Kneift den Eisner in den Hintern!

Wenn die Tochter den Vater über die Realitäten des Lebens aufklärt, steht die Welt kopf. Und Claudia haut dem Papa Eisner die Tatsachen mit voller Härte um die Ohren: «Wir schlucken das scheiss Amphetamin, damit wir den Erwartungen der scheiss Leistungsgesellschaft gerecht werden. Wir sind die Pflichterfüllergeneration.» Weltfremd und unreif wirkt der Oberstleutnant Moritz Eisner da auf einmal, in seinem kleinen Universum aus kindischen Aufmüpfigkeiten.

Mitten in einem Generationenkonflikt findet sich Moritz Eisner in «Schock», nur merkt er das zunächst nicht. David Frank, Sohn eines renommierten Mathe-Profs und einer Juristin, kündigt per Video an, seine Eltern und danach sich selber töten zu wollen. Nach und nach veröffentlicht der Medizinstudent weitere Botschaften in den sozialen Medien. Ganz Österreich, ja die ganze Internetöffentlichkeit kriegt das mit: «Das ist kein Amoklauf, keine Affekthandlung.»

Eisner und die Bürofehden

Eisner und seine Kollegin Bibi Fellner sollen den medial inszenierten Doppelmord verhindern. Zu einer Konfliktforscherin führen sie die Ermittlungen und in die Reihe militanter Internetaktivisten. Und der Eisner, der tobt und wütet auf dem ganzen Weg – gegen den Vorgesetzten und die Innenministerin, gegen die eigene Tochter, gegen ihren Freund Kerem, der ebenfalls in den Fall verwickelt ist.

Der Zuschauer amüsiert sich zunächst über den cholerischen Polizisten. Aber die Lust am Quengler vergeht schnell. Die Macher des «Tatorts» machen Eisner zum Platzhalter für eine ganze Generation von Leistungsträgern, als wollten sie sagen: Ihr führt kleinliche Bürofehden, während eure Nachkommen an Leistungsdruck und Perspektivlosigkeit zerbrechen.

«Schock» ist ein anspruchsvoller, aber starker «Tatort»; gleichermassen Drama wie Krimi – über ein Europa, in dem Jugendarbeitslosigkeit eine Realität ist; über eine Gesellschaft, die kein Scheitern zulässt; über den Verlust der Hoffnung. Denn genau die will David Frank den Menschen mit seiner Aktion nehmen: «Die Illusion, dass alle, die sich bemühen, es zu etwas bringen.»

«Auf alle Fälle nicht falsch»

Ausgerechnet Moritz Eisner verhilft diesem nachdenklichen Film zu einem versöhnlichen Schluss, indem er dem Pessimismus etwas entgegenhält. «Ich fahre jetzt zu meiner Tochter – das ist auf alle Fälle nicht falsch», verkündet er zerknirscht. Bibi Fellner rüttelte den Tobenden irgendwann wach: Sie kneifft ihn kurzum in den Hintern. Manchmal braucht es das. (Tages-Anzeiger)