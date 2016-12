Carrie Fishers Mutter Debbie Reynolds ist tot

Die US-Schauspielerin Debbie Reynolds ist tot. Nur einen Tag nach ihrer Tochter Carrie Fisher starb die 84-Jährige am Mittwochabend nach einem Schlaganfall. Das berichteten die US-Portale «TMZ» und «Vanity» unter Berufung auf ihren Sohn Todd.

Truly heartbroken to hear @DebbieReynolds1 has died. She was a wonderfully warm friend and colleague. Praying for Todd & Billie. #RIPDebbie pic.twitter.com/P85OVsMBUt