Venzagos Rückkehr als Ereignis

«Ihr habt mir gefehlt», sagt Mario Venzago. Drei Monate ohne sein Orchester und sein Publikum – das sei schwer auszuhalten gewesen. Tief verneigt er sich. Einmal, zweimal, dreimal. Wie zum Beweis: Sein operierter Rücken macht jede Bewegung elastisch mit. Was das Publikum nicht ahnt: Auch von ihm wird Elastizität verlangt werden an diesem Neujahrskonzert. Venzago kündet keck eine «kleine Mutprobe» an. Wer möchte da nicht neugierig bleiben. Es ist das letzte Neujahrskonzert im Kultur-Casino für längere Zeit. Im Sommer 2017 wird das Haus für zwei Renovierungs- und Umbaujahre schliessen und das heimatlose Berner Symphonie­orchester «im Exil» verschiedene Spielstätten bespielen. Stephan Märki, der Intendant von Konzert Theater Bern, weist in seiner Begrüssung darauf hin.

Humor in Gegenrichtung

Der konzertante Kehraus im Frühsommer wird mit Joseph Haydns Abschiedssinfonie gefeiert, einem Stück, bei dem die Musiker einer nach dem andern spielend das Podest verlassen. Jetzt ist der Humor in Gegenrichtung angesagt. Der 78-jährige US-amerikanische Komponist John Corigliano lässt in seiner «Promenade» die Instrumentalisten nacheinander auftreten. Venzago macht aus der Puzzlemusik eine Orchester-Schöpfung in neun Minuten. Solange solche Wunder möglich sind, besteht Hoffnung für die Menschheit.

«Ein feste Burg ist unser Gott», der von Leopold Stokowski instrumentierte Bach-Choral, ist geschickt platziert. Als Gebet und Dank für den janusköpfigen Neujahrsmoment, in dem man zurück- und vorwärts blickt. Die Reminiszenz an Bach ist eine Vorwegnahme des anbrechenden Luther-Jahrs. Die stimmige Werkauswahl zeigt sich auch mit den «Préludes» von Franz Liszt. Deren orchestrale Feierlichkeit hat einen bitteren Beigeschmack. Die Musik wurde im Zweiten Weltkrieg als Sondermeldungs-Fanfare der Nazis durch den Äther geschickt. Venzago betont, dass die Musik nichts dafür könne, dass sie missbraucht worden sei. Sein Engagement kommt nicht von ungefähr, sein grosses Othmar-Schoeck-Projekt ist in vollem Gang. Damit wird er den Beweis erbringen, dass man Musik vor ihrer Instrumentalisierung «retten» kann. Schoecks ent­nazifizierte Oper «Dürande» soll nämlich 2018 am Stadttheater Bern unter Venzagos Leitung aufgeführt werden.

Furchtlose Solistin

Mario Venzagos Rückkehr ans Pult scheint die Interpretationen des BSO zu beflügeln. Es spielt nuancenreich und flexibel. Und damit das Publikum im Ozean unvertrauter Hörwellen nicht untergeht, verleiht er ihm durch kluge, humorvolle Zusatzinfos mentale Schwimmflügel. Denn György Ligetis Violinkonzert ist keine leichte Kost. Eher ein technischer Superlativ an Schwierigkeit und Verrücktheit. Die Instrumente sind absichtlich falsch gestimmt, es spielen Exoten wie Okarina oder Lotusflöte mit. Und die Solokadenz der Geige klingt lebensbedrohlich.

Während die einen im Publikum wohl überlegen, wie sie ausreissen könnten, um Nerven und Ohren zu schonen, erstarren die anderen in Bewunderung. So viel Komplexität muss man aushalten. Die furchtlose Solistin Patricia Kopatchinskaja meistert ihren Ligeti summa cum laude und ohne an Grenzen zu stossen. Dass sie sich getraut, sich an der Seite des BSO (Konzertmeisterin: Isabelle Magnenat) in den halbstündigen Albtraum vorzutasten, zeugt von Vertrauen und Timing. Kopatchinskaja intoniert Flageolett-Klänge und Kratztöne fein wie Seidenpapier, heizt Tonkaskaden auf, bis sie sich als kristallisierte Klangkorallen auftürmen. Man kann nur staunen. Und wie sie in der Passacaglia zerbrochene Harmonien zusammenfügt und neu modelliert, geht bei blossem Hören an die Substanz.

Da offenbart sich eine Musik wie die Interpretin selbst: unerbittlich und tiefgründig. Warum Kopatchinskaja häufig – oft überflüssig – als Teufelsgeigerin angekündigt wird, versteht man hier. Auch woher ihr Ausnahmetalent kommt: In der Zugabe zusammen mit dem Volksmusikensemble ihrer Eltern Viktor (einem schwindelerregenden Virtuosen auf dem Cymbal) und Emilia (Violine) macht sie die kernige Volksmusik ihrer moldawischen Heimat lebendig.

Schlag auf Schlag setzt danach das Berner Symphonieorchester zu Tuschs und Höhenflügen an. In Carl-Maria von Webers «Aufforderung zum Tanz» lässt es walzern, und Cellist Alexander Kaganovsky beglückt mit einem innigen Gänsehaut-Solo. Beim zweiten Ligeti des Abends (aus «Concert Romanesc») liefern sich zwei Alphörner von der Galerie ein Pingpong aus Alpklängen. Und bei Richard Strauss triumphieren die Emotionen im Gewand des spätromantischen Grossklangs.

Mehr als ein Neujahrs-Prosit

Ja, Venzago ist zurück am Pult und kann es kaum lassen. Noch «Finlandia» von Jean Sibelius. Noch «Blitz und Donner» von Johann Strauss. Noch der Berner Marsch. Nach fast drei Stunden endet ein Neujahrskonzert, das man so schnell nicht vergisst. Weil es in seiner mutigen Vielschichtigkeit weit mehr Substanz bietet als ein musikalisch nettes, aber auch ein wenig langweiliges Alle-Jahre-wieder-Prosit. Wer hat da wohl wem gefehlt? Der ­Applaus drückt aus, was viele denken: Gut, ist er wieder da, Berns Chefdirigent. (Der Bund)