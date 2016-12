James Bond und der starke Franken

Es ist zwar schon ein Weilchen her, dass James Bond im Hotel Schweizerhof abstieg («On Her Majesty’s Secret Service», 1969). Aber Bern war auch in jüngerer Zeit immer wieder Schauplatz für grössere Filmdrehs. In der Altstadt etwa fuhren 2004 die Kameras für Michael Steiners «Mein Name ist Eugen» auf, 2012 für Bille Augusts Verfilmung von «Nachtzug nach Lissabon». 2014 bot das Kirchenfeld die Szenerie für die John-le-Carré-Verfilmung «Our Kind of Traitor». Und vor wenigen Wochen inszenierte ein indonesisches Team für den Teenagerstreifen «London Love Story 2» einen Stunt vor dem Berner Rathaus.

Wer als ausländischer Filmproduzent in der Schweiz drehen will, muss gute Gründe dafür haben – wirtschaftliche können es, schon nur des starken Frankens wegen, nicht sein. «Die Schweiz punktet mit ihrer Landschaft, der Sicherheit und der Verlässlichkeit», sagt der Berner Beni Lehmann, der jüngst das Team von «London Love Story 2» sowie mit «Satu Hari Nanti» einen weiteren indonesischen Film im Kanton Bern als lokaler Produktionsmanager begleitet hat. «Man ist dabei etwas zwischen Reiseführer und Produktionsleiter, muss also etwas von Film verstehen und vom Land.»

Für einen der indonesischen Filme wurde auch im Berner Oberland gedreht; Lehmann rühmt die lokalen Tourismusorganisationen, die das Projekt mit Sachsponsoring wie Transporten oder Bergbahntickets unterstützt hätten. Die Rechnung für sie ist einfach: Hunderttausende Indonesier bekommen die Schokoladeseiten des Oberlands auf Grossleinwand serviert – das kann andere, kostspieligere Werbemassnahmen durchaus ersetzen.

Unter Umständen profitiert von ausländischen Produktionen auch die lokale Filmbranche, welche die auswärtigen Teams ergänzen kann. In der EU gibt es deswegen so genannte Film Commissions – das sind Stellen, die Produktionen in bestimmte Regionen holen und sie logistisch unterstützen oder sogar über Budgets verfügen, um ganze Crews unterzubringen.

In der Schweiz existieren ähnliche Institutionen, aber im viel kleineren Rahmen: etwa in Luzern, der Genferseeregion und dem Tessin. Am 1. Januar 2017 nimmt das Zürich Film Office nach einer zweieinhalbjährigen Pilotphase seine Tätigkeit auf. Es ist mit einer 80-Prozent-Stelle besetzt und soll zunächst vor allem einheimische Filmschaffende dabei unterstützen, Drehbewilligungen zu erhalten und Kontakte zu lokalen Fachleuten zu knüpfen. In einer zweiten Phase, so Daniel Waser von der Zürcher Filmstiftung, werde man diese Dienstleistungen auch im Ausland aktiver bewerben. Das Film Office wird von Stadt und Kanton Zürich, Zürich Tourismus sowie der Zürcher Filmstiftung getragen.

Das Volumen ist noch klein

In Bern gibt es bislang nichts Vergleichbares; entsprechende Anfragen gehen in der Regel an Bern Tourismus. Wie Sprecherin Nicole Schaffner sagt, versuche man, die Filmproduktionsfirmen bei ihrem Dreh bestmöglich zu unterstützen, «sei es bei der Hotelsuche, beim Erhalt von Drehbewilligungen oder bei der Gestaltung von Rahmenprogrammen für das Filmteam». Momentan sei allerdings das Volumen der Anfragen nicht so gross, dass Bern Tourismus diese Dienstleistungen nicht selber stemmen könne. Aber: «Würden sich die Anfragen markant häufen, müsste man die Lage neu beurteilen.»

Der Verein Bern für den Film, der die Interessen der Berner Filmbranche vertritt, sieht dagegen Handlungsbedarf; gerade wurden die ersten Schritte hin zu einem Film Office unternommen. «Wir haben eine Arbeitsgruppe aus Branchenvertretern gebildet, die nun konkret versuchen soll, mögliche Partner aus Politik, Wirtschaft und Tourismus an Bord zu holen», sagt Anna Rossing, Geschäftsführerin von Bern für den Film. Auch Beni Lehmann hält ein Film Office für eine gute Idee, sieht jedoch die Grenzen von lokal verankerten Dienstleistern: «Warum nicht die ganze Schweiz als Film-Location verkaufen?» Solche Initiativen gab es zwar in den letzten Jahren, doch bislang waren sie immer an den föderalistischen Strukturen gescheitert.

Streikfreie Schweiz

So ging es auch dem Verein Film Location Switzerland; mit grossen Ambitionen gestartet, ist er zurzeit im Ruhemodus und offeriert nicht viel mehr als eine Internetpräsenz. Immerhin werden in diesem Schaufenster Vorteile der Schweizer Infrastruktur angepriesen, die über die attraktive Landschaft und die geografische Vielfalt auf kleinem Raum herausgehen: Streiks gebe es hierzulande praktisch keine, und das Arbeitsgesetz sei viel weniger streng als in den Nachbarländern.

Dem Schweizer Alpenraum machen schon seit einigen Jahren aber nicht nur die Nachbarländer Konkurrenz, sondern auch Bulgarien und Ungarn. «Dort», so Beni Lehmann, «gibt es nicht nur vergleichbare Landschaften, sondern auch eine grössere Filmindustrie als in der Schweiz.» Denn das Filmgeschäft ist eben ein Business: Wenn es günstiger ist, kann auch mal ein Ort für einen anderen herhalten. Gore Verbinskis Horrorthriller «A Cure for Wellness» etwa, der im nächsten Februar anläuft, spielt in der Schweiz; gedreht wurde aber grösstenteils in Deutschland.

Und Beni Lehmann verlegte den Dreh einer Szene des indonesischen Films «London Love Story 2», die eigentlich in Zürich spielt, kurzerhand nach Biel. «Die Altstadt, die Industriequartiere, der See – im Film sieht das am Ende aus wie in Zürich.» (Der Bund)