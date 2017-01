Lobgesang in jedem Sinn

Das Leben von Felix Mendelssohn Bartholdy (1809–1847) war kurz, doch ertragsreich. Zwei eher exotische Werke aus seinem reichen Schaffen kombinierte das BSO unter dem treffenden Titel «Lobgesang» zum 6. Sinfoniekonzert der Saison.

Mit «Lobgesang» ist auch Mendelssohns erst später so nummerierte zweite Sinfonie überschrieben. Es ist zwar eher eine Kantate, gar eine Art Oratorium mit langem Vorspiel. Im Zentrum des Vokalteils steht ein grosser Chor, und es ist eine hübsche Fügung, dass mit dem Chor des Mitteldeutschen Rundfunks (MDR) eine Formation aus Leipzig verpflichtet werden konnte. Denn dort war der «Lobgesang» 1840 erstmals erklungen.

Die Gäste aus Sachsen liessen sich nicht lumpen: Voluminös, aber nicht massig, kompakt und mit präzisen Einsätzen der ausgewogenen Register füllten sie das Casino mit den von Mendelssohn selber zusammengestellten Psalmentexten. Die vorzüglichen Gesangssolisten (der Tenor Tomasz Zagorski und die Soprane Sunhae Im und Evgenia Grekova) hatten die stärksten Momente in ihren Duetten.

Lob des Klavierspiels

Was der «Lobgesang» für damalige Sinfonien eher zu lang ist, macht das erste Klavierkonzert Mendelssohns zeitlich wett: Nur zwanzig Minuten dauert es. Es gilt als nicht sehr anspruchsvoll; der Komponist selber soll es nicht besonders gemocht haben. Anderer Meinung war da das enthusiastische Berner Publikum. Daran hatte der aus Dornbirn stammende blutjunge Aaron Pilsan keinen geringen Anteil: Ein technisch brillanter, ausdrucksstarker und stilistisch bereits sehr vielseitiger Pianist, ob im dreifachen Dialog mit den tiefen Streichern im Andante (zartschmelzend die Celli des BSO) oder in den schnellen Sechzehntel-Girlanden des Finalsatzes. Hier wächst ein Könner heran; den Namen wird man noch vermehrt antreffen. Zwei Zugaben (Bach und Chopin) folgten, als im dritten Anlauf die erhaltene Rose endlich parkiert war – und Bern war erobert.

Reifeprozess eines Dirigenten

Bern nicht mehr erobern musste der Dirigent Jun Märkl, der hier vor fast dreissig Jahren eine erste Stufe seiner Karriererakete gezündet hatte. Von Bern aus trat er einen bemerkenswerten Weg durch die Konzertsäle und Opernhäuser der Welt an. Seine Rückkehr an die Stätte früheren Wirkens gibt Anlass zu Vergleichen: Wie hat sich der junge Spund von damals, der im Stadttheater bei so vielen Repertoirevorstellungen und Wiederaufnahmen geschätzte Kapellmeister, entwickelt? Es ist offensichtlich: Reif ist Märkl geworden, souverän und sogar gelassen.

Das äussert sich schon im Klavierkonzert, wo sein Einvernehmen mit Orchester und Solisten greifbar wird. Und erst recht im zweiten Teil, wo er das Flaggschiff des Berner Konzertlebens so sicher durch Mendelssohns Klangwogen steuert wie den MDR-Chor und das Solistenterzett. Ein Flaggschiff, das Bern auch an diesem Abend alle Ehre macht. Und auch seinem sichtlich zufriedenen Chefdirigenten auf der Seitengalerie. (Der Bund)