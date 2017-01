Alles so schön kitschig hier

Herr Behrends, wie unterscheiden Sie Kunst und Kitsch in der Oper?

Kunst und Kitsch sind eine Art Schwestern. Die Grenzen sind fliessend, oft begegnet man Mischformen. Kitsch in der Oper bedeutet vor allem musikalische, szenische oder darstellerische Überhöhung. Das Süsse in der Musik wird also noch süsser dargestellt, die Leidenschaft noch leidenschaftlicher. Und alles Schmerzvolle wird zum herzzerreissenden Drama. Wo die Überzeichnung so gross ist, dass sie Klischees bedient, da reden wir von Kitsch. Kurt Tucholsky sagte es so: Kitsch ist das Echo der Kunst. Auf Lyrik und Drama bezogen meinte er, nicht diese Künste seien lächerlich, sondern die kleinen Leute, die sich durch die grossen Klassiker angekratzt fühlten, um «in unendlichen Massen gebildeten Schmus zu produzieren».

Kitsch als Trivialkunst ist in aufgeklärten Kreisen als Beleidigung des guten Geschmacks verpönt. Warum sehnt sich denn der Opernzuschauer nach solch «gebildetem Schmus», wie Tucholsky es nennt, also schönen Bildern und grossen Gefühlen, wenn er sie gleichzeitig ablehnt?

Das hat mit dem Spannungsfeld zwischen Kunst und Kitsch zu tun. Kitsch bietet Flucht in Unwirklichkeiten und zielt dabei auf eine heile, einfache und vor allem ideale Welt, die so aber nicht existiert.

Adorno sprach von falscher Geborgenheit und dümmlichem Trost.

Genau. Das Problem liegt darin, dass Kitsch im Gegensatz zu Kunst keine Interpretationsräume öffnet. Er reproduziert einfache Ausdrucksformen, Stereotypien und entwickelt keine eigene Originalität. So wird Echtheit von Gefühlen und intellektueller Anspruch vorgegaukelt, obwohl da in Wahrheit sentimentale Fassade und Klischee vorherrscht. Deshalb werden wir in der Befriedigung unserer Sehnsucht enttäuscht, empfinden es als Verrat und wehren uns, wenn wir die Täuschung erkennen. Interessant ist, dass ein Musical- oder Kinopublikum eher bereit ist, Kitsch und kitschige Storys zu akzeptieren und gut zu finden.

In der klassischen Musik findet man Kitsch vom Barock bis in die Spätromantik. Bei zeitgenössischer Musik spricht man aber kaum von kitschiger, sondern eher von sperriger oder komplexer Musik. Warum? Vermutlich gibt es auch in zeitgenössisch-atonaler Musik Kitsch, der inhaltlich bestimmt ist und deshalb weniger offensichtlich. Grundsätzlich stimmt aber die Beobachtung: Bei atonaler Musik fehlt der Badewannen-Effekt beim Hören, eines der Zeichen für Kitsch. Das Publikum kann sich nicht zurücklehnen und sich einlullen lassen.

Heisst das, auch als Oper ist Kitsch leichter zu verkaufen?

Schönes, Unproblematisches und Vertrautes ist massentauglicher. Deshalb öffnet sich da in schwierigen Zeiten eine Kluft. Die Opernhäuser sind unter dem finanziellen Druck besonders gefordert, die Kompliziertheit der Welt abzubilden, indem sie auch tradierte Kulturformen infrage zu stellen wagen – und dennoch das Publikum zu halten.

Was Kitsch ist und was nicht, hat auch mit kultureller Abmachung zu tun. Welchen Umgang mit Kitsch vermitteln Sie Ihren Masterstudierenden am Opernstudio?

Es geht uns nicht darum, eine Wertung zu propagieren, zu sagen, das ist Kunst und deshalb gut, oder das ist Kitsch und schlecht. Wir regen die Studierenden vielmehr dazu an, Grenzen auszuloten und Erfahrungen im Spannungsfeld des Themas zu sammeln. In der aktuellen Gruppe sind Studierende aus Korea, Spanien, Ungarn, Frankreich, Japan, Kroatien und der Schweiz. Jeder Student, jede Studentin bringt einen anderen kulturellen Hintergrund mit. Was eine Studentin als Kitsch empfindet, ist es für eine andere nicht. Der Austausch ist gewinnbringend für alle.

Für uns Dozenten ist es wichtig, die Einzelnen in ihren Fragestellungen zu unterstützen. Indem wir die Voraussetzungen schaffen, dass sich die Studierenden in einer Welt voller Widersprüche orientieren können, helfen wir ihnen, einen eigenen künstlerischen Weg zu finden.

Worin konkret besteht die Unterstützung?

Die Ensemblearbeit in der Opernklasse ist zentral. Dafür ist auch der musikalisch-szenische Abend zum Thema «Kitsch in der Oper» gedacht. Er bedeutet für die Studierenden einen ersten Ausbildungsschritt auf dem Weg zur Bühne. Im zweiten Masterjahr werden sie dann selbstständig eine Opernproduktion erarbeiten. Es ist wichtig, gemeinsam zu proben, sich aufeinander einzulassen. Der Abend bietet ein Kaleidoskop aus losen Opernskizzen, in denen die Studierenden ihre Rollen und die gestalterische Übertreibung ausprobieren dürfen. Welche Gesten, welche Tempi, welche Stimmfarben sind richtig, um ein Gefühl darzustellen, dass es authentisch ist? Wann kippt eine Darstellung in die Parodie, wann wird sie kitschig? Auf dem Weg des Künstlerwerdens ist das eine der grössten Herausforderungen, die eigene Authentizität zu finden. Dass das möglich wird, muss ein Opernstudent lernen, immer auch das Gegenteil mitzudenken.

Was meinen Sie damit?

Nehmen wir als Beispiel eine Arie von Puccini. Da wird minutenlang von der Liebe gesungen. Ein Sänger muss sich die Entfremdung bereits vorstellen können, die eine halbe Stunde später in Hass umschlägt, wenn er von der Liebe singt. Das meint das Gegenteil mitdenken. Das sorgfältige Quellenstudium ist auch wichtig und die genaue Interpretation des Notentextes. Die emotionale Gestaltung, die sich direkt auf das Singen auswirkt, muss ständig hinterfragt werden. Nur so kommt man aus dem Eins-zu-eins-Gefängnis einer Interpretation heraus, die in den Kitsch mündet.

Der Titel des Abends «Ist alles so schön bunt hier» bezieht sich auf einen Song von Punkrock-Sängerin Nina Hagen. Was hat das mit Oper zu tun?

Der Titel ist eine kleine Provokation, so wie auch das Thema «Kitsch in der Oper». Hagen rockt in ihrem Song von 1978 über die Sinnlosigkeit des Fernseh-Glotzens. Sie kommt zum Schluss, dass man glotzt, weil alles so schön bunt ist. Das ist auch eine Behauptung in der Oper. Für viele soll sie ein goldglänzendes Museum sein, in dem es erhaben, ergreifend, konsumfreundlich und schön bunt zu- und hergeht. Wir laden zu einer Stunde der Wahrheit durch Opernszenen aus unterschiedlichen Epochen der Musiktheaterliteratur, in der diese Behauptung unterhaltsam ausgeleuchtet und hinterfragt wird.

Volkshaus Biel (Grosser Saal), Dienstag, 17., und Mittwoch, 18. Januar, 19.30 Uhr. Eintritt frei, Kollekte zugunsten des Stipendienfonds der Hochschule der Künste Bern (HKB).