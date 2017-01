Erkennen Sie das Raumschiff?

Klaatus Schiff, «Der Tag, an dem die Erde stillstand»

USS Enterprise NCC-1701 A, «Star Trek: The Original Series»

Dieser Tage läuft in den Kinos das Weltall-Abenteuer «Passengers» an. Die Handlung spielt an Bord des Raumschiffes Aurora. Für den riesigen Sternenkreuzer liessen sich die Macher von anderen Filmraumschiffen, Hotels und Luxuslinern inspirieren: rotierende Module, ausladende Hallen, eine Art-déco-Bar.

Wie gut kennen Sie sich mit Filmraumschiffen aus? Testen Sie Ihr Wissen in unserem Quiz. (kpn)