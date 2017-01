Zygmunt Bauman ist tot

Das bekannteste von Baumanns 50 Büchern war die 1989 erschienene «Dialektik der Ordnung. Die Moderne und der Holocaust». So interpretierte Bauman den Holocaust nicht als Ausbruch einer irrationalen Barbarei, nicht als Zivilisationsbruch, sondern als ein Produkt der Moderne selbst: «Es war die rationale Welt der modernen Zivilisation, die den Holocaust denkbar gemacht hat.»

In den 90er Jahren prägte Bauman den Begriff «liquid modernity» (deutsch: flüchtige Moderne). Damit wird eine zeitgenössische Welt beschrieben, die so schnell voranschreitet, dass sie Individuen ihrer Wurzeln und Bezugsrahmen beraubt. In mehreren Büchern erforschte er die Zerbrechlichkeit menschlicher Verbindungen und die Unsicherheiten, die eine sich konstant wandelnde Welt mit sich bringt.

Bauman wurde am 19. November 1925 in Posen geboren. Als Deutschland in Polen einmarschierte, floh er mit seiner Familie in die Sowjetunion. Dort trat Bauman im Teenageralter einer polnischen Armee-Einheit unter sowjetischem Kommando bei. Nach dem Zweiten Weltkrieg stieg er im Militär auf. 1953 wurde er aus der Armee entlassen.

Austritt aus der KP

Daraufhin studierte Bauman in Warschau Soziologie, dann Philosophie. Nach einer antisemitischen Kampagne in der kommunistischen Partei Polens verlor er im Jahr 1968 seinen Lehrstuhl in Warschau und lehrte zunächst in Israel. Kurz zuvor hatte er unter Protest seine Mitgliedschaft in der Kommunistischen Partei aufgegeben, der er seit Studentenzeiten angehörte. Von 1971 bis zur Emeritierung 1991 lehrte Bauman als Professor an der Universität Leeds in England. Er wurde unter anderem mit dem Theodor-W.-Adorno-Preis (1998) und dem Prinz-von-Asturien-Preis (2010) ausgezeichnet.

Nach 62 Jahren Ehe starb seine Ehefrau Janina Bauman 2009. Er hinterlässt seine zweite Ehefrau, Aleksandra Jasinska-Kania, drei Töchter und mehrere Enkelkinder.