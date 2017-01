Jetzt kommt das Klassik-Karaoke

Dass er Schumann liebt, sieht man. Wie das Bild eines Popstars hängt das Porträt des früh verstorbenen Komponisten über dem Flügel in Simon Buchers Atelier im Progr. Da übt der Berner Pianist, studiert Partituren, heckt neue Projekte aus. Wie die «Space Odyssey», die am Sonntag startet und bis im Juni dauert. Dass es sich dabei um eine Reihe von Klassik-Konzerten handelt, verrät der Untertitel: «Schumanns Universum» sind neun Liederabende, die an unterschiedlichen Konzertorten spielen. Konservatorium, Berner Rathaus, Menuhin-Forum und Schloss Bremgarten – nicht ungewöhnlich. Aber dann stutzt man: Auch die Antikensammlung der Uni, das Kellergewölbe des Berner Generationenhauses, eine Brockenstube in Köniz sollen bespielt werden. Und in einer Berner Weinbar will Bucher die Lieder-Rezitale im Juni (9. 6.) ins allererste Berner Klassik-Karaoke überführen.

Ob die Berner Klassik-Freunde die Herausforderung annehmen und spontan singen werden? Bucher, der die Leitung der traditionsreichen Konzertreihe – die früher Liederstunden hiess – vom Berner Pianisten und Gründer Hansjürg Kuhn übernommen hat, ist zuversichtlich, nachdem es bereits in der ersten Saison mehr Besucher gab als erwartet. Und auch das Budget steht, das dank Stadt, Kanton und Sponsoren gesteigert werden konnte. Buchers Mission ist klar: Er will das Image des Liederabends entstauben und dem romantischen Lied zum Comeback verhelfen. Und natürlich zu einem neuen, jungen Publikum.

Mehr als ein Liedbegleiter

Bucher gesteht, auch er habe am Anfang Mühe gehabt mit Liedern – vor allem wegen der Texte. Ein Lied ist eine kunstvolle Miniatur. Es lebt von der im Gedicht komprimierten Gefühlsstimmung. Der Pianist bereitet die Szene vor, sorgt für Licht-Schatten-Wechsel, Dramatik, Atmosphäre. Er habe mit dem Zwiespalt des Liedes gehadert: «So tolle Musik. Aber diese Texte!» An der Hochschule der Künste, wo er bei Tomasz Herbut die Klasse für Liedbegleitung belegte, und später in Meisterkursen beim Amerikaner Irwin Gage lernte er die Lesarten und Schönheiten eines Liedes verstehen und schätzen. «Die Sprache ist nicht mehr aktuell. Die vertonten Themen aber sind zeitlos. Es geht im Lied um nichts anderes als in einem Popsong: um unerfüllte Liebe oder ums Verlassen-Werden. Um Glück und Natur. Und um den Tod.»

Simon Bucher ist heute ein international gefragter Liedbegleiter. Ihn auf dieses Fach zu reduzieren, greift aber zu kurz. Dafür ist er zu vielseitig. Aktuell macht der Pianist nämlich auch mit seiner Band Petting goes Classic Furore, mit der er auf amüsante Weise Eurodance-Müll rezykliert. Oder er ist als Improvisator unterwegs. Ende Januar reist er mit der Tänzerin und Choreografin Alexandra Bachzetsis und ihrer Gruppe nach New York, um in einem Auftragswerk des Museum of Modern Art (Moma) das Projekt «Massacre – Variations on a theme» zu realisieren. Das Stück verknüpft zeitgenössische Gesten mit Praktiken der westafrikanischen Yoruba. Die Musik arbeite mit der Reduktion und der Wiederholung von Strukturen, die bis zum Exzess gesteigert würden, so Bucher. Nach der Uraufführung in New York wird das Projekt unter anderem im Centre Pompidou in Paris und an der Documenta in Kassel gezeigt.

Begegnung in der Scheune

Schon als Kind zeigten sich die vielfältigen Talente des Pianisten. Simon Bucher ist als Bauernbub im Seeland aufgewachsen. Umgeben von viel Natur, vielen Tieren und viel Freiheit, sagt er. Aber einen Beruf in der Landwirtschaft habe er sich nicht vorstellen können. Er träumte von einem Studium. Biologie oder Physik. Aber da war auch noch seine zeichnerische Begabung. Und er sang leidenschaftlich gerne. Als dann eines Tages «diese Begegnung in der Scheune» passierte – Simon war etwa sieben – veränderte sich sein Leben. An einem Sommertag stand draussen im Tenn ein altes Klavier. Die Eltern hatten es extra für ihn vom Altmetallhändler heimgebracht. Fortan sass der Bub an den Tasten und improvisierte zum Pfeifen der Schwalben und zum Summen der Bienen. Dass sich die Eltern seinen Talenten nicht verschlossen, dafür ist Bucher dankbar. Er durfte in die Klavierstunde, wechselte aber bald zum Jazzunterricht. Und schliesslich – als er sich anhand von Chopins 24 Préludes systematisch die Dur- und Moll-Tonarten aneignen wollte – fand er wieder zurück zur Klassik.

Musik aus dem Klärbecken

Es sei sein Anliegen, sagt Bucher, mit experimentellen Projekten klassische Musik und aussergewöhnliche Räume in neuartiger Weise zusammenzubringen. Er weiss, wovon er spricht. Als Konzertpianist ist er im Rahmen eines Musik- festivals auch schon in einer alten U-Boot-Fabrik in Tallinn aufgetreten. Und er hat auch schon ein Mitternachtskonzert auf einem Weingut in Südfrankreich bestritten. Solch fantastische Erfahrungen möchte er auch dem Berner Publikum ermöglichen. Die Off-Space-Konzerte im Rahmen der Lieder-Rezitale sind ein Anfang. Bucher hat bereits weitere Szenarien im Hinterkopf. Warum nicht ein weiteres Konzert in der Kehrichtverbrennungsanlage? Oder im alten Muubeeri-Schwimmbad am Hirschengraben? Dass er mit seinen Verrücktheiten auf offene Ohren stösst, zeigte ihm unlängst ein Besuch in der ARA Region Bern. Der Direktor war von Buchers Idee eines Klassik-Konzerts in ungewöhnlicher Umgebung so angetan, dass er dafür extra ein Klärbecken gereinigt hätte. Wegen der Wellblech-Überdachung, die bei Regenwetter zu akustischen Problemen geführt hätte, musste Bucher die Idee dann aber fallen lassen. Jedenfalls vorerst.

«Huuurz in der Gruft»

Den Auftakt zur «Space Odyssey» überlässt Bucher seinem Dozenten Tomasz Herbut (Klavier) und Christian Hilz (Bariton). Einen Monat später (Konservatorium, 11. 2.) wird er zusammen mit der Mezzosopranistin Marie-Claude Chappuis einen Einblick in Schumanns Frauenliebe und -leben op. 42 geben. Und auch Ende März (Generationenhaus, 31. 3.) sitzt er an den Tasten, wenn der Vorhang aufgeht für «Huuurz in der Gruft» mit Stephanie Szanto (Mezzosopran), einer skurril- liederlichen Hommage an Hape Kerkelings Kult-Klassiker. Wer Liederabende liebt, sollte das Spektakel nicht verpassen; wer mit Liederabenden nichts anfangen kann, erst recht nicht.

Auftakt zu Space Odyssey: Konservatorium Bern, Sonntag, 8. Januar, 17 Uhr. Infos zu allen Abenden: www.daslied.ch (Der Bund)