Schuhen und Waffen handelte, in Chicago neu gegründet; weil es unter den Bedingungen des Weltmarkts derzeit günstiger ist, als Serbin eine Firma nicht in Belgrad neu zu beleben, sondern in den USA. Die Produktion und der Lebenszyklus von Kunstwerken, der globale Handel und das Sterben von ganzen Industrieregionen finden so zusammen.

In einem Industriegebiet unweit des Museums hat Aboubakar Fofana die Produktion aufgenommen. Wochenlang musste er darauf warten, dass die griechischen Zollbehörden ihm sein Indigo-Blau aushändigten. Endlich konnte er damit anfangen, eine Herde Lämmer blau einzufärben. Die Zeit hat gegen ihn gearbeitet, die Schafe sind gewachsen, er braucht jetzt Helfer, um sie in die blaue Flüssigkeit zu tunken. Das Kunstpublikum soll die Tiere auf dem Gang zur Weide begleiten, den Fofana als althergebrachte, alltägliche Migration begreift. Im Mai dann wird aus der Wolle der Tiere ein Teppich gewebt. Ist hier das Konzept die Kunst? Oder die Metapher von den Weideplätzen? Oder gar der Teppich?

Was ist hier Kunst? Blaue Schafe von Aboubakar Fofana. Foto: Stathis Mamalakis

Für die Documenta sind solche Fragen nicht mehr von Bedeutung. Weder Kunststile noch Gattungen sind von Belang. Im Programm sind Theateraufführungen, Radiosendungen, Konzerte. Und irgendwo in der Stadt wispern die Lautsprecher, die Pope L versteckt hat, geheime, versponnene Gerüchte. Das ­alles hat Platz hier, wie auch die Malerei. Dies zur Überraschung vieler Kritiker, die fürchteten, die Documenta 14 werde womöglich die klassischen Gattungen aussperren. Doch die aktuelle Kunst ist nicht so respektlos, alte Konflikte wie einen Gattungsstreit mit der Bildhauerei oder der Malerei anzuzetteln.

Die Gemälde von Miriam Cahn und Edi Hila beispielsweise haben einen grossen Auftritt in Athen, und sogar die US-amerikanische Farbfeldmalerei hat mit den freihändig gezogenen Rastern von Stanley Whitney ihren Raum. Daneben gibt es Entdeckungen wie den kongolesischen Maler Tshibumba Kanda Matulu, der Pressekonferenzen, Putschversuche oder Staatsbesuche in freundlichen Farben und im Format des Kleinposters ausmalt. Auch in den klassischen Genres ist die Documenta also durch und durch politisch, ohne in den gefälligen Monumentalismus zu verfallen, der in der Öffentlichkeit gerade so erfolgreich ist.

Die Griechen bleiben ruhig

Allerdings ragen nur wenige Künstler heraus, die Ort und Zeit wirklich anpacken. Einer von ihnen ist Daniel Knorr. Er ist zu Füssen der gewaltigen Akropolis als Archäologe unterwegs, macht sich aber nur an der obersten, der jüngsten Zivilisationsschicht zu schaffen. «Die Stadt drückt alles, was sie absondert, an ihre Ränder», sagt Knorr und sammelt in den Vororten der Vier-Millionen-Metropole eine Menge von Spielwaren, Fotoalben, Pässen oder Revolverhalftern ein – und ebenso die gelben, laminierten Bezugsscheine, auf denen mit der Lochzange markiert ist, ob ein Flüchtling schon seine Ration Windeln, Zahncreme und Toilettenpapier erhalten hat.

Im Innenhof des Konservatoriums türmt sich folglich jetzt ein Berg Müll, aus dem Daniel Knorr einzelne Fundstücke auswählt, die er mit schwerem Gerät zwischen Buchseiten presst – als Archäologe, Historiker, Verleger und Autor in Personalunion. In «Materialisation» zeichnet sich die Gewalt ab, die in jeder Geschichtsschreibung steckt. Nur wenige andere Werke drehen in Athen derart am grossen Rad.

Man muss der vierzehnten Documenta zugestehen, dass sie sich weit entfernt hat von der Kunst, die auf ­Messen, Biennalen und Blockbuster-Schauen gezeigt wird. Diese Schau ist eine sanfte Utopie, ein exterritorialer Ort, an dem die Künste und die Künstler miteinander arbeiten, ausstellen und feiern. Nicht einmal die Aktivisten der griechischen Kulturszene haben die Documenta-Schule von Athen gestört. Selten zeigte sich die bildende Kunst so weit und offen. Adam Szymczyk, einer der schärfsten Denker und präzisesten Kuratoren der Gegenwart, hat viel von seiner Autorität aufgegeben zugunsten einer von Respekt und Vielstimmigkeit beherrschten Atmosphäre. Ein Billboard von Hans Haacke, einem zuverlässigen Unruhestifter der Kunst, wirkt altersweise und fast milde: In zwölf Sprachen steht darauf zu lesen: «We (all) are the people.» Wir (alle) sind das Volk.

Documenta 14 in Athen bis 16. 7.; Kassel: 10. 6.–17. 9.; www.documenta14.de (Tages-Anzeiger)