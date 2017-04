Ein Kreuz mit Jesus

«Now Casting Jesus» steht auf dem Zettel. In einem Kaff irgendwo im US-Bundesstaat Oklahoma suchen sie also Jesus, und zwar einen für die Hauptrolle im Passionsspiel, das die Gemeinde seit bald einem Jahrhundert jedes Jahr aufführt.

Dass sich bei diesem Erlöser-Casting eine ziemliche Fallhöhe zwischen dem religiös Erhabenen und dem profan Kleinstädtischen auftut, haben auch die Kanadier Billie Mintz und Julian T. Pinder gemerkt, die damit ein wunderbares Sujet für ihren Dokumentarfilm gefunden hatten. Es gibt denn auch einiges zu schmunzeln, wenn die von heiligem Eifer befeuerte Truppe zwischen Holzkreuzen herumhampelt – in Kostümen, die sich stilistisch irgendwo zwischen Krippenspiel und Sandalenfilm bewegen.

Das Christentum wankt

«Jesus Town, USA» beschränkt sich nicht nur auf die Suche nach Jesus (der bald gefunden ist in der Gestalt eines jungen Zeitungsverträgers, der zwar die Frisur, aber nicht die Figur des Erlösers hat, aber egal). Es geht zudem um einen Traditionsanlass, der seine besten Zeiten hinter sich hat; in den 40er-Jahren sahen sich Hunderttausende das Freilichtspiel an. Noch gravierender als der Publikumsschwund ist für die aktuelle Crew allerdings: Der neue Jesus ist zum Buddhismus übergelaufen. «Das wäre ja, wie wenn jemand Chuck Norris spielen würde und nicht wüsste, wer Chuck Norris ist», bemerkt einer der Darsteller.

Ja, das ist ein Problem. Auch für den Film, der sich damit von der Dokumentation zum Mockumentary wandelt. Mintz und Pinder versuchen, möglichst viel Drama aus dem Stoff zu melken, mit allem, was dazugehört: melodramatischer Musik, suggestiven Schnitten – und Laien, die sich selber verkörpern. Daraus entsteht ein dokufiktionales Kuddelmuddel, das extrem zurechtgebogen wirkt.

Ab Donnerstag im Kino Cinématte. Der ganz perfekte Osterfilm ist natürlich «Monty Python’s Life of Brian», der ebenda am Ostersonntag und -montag gezeigt wird. (Der Bund)