Leben und sterben lassen in Ramallah

Mit «In Treatment» und «Homeland» sind zwei der renommiertesten US-Serien Remakes israelischer Produktionen. Nun haben die ­Israelis eine weitere Serie am Start, die so gut ist, dass sie die Amerikaner gar nicht erst kopiert, sondern im Original übernommen haben: «Fauda» spielt im Westjordanland, wo eine israelische Einheit versucht, Hamas-Terroristen zu infiltrieren. Mista’arvim heissen solche Spione, die akzentfrei arabisch sprechen und sich in Ramallah und anderen Orten der palästinensischen Autonomiegebiete aufhalten. Es sind keine smarten, glattwangigen Doppelnullagenten, sondern kettenrauchende, unrasierte Typen.

Von linken wie rechten israelischen Zeitungen wird die Serie gefeiert und gar als politisches Ereignis eingestuft: Im Unterschied zu «Homeland» sei «Fauda» keine Unterhaltungsshow, sondern zeige die ungeschönte Wahrheit. Einer der beiden Serienmacher war selber ein Mista’arvim, der andere ist der israelische Journalist und Politexperte Avi Issacharoff.

Zum ersten Mal in einer israelischen TV-Produktion gestehen die beiden den Terroristen ein Privatleben zu: Viele sind Familienväter – so auch Abu Ahmed, ein fiktionaler Anführer der Hamas, der 116 Israelis auf dem Gewissen hat. Bei der Heirat seines Bruders schleusen sich zwei Agenten als Catering-Mitarbeiter in die Festgesellschaft ein, um Abu Ahmed zu liquidieren. Der Plan misslingt, und der Bräutigam endet mit anderen, unschuldigen Palästinensern im Kugelhagel. Die Witwe sprengt sich daraufhin in einer von Israelis besuchten Disco in die Luft.

Arabisch und Hebräisch wechseln sich in «Fauda» ab, was neben der neutralen Optik ein Grund ist, weshalb die Serie auch unter Palästinensern Zuschauer findet – ein weiteres Novum in der israelischen Fernsehgeschichte. Mit 30 Minuten sind die einzelnen Episoden, die deutsch synchronisiert oder untertitelt auf Netflix zur Verfügung stehen, äusserst prägnant, was auch zur Machart der Serie passt. Aufregend und unmittelbar ist die Montagetechnik der Actionszenen, vor allem aber lebt die Serie von Suspense, weil die Undercover-Agenten ständig aufzufliegen drohen.

Die wichtigere Funktion der verdeckten Agenten ist allerdings eine erzählerische: Sie tauchen in den Kulturkreis des Gegners ein, bauen persönliche Beziehungen mit ihm auf und kommen so nicht umhin, mit ihm zu sympathisieren. Auf der israelischen Seite ermittelt etwa Doron, ein Ex-Soldat, der seinen Dienst bereits quittiert hat. Als er erfährt, dass Abu Ahmed nicht wie angenommen tot ist, will er es nochmals wissen und muss bald alte Gewissheiten über Bord werfen. Doron – so viel Zugeständnis an die amerikanische Serienkultur muss sein – ist ein gebrochener Held. Während er für sein Land kämpft und versucht, sich nicht mit einer palästinensischen Ärztin einzulassen, betrügt ihn die Ehefrau mit seinem Kollegen.

Konfusion auf allen Ebenen also, was bereits im Titel der Serie angelegt ist: «Fauda» heisst auf Arabisch «Chaos», der Begriff wird auch als Bezeichnung für die Zustände im Westjordanland verwendet. In der Serie benutzen die israelischen Agenten ihn als Codewort für den Abbruch eines misslungenen Einsatzes. Vor allem aber trifft er auf die Verwirrung zu, die der Nahostkonflikt seit Jahrzehnten in den Köpfen und Herzen der verfeindeten Völker angerichtet hat – auch wenn dessen Logik brutal einfach ist: Wird jemand getötet, gibt es auf der anderen Seite immer ­jemanden, der weint.

«Fauda» ist ab sofort auf Netflix zu sehen.





(Tages-Anzeiger)