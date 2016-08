Es gibt wieder Gschtürm

Die Grossmutter der «Arena» war eine lärmige Matrone. Die US-Vorwahlen von 1968 fanden statt, der rechte Vordenker Bill Buckley und der linke, schwule Schriftsteller Gore Vidal duellierten sich auf ABC. Man belauerte sich während mehrerer Sendungen, stichelte gegeneinander. Dann gelang Vidal der Coup. Er bezeichnete Buckley beiläufig als «Krypto-Nazi», der Konservative rastete aus und entblösste sich: «Hör auf, mich Krypto-Nazi zu nennen, du warmer Bruder, oder ich hau dir in deine verdammte Fresse.» Vidal lehnte sich zufrieden zurück. Später sagte er: «Ich hinterliess die blutige Leiche des William F. Buckley.»

Die Einschaltquote war exzellent, der drittklassige Privatsender ABC plötzlich ganz vorne dabei. Und die Konkurrenz hatte gemerkt, dass es für die Zuschauer offenbar nichts Unterhaltsameres gibt als einen polemischen Schlagabtausch. Sehr bald hatten auch die anderen Sender ihre giftigen Talks. Schwer hatte es dabei das nuancierte Gespräch – nicht zuletzt, weil auch die Politiker selber daran ganz grundsätzlich kein Interesse haben: Erstens wollen sie den Zuschauern ihre Slogans in die Hirnrinde drücken, zweitens den politischen Gegner möglichst schlecht erscheinen lassen, eben eine «blutige Leiche» hinterlassen. Argumentative Zugeständnisse sind nicht vorgesehen.

Die Zweifel der Medienwissenschaft

Von Anfang an waren Politsendungen im TV daher verdächtig, lediglich der Selbstvermarktung der Politiker und dem Gaudi des Publikums zu dienen. Zumal auch die Medienwissenschaft zwar die Popularität der Sendungen anerkennt, aber am Informationsgewinn durch TV-Streitgespräche zweifelt. Marcus Maurer, Professor für Kommunikationswissenschaft der Uni Mainz, schreibt: «Praktisch alle empirischen Studien zu diesem Thema zeigen, dass Informationen über die Positionen der Parteien und Politiker deutlich eher in normalen Nachrichtenformaten erkennbar werden.»

Rüdiger Schmitt-Beck, Mannheimer Soziologieprofessor mit Fokus politische Kommunikation, erkennt eine eigentümliche «Tragik» der Debatten-Shows: «Sie bringen dem Publikum die Politik in einer Weise nahe, die zwar breite Aufmerksamkeit fördert, aber kein tieferes Verständnis. Beides ist aber untrennbar miteinander verbunden. Je anspruchsvoller das Angebot, desto kleiner das Publikum, das ist wohl eine Grundregel medialer Politik.» Und Silke Adam, Berner Professorin für Medienwissenschaft, meint mit Bezug auf die Schweizer «Arena»: «Vermutlich erreicht die Sendung eine breitere Bevölkerungsgruppe als beispielsweise so manches Print-Qualitätsmedium; jedoch kommen in TV-Diskussionssendungen die Hintergrundinformationen häufig zu kurz und Themen werden häufig von ihrer emotionalen Seite her diskutiert.»

«Spagat zwischen Information und Unterhaltung»

Auch die «Arena» – nomen est omen – ist im Kern eine Unterhaltungsshow. In ihren Anfangsjahren zelebrierte Moderator Filippo Leutenegger das Spektakel; es kam zu «spektakulären Meinungskollisionen» (Roger Köppel), was zumeist bedeutete: Gschtürm. Der jetzige Moderator steht unter schärferer Beobachtung, wie auch die Kontroverse im Vorfeld der heutigen Sendung in Rancate zeigte. Die Service-public-Diskussion ist intensiv wie nie, und auch Projer muss sich die Frage stellen, ob seine Sendung die politische Debatte bereichert, wie sehr sie die Stimmbürger in ihrer Entscheidungsfindung tatsächlich unterstützt.

Deshalb versucht Projer das Hickhack-Ungetüm «Arena» zu zähmen, ihm möglichst viel Information abzuringen. Deshalb die Experimente mit Experten, die sich per Buzzer einschalten können und Objektivität verkörpern sollen, deshalb die Infografik-Einspielungen. Nie passte die Plattitüde vom «Arena-Dompteur» besser. «Jede seriöse Talkshow muss den Spagat wagen zwischen Information und Unterhaltung», erklärt Projer. «Weil die ‹Arena› von der Allgemeinheit finanziert wird, kann sie es sich leisten, entschieden auf die Information zu setzen – und aus meiner Sicht tun wir das auch.»

Und so dürfte Projer heute Abend wieder beschwichtigen, unterbrechen, massregeln – und doch insgeheim auf den einen oder anderen Eklat hoffen. Denn ohne Buckley-Vidal-Momente bleibt auch die Enkelin «Arena» weder im Gespräch noch in Erinnerung. (DerBund.ch/Newsnet)