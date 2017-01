«La La Land» gewinnt Golden Globe

Die Musical-Romanze «La La Land» von Regisseur Damien Chazelle hat am Sonntagabend den Golden Globe als beste Filmkomödie gewonnen. Zuvor waren schon Emma Stone und Ryan Gossling mit Golden Globes für ihre Hauptrollen im Film ausgezeichnet worden.

US-Schauspieler Ryan Gosling hat bei der Verleihung der Golden Globes den Preis für den besten Schauspieler in einer Komödie oder einem Musical bekommen. Gosling wurde am Sonntagabend in Los Angeles für seine Rolle in der Musical-Romanze «La La Land» ausgezeichnet.

Er setzte sich in der Kategorie gegen Colin Farrell («The Lobster»), Hugh Grant («Florence Foster Jenkins»), Jonah Hill («War Dogs») und Ryan Reynolds («Deadpool») durch. Für den 36-jährigen Kanadier war es die fünfte Globe-Nominierung in seiner Laufbahn und sein erster Gewinn.

Congrats to @RyanGosling, who won #GoldenGlobes Best Performance by an Actor in a Motion Picture - Musical or Comedy! pic.twitter.com/KQUy719r5P — Golden Globe Awards (@goldenglobes) 9. Januar 2017

Für ihre Darstellung in dem Liebesfilm «La La Land» ist die Schauspielerin Emma Stone mit einem Golden Globe ausgezeichnet worden. Sie nahm ihn am Sonntag in der Kategorie Komödie/Musical entgegen. Stone setzte sich unter anderem gegen Meryl Streep durch, die zuvor bereits den Cecil B. DeMille Award für ihr Lebenswerk erhalten hatte.

Congrats to Emma Stone, this year's winner for Best Performance By An Actress in a Motion Picture - Musical or Comedy! #GoldenGlobes pic.twitter.com/wQboOD9DoI — Golden Globe Awards (@goldenglobes) 9. Januar 2017

«La La Land», eine Hommage an das goldene Zeitalter des Musicals von Regisseur Damien Chazelle, war bei der Gala mit sieben Nominierungen als Favorit ins Rennen gegangen.

Kein Preis für «Ma vie de Courgette»

Die Disney-Produktion «Zootopia» und nicht der Schweizer Animationsfilm «Ma vie de Courgette» hat am Sonntagabend in Los Angeles den Golden Globe als bester Animationsfilm gewonnen. Schon die Nomination des Animationsfilms galt aber als Sensation.

Noch nie in der über 70 Jahre währenden Geschichte des Wettbewerbs war ein Schweizer Regisseur nominiert. Die Konkurrenz erwies sich aber für den Film über den kleinen Waisenjungen Courgette als zu hart: Nebst «Zootopia» waren unter anderem auch «Moana», ebenfalls ein Disney-Film, sowie «Sing» von Universal nominiert.

Der Film hatte erst in der vergangenen Woche in der Westschweiz die Marke von 100'000 Kinoeintritten überschritten. Nach Angaben des Verleihs Praesens-Film schafften das bisher nur Animationsfilme der grossen US-Studios. In der Romandie ist der Film demnach der erfolgreichste seit 2000.

Nach mittlerweile 17 internationalen Preise steht «My life as a Zucchini» (englischer Titel) auch auf der Shortlist für die Oscarnominierungen, sowohl in der Kategorie Bester Animationsfilm als auch in der Kategorie Bester fremdsprachiger Film. Die Nominationen werden am 24. Januar bekannt gegeben.

Bei den Golden Globes in Los Angeles sind «The Crown» und «Atlanta» als beste Serien des Jahres ausgezeichnet worden. «The Crown» erzählt die Geschichte der britischen Königin Elisabeth II. und gewann am Sonntagabend den Preis als beste Drama-Reihe.

«Atlanta» handelt von einem ziellosen jungen Mann, der zum Manager seines rappenden Cousins wird. Die Produktion gewann den Golden Globe als beste Comedy-Serie. «The Crown» läuft bei Netflix, «Atlanta» bei FOX. Zuvor war bereits «The People v. O.J. Simpson» als beste Miniserie ausgezeichnet worden.

