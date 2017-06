Thun zeichnet Inderin aus

Sheba Chhachhi erhält den Prix Thun für Kunst und Ethik, der damit zum zweiten Mal vergeben wird. Der Preis soll Künstler stärken, die sich für eine nachhaltige Welt einsetzen; initiiert hat ihn der in Thun aufgewachsene Künstler George Steinmann. Sheba Chhachhi, geboren 1958 in Äthiopien, lebt heute in Delhi und ist als Fotografin, Installationskünstlerin und Frauenrechtsaktivistin tätig. Verliehen wird ihr der mit 25'000 Franken dotierte Preis am 25. August in Thun. (klb) (Der Bund)