Sag Quora, sollte ich auch Vegetarier sein?

Gibt es irgendwann Weltfrieden?

Nein. Zwar ist der Mensch so gebaut, dass er über sich selbst nachdenkt und Schmerz vermeiden will und nach Glück strebt. Aber die Möglichkeit zu denken, gibt uns den freien Willen. Was bedeutet, dass wir auch böse sein können.



Ist die Demokratie das beste politische System?

Demokratie ist wie eine Kokain-Abhängigkeit. Man fühlt sich stark und mächtig und hat eine gute Zeit, aber der Absturz ist eine ständige Gefahr. Denn Demokratie funktioniert nur, wenn die Mehrheit weise ist, was wiederum bedeutet, dass Bildung zentral ist – was längst nicht in allen Demokratien der Fall ist.



Sollte ich Vegetarier sein?

Ja. Wenn Schlachthäuser Glaswände hätten, wären wir alle Vegetarier.



Sollte jeder LSD ausprobiert haben?

LSD kann eine gute oder schlechte Erfahrung sein, schädlich ist es nicht. Es ist wie eine Schachtel mit Pralinés. Bloss sollte man LSD in einer sicheren Umgebung nehmen, mit Leuten, denen man vertraut.



Wird mein Kind ein glücklicher Erwachsener?

Keine Antworten. Meinten Sie: Wie höre ich damit auf, mein Leben auf meine Kinder auszurichten und stattdessen selber glücklich zu werden?



Wie?

Sie brauchen mehr Zeit für sich. Da hilft ein kreativeres Zeitmanagement. Putzen Sie weniger. Kaufen Sie online ein.



Was ist Liebe?

Liebe passiert, wenn man sich emotional so fest mit einem anderen Menschen einlässt, dass dessen Glück für einen so wichtig ist wie das eigene Glück.



Was denkt mein Hund über mich?

Um es direkt zu sagen: Ihr Hund denkt, sie seien eine riesige Rohhaut. Als solche sieht der Hund Sie als seinen Besitz an.



Wird der Mensch jemals Zeitreisen unternehmen können?

Zeitreisen in die Vergangenheit werden nie möglich sein. Zeitreisen in die Zukunft unternehmen wir bereits alle mit der Geschwindigkeit, die das Universum uns vorgibt.



Ist das Universum real?

Das Universum ist wie der freie Wille. Vielleicht existiert es, vielleicht nicht. Wir sollten aber bei beidem so tun, als ob sie existieren.



Sind uns Ausserirdische freundlich oder feindlich gesinnt?

Sie sind uns zumindest nicht feindlich gesinnt. Das erschliesst sich daraus, dass sie uns noch nicht besucht haben. Offenbar haben sie einen höheren Intellekt als wir und wollen nicht mit einer Spezies zu tun haben, die sich selber bedroht.



Gibt es Gott?

Ja. Aber nicht aus den Gründen, die Sie annehmen.



Was ist der Sinn des Lebens?

Mein Freund, wir sind alle aus Sternenstoff gemacht. Wir haben Kalzium in den Knochen, Eisen in den Venen und Nitrogen im Hirn. Wir sind Sterne mit menschlichen Namen.



Wann sterbe ich?

Wer diese Frage stellt, ist bereits so gut wie tot. Hören Sie auf zu sterben. Ändern Sie Ihren Lebenswandel und entfernen Sie sich von Dingen, die Sie belasten.



Wer gewinnt die Fussball-Weltmeisterschaft 2018?

Deutschland.



Sind die Antworten auf Quora befriedigend?

Die Antworten sind so gut wie die Leute, die Quora regelmässig besuchen.