Jimmy Fallon scherzt über Trump

US-Moderator Jimmy Fallon hat in seinem Eröffnungsmonolog bei den Golden Globes gleich mehrfach den künftigen US-Präsidenten Donald Trump auf die Schippe genommen. Unter anderem machte er sich lustig darüber, dass viele Stars Trumps Amtseinführungsfeier meiden wollen.

Die Hauptfigur in der Komödie «Florence Foster Jenkins» sei die schlechteste Opernsängerin aller Zeiten gewesen, sagte Fallon am Sonntag in Los Angeles. «Und selbst sie hat es abgelehnt, bei Donald Trumps Amtseinführung aufzutreten.»

Die Verleihung sei «einer der wenigen verbleibenden Orte, an denen Amerika das direkte Wahlergebnis würdigt», scherzte Fallon über die Tatsache, dass Hillary Clinton trotz knapp drei Millionen Stimmen mehr wegen des Wahlsystems verlor. Zuschauer bräuchten sich aber nicht über eine korrekte Auszählung zu sorgen, sagte Fallon weiter. «Alle Ergebnisse wurden zertifiziert von (der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft) Ernst und Young und Putin.»

Jimmy Fallon ist der Moderator der 74. Golden Globes. (Video: Youtube/The Tonight Show Starring Jimmy Fallon)

Die erste der Golden-Globe-Trophäen holte der britische Schauspieler Aaron Taylor-Johnson ab. Der 26-Jährige wurde als bester Nebendarsteller für seine Rolle in «Nocturnal Animals» geehrt. Es war seine erste Globe-Nominierung. Taylor-Johnson setzte sich gegen Jeff Bridges («Hell or High Water»), Simon Helberg («Florence Foster Jenkins»), Dev Patel («Lion») und Mahershala Ali («Moonlight») durch.

Sonnenschein zum richtigen Zeitpunkt

Zuvor waren die Stars vor dem Beverly Hilton Hotel in Los Angeles über den roten Teppich flaniert – nach einem heftigen Unwetter in Kalifornien begann die Sonne gerade rechtzeitig zu scheinen. Globe-Anwärterin Viola Davis strahlte auf dem roten Teppich in einem gelben Kleid, Amy Adams erschien in einer schwarzen, funkelnden Robe, die hochschwangere Natalie Portman wählte ein gelb-grünes Outfit.

Die Goldenen Weltkugeln, nach den Oscars Hollywoods höchste Auszeichnung, werden vom Verband der Auslandspresse (HFPA) verliehen. Die begehrten Filmtrophäen werden zum 74. Mal verliehen.

Aus Schweizer Sicht sind die Blicke auf die Kategorie bester Animationsfilm gerichtet: Dort ist «Ma vie de Courgette» des Wallisers Claude Barras nominiert.

At tonight's #GoldenGlobes we honor Hollywood legend Meryl Streep with the prestigious Cecil B. Demille Award. pic.twitter.com/dxpeCDNXY6 — Golden Globe Awards (@goldenglobes) 9. Januar 2017

Eine Preisträgerin stand vorab schon fest: Schauspielerin Meryl Streep sollte den Cecil B. DeMille-Ehrenpreis für ihr Lebenswerk erhalten. Aus Schweizer Sicht sind die Blicke auf die Auszeichnung als bester Animationsfilm gerichtet: Dort ist Claude Barras' «Ma vie de Courgette» nominiert.

Hohe Sicherheitsvorkehrungen

Die Sicherheitsvorkehrungen vor der Verleihung der 74. Golden Globes sind so hoch wie nie. Die Polizei von Beverly Hills stellte am Sonntag in langen Reihen Einsatzfahrzeuge auf, zig Beamte sicherten das Beverly Hilton Hotel ab. Hintergrund sind die jüngsten Terroranschläge in Europa sowie die tödlichen Schüsse im Flughafen von Fort Lauderdale am Freitag. (chk/sda/AP)