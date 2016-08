Kanton Bern schickt 19 Filme auf Reisen

Die Fachjury des Berner Filmpreises 2016 hat 19 Filme für die sogenannte «Sélection» bestimmt. Die Auswahlschau wird vom 20. bis 30. Oktober in allen Regionen des Kantons Bern gezeigt.

Die Jury wählte aus 28 Spiel-, Dokumentar-, Animations- und Kurzfilmen aus, wie das Amt für Kultur am Montag mitteilte. Die Tournee endet am 30. Oktober mit der Bekanntgabe der Preisträger im Kino Lichtspiel in Bern. Der Berner Filmpreis ist mit einer Gesamtsumme von 60'000 Franken dotiert.

www.bernerfilmpreisfestival.ch (msl/sda)