Wer ist hier der Dieb?

Es ist eine schauerliche Vorstellung, dass ein Fremder Zugriff auf alles hat, auf alle Namen und Nummern im eigenen Handy, auf die privaten Fotos, auch auf die, die niemand hätte zu Gesicht bekommen sollen, und auf die Nachrichten und Mails, die er alle in Ruhe lesen kann.

Der niederländische Filmstudent Anthony van der Meer hat genau das erlebt und all diese Gedanken durchgespielt: Sein iPhone wurde gestohlen, und die Funktion «Find My iPhone» hatte sich als nutzlos erwiesen. Später kam er auf die Idee, den Spiess umzudrehen. Sein nächstes Smartphone – ein Android – präparierte er so, dass er über eine nicht deinstallierbare App auch im Falle eines Diebstahls noch auf das Gerät würde zugreifen können.

Handy klauen schwer gemacht

Es ist aber offenbar gar nicht so einfach, sich sein Handy sozusagen auf natürliche Weise klauen zu lassen, selbst wenn man es bewusst darauf anlegt wie Anthony van der Meer. Er platzierte das Handy gut sichtbar in der Aussentasche seines Rucksacks, dem er – für potenzielle Diebe relativ offensichtlich – nicht allzu viel Beachtung schenkte. Von einer Freundin liess er den Ort des Vergehens per Kamera überwachen. Zwei, drei Male schien es jemand auf die leichte Beute abgesehen zu haben, aber keiner schnappte am Ende zu.

Nach vier Tagen in Rotterdam versuchte es der 23-Jährige in Amsterdam, wo täglich offiziell 17 Smartphones gestohlen werden. Aber nach einem ganzen Tag an stark frequentierten Touristenorten war das Lockhandy immer noch da. Enttäuscht brach van der Meer die Aktion ab, packte seine Kamera zusammen und machte sich auf den Nachhauseweg. Und in diesem Moment hatte er Pech, beziehungsweise Glück, das Smartphone war plötzlich weg. «Ich habe mich noch nie zuvor so gefreut, dass mir jemand etwas gestohlen hat.»

«Find My Phone» von Anthony van der Meer (Quelle: Youtube).

Was nun folgt, ist die virtuelle Verfolgung des unbekannten Diebs – um ihn aufzuspüren, aber vor allem, um ihn kennen zu lernen. Aus dem Material ist ein rund 21-minütiger Dokumentarfilm geworden – Anthony van der Meers Prüfungsfilm für die Willem de Kooning Academie in Rotterdam. Vor ein paar Tagen hat er den Kurzfilm mit englischen Untertiteln auf Youtube gestellt, über 4 Millionen Mal wurde er seither bereits angeklickt.

«Ich bin kein böser Mensch», sagt der Dieb

Schon nach wenigen Minuten kann van der Meer das Gerät orten, auf das Mikrofon zugreifen und dank der Haltestellen-Durchsagen hören, mit welcher Linie der Dieb sich davonmacht. Dieser wartet mehrere Tage, bis er Anthony van der Meers private Nachrichten, Fotos und Kontakte löscht und seine eigenen hinzufügt. Die Apps lässt er alle auf dem Gerät.

«Ist er so abgestumpft? Oder ein Opportunist? Oder ist es sein erster Handydiebstahl?», fragt der Beklaute ungläubig, der aber schon die Kontrolle über sein gestohlenes Smartphone übernommen hat und somit zum Datendieb geworden ist. Nach ein paar Tagen gelingt es dem 23-Jährigen sogar, per Fernauslöser ein Foto des mutmasslichen Diebes zu schiessen – der theoretisch auch der Käufer des Diebesgutes sein könnte, aber beides sei strafbar, sagt Van der Meer in die Kamera.

Er findet heraus, dass der Täter vermutlich ein etwa 45-jähriger Ägypter ist, der bereits eine Sex-Hotline angerufen hat, und er lauscht bei einem Date des Mannes mit einer Dame und beim anschliessenden Gespräch mit einem Kollegen mit. «Ich bin eine gute Person. Ich behandle sie gut. Ich bin kein böser Mensch», sagt der Dieb, der offenbar gläubig ist und die Aufforderung, jeden Freitag während 24 Stunden stündlich zu beten, sehr ernst nimmt.

Mitleid für den Täter

Langsam ergibt sich aus den Puzzleteilen der Handydaten ein Bild eines Mannes, für den Anthony van der Meer immer mehr Mitleid empfindet, weil dieser den ganzen Tag irgendwo in Amsterdam herumhängen und abends in einer Notschlafstelle oder bei einem Kollegen übernachten muss, denn offenbar hat er kein Geld. Per WLAN-Funktion verfolgt er ihn auf Schritt und Tritt. Der junge Filmer stellt sich den Dieb als einen einsamen, traurigen Mann vor. Als das Gerät nach zwei Wochen plötzlich offline geht, fährt der Filmer zum Ort, wo sich der Dieb oft aufgehalten hat, und genau in dem Moment, als er die Kamera aufstellen will, steht der Mann plötzlich vor ihm und ist so ganz anders, als Anthony van der Meer ihn sich ausgemalt hat.

«Find My Phone» zeigt auf, was sich sonst nur in unseren Köpfen abspielt, und vor allem demonstriert er, wie einfach es ist, auf Handys zu- und damit in die Privatsphäre von anderen einzugreifen und sich anhand weniger Daten ein Bild über einen Menschen zu machen. Das Schauerlichste an der Sache aber ist, dass das Smartphone dazu nicht einmal gestohlen werden muss.

(DerBund.ch/Newsnet)