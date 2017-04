Das Türschloss war der Täter

Zuerst wurde getanzt und gesungen, dann flog ein Brandsatz in die Flüchtlingsunterkunft, und eine menschliche Fackel taumelte aus dem Rauch. So startete der neueste Franken-«Tatort», und der Zuschauer wusste: Es würde mal wieder politisch werden.

Natürlich, Gewalt gegen Flüchtlinge ist ein wichtiges Thema. In Deutschland gab es 2015 insgesamt 1005 Attacken auf Asylunterkünfte. Und der «Tatort», zu dessen Konzept der Blick in die bundesdeutsche Wirklichkeit gehört, kann nicht anders, als sich daran abzuarbeiten. Für Zuschauer in der Schweiz ist die Thematik weniger aktuell. Man könnte nun einwenden, dass Fremdenfeindlichkeit bei uns vielleicht versteckter abläuft, etwa bei der Vergabe von Wohnungen oder bei Polizeikontrollen. Aber konzentrieren wir uns auf den Fall; es soll ja Leute geben, die den «Tatort» auch als Krimi schätzen.

Beim Anschlag kam eine Bewohnerin um, die jemand in einer Kammer eingesperrt hatte. Bloss wer? Die Polizei schickte zur Aufklärung einen als Tschetschene verdeckten Ermittler ins Flüchtlingsheim. Solche Undercover-Polizisten haben in Filmen zwei Funktionen. Indem sie ständig aufzufliegen drohen, sorgen sie für Suspense. Ausserdem tauchen sie in einen fremden Kulturkreis ein und ermöglichen so einen Perspektivenwechsel. Mit dem Hamburger Cenk Batu gab es sogar mal einen «Tatort»-Ermittler, der in jeder Folge verdeckt in mafiösen Vereinigungen unterwegs war. Allerdings wurde er von der ARD schnell wieder abgesetzt. Ein Polizist, der Böses tun muss, um Gutes zu bewirken – da irrten viele Zuschauer überfordert im moralischen Graubereich herum.

Diese Gefahr drohte gestern nicht. Zwar hatten Deutsche wie Flüchtlinge Dreck am Stecken, aber an den wichtigsten «Tatort»-Gewissheiten wurde nicht gerüttelt: Der Polizeichef ist ein Pedant, die Ermittler sind selbstlos, der Täter ein Unsympath. Letzteren gab es streng genommen gar nicht; der Brandsatz sollte niemanden umbringen, nur erschrecken. Die getötete Frau hatte sich selber eingesperrt, weil das Türschloss kaputt war. So viel zur Spannung des Films.



(Tages-Anzeiger)