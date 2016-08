Karottensammeln in Urville

Das Flugzeug ist zurück in der Stadt. Über dem Bergwerk hat es seinen Sinkflug begonnen. Es ist über das Fischerdorf gerauscht, das Nobelhotel und die Flussbadeanstalt und sicher auf dem Zentralflughafen im Osten der Stadt gelandet. Dahinter erstreckt sich unerschlossenes Gebiet: lieblicher Wald bis zur von schroffen Felsen markierten Grenze; da und dort öffnet sich das tiefblaue Auge eines verwunschenen Sees. Jetzt heisst es, keine Zeit mehr zu verlieren. Es bleiben vierzehn Stunden, die Maschine zu beladen. Es wurden sechs Kokosmakronen, sechs Erdbeereis und insgesamt dreiundneunzig Karotten bestellt.

Besonders die Karotten sind ein Problem. Auf den Feldern im Norden, hinter dem Zentralmuseum und dem Rathaus, wachsen sie in nur zehn Minuten, aber meine Lagerkapazitäten sind erschöpft. Die x-fach erweiterte Scheune, die aussieht, als stünde sie in Astrid Lindgrens Schonen, fasst nur 585 Objekte und 568 Plätze sind bereits belegt. Ich habe unter anderem 56 Eimer Farbe und 23 Pfirsiche von der Insel Fruchtus, aber immerhin die Zahl der eingelagerten Kokosnüsse wird sich reduzieren, wenn die Bäckerei die Kokosmakronenproduktion aufnimmt.

Es bleiben vierzehn Stunden, aber die S-Bahn braucht nur noch zwanzig Minuten und in den acht Stunden Arbeit, die vor mir liegen, kriege ich bestimmt wieder gar nichts geschafft. Meine Tätigkeit als Bürgermeister von «Urville», benannt nach der Traumstadt des genialen französischen Autisten Gilles Tréhin, ist ehrenamtlich, und der Broterwerb steht ihr ständig im Weg.

Keine Kolonien, keine Schlachten

Ich spiele Stadtspiele; die Kinder sind schuld. Weil wir uns im Game Store eine ID teilen, ist die erste App eines Tages einfach auf meinem Handy aufgetaucht. Die Kinder spielen schon lange was anderes, gerade natürlich «Pokémon Go», aber ich bin in «Urville» hängen geblieben, so wie Studenten nach dem Examen in ihrer Studentenstadt. Tatsächlich ist dieses Urville schon meine zweite Metropole. Das erste Urville hatte ich irgendwann fertig gebaut, es waren keine Erweiterungen mehr möglich, und wenn ich heute, gelegentlich, selten genug, dorthin zurückkehre, sehe ich, dass es gut war.

Ich war dem Baron Haussman, der im 19. Jahrhundert das moderne Paris geschaffen, nie näher als bei diesem frischen, ersten Versuch, obwohl ich mich auf meinen S-Bahn-Fahrten durch Berlin, eine insgesamt eher ungeordnete Stadt, eher den fiktiven Orten verpflichtet fühle, Tolkiens Hobbingen vielleicht, Lummerland – Urville hat natürlich eine Eisenbahn – oder New Crobuzon aus China Miévilles «Bas-Lag»-Trilogie.

Manchmal finde ich es bedauerlich, dass in den Strassen von Urville nur winzige Menschen, aber keine Drachen spazieren gehen. Andererseits habe ich keine Lust zu kämpfen. Es gab auch mal einen «Dungeons & Dragons»-Ableger mit Stadtspielelementen, aber ich schlage keine Schlachten und kolonisiere nichts. «SimCity» war gestern

Was die Historie der City Building Games betrifft, bin ich nie über Wikipedia-Niveau hinausgekommen. Ich analysiere nicht; ich spiele. «SimCity», den Pionier des Epochenjahrs 1989, habe ich nie ausprobiert, auch nicht «SimCity 4» von 2003, das damals offenbar einen neuen Standard gesetzt hat und bis heute als eines der besten Stadtspiele aller Zeiten gilt. Dennoch ist mir vage bewusst, dass die Draufsicht charakteristisch für das Genre ist. Wenn ich in der Bäckerei die Kokosmakronenproduktion starte, bin ich der Finger Gottes aus der Sixtinischen Kapelle.

In Urville entgeht meinem forschenden Auge nichts, während ich in Berlin aus dem U-Bahn-Schacht am Checkpoint Charlie stolpere und kaum das Hochhaus entdecken kann, in dem ich zur Arbeit gehe.

Wäre Urville Berlin oder Berlin Urville, ich wäre einer dieser Winzlinge, die orientierungslos durchs Fischerdorf streifen und es nicht über die Golden-Gate-Kopie schaffen, die den Fluss überspannt. Die ist nämlich ein nicht begehbares special item, das ich nach mühseliger Suche im Bergwerk und der Fertigstellung der Giesserei für einen ganzen Haufen Gold- und Silberbarren erworben habe.

Wasser hat seinen Preis

Die Frage ist, ob ich als über dem Smartphone schwebender Finger Gottes den komplexen Zusammenhängen wirklich enthoben bin. Ich zweifle, ehrlich gesagt, daran. Stattdessen habe ich den Verdacht, dass Stadtspiele Komplexität nicht reduzieren, sondern potenzieren. Ich habe mich sogar dabei ertappt, Verständnis für die Strategen der deutschen Bahn zu entwickeln, die meine Berliner S-Bahn-Strecke seit Jahren zu einem Hindernisparcours machen.

Ich kenne das, wenn Bauteile fehlen – mir fehlen noch vierzehn Nägel zur Erweiterung der Scheune und zwei Sägen, um das Gelände hinter dem Flughafen urbar zu machen –, und ich kann mich noch gut an die logistische Herausforderung erinnern, den Norden von Urville I grundlegend umzugestalten und einzugemeinden.

Eine Zeit lang habe ich zu horrenden Kosten mit einem Villenviertel am Wasser experimentiert, bis mir eine zünftige Skyline besser gefiel und ich die Villen zum Dumpingpreis abstossen musste. Gut, dass ich die Schlagzeilen nicht lesen musste, weil es in Urville I keine Zeitung gab und auch keinen Bund der Steuerzahler.

Auf nach Township!

Wenn ich ehrlich bin, hat mir «Urville I» ohnehin besser gefallen als «Urville II». Es war auch nicht ganz so peinlich, in einer voll besetzten S-Bahn die App zu öffnen, um die Münzen einzusammeln, die nach ein paar Stunden über den Häusern aufpoppten wie kleine goldene Kronen. «Urville II» hingegen entsteht im Rahmen einer App, die ausgerechnet «Township» heisst, und jedes Mal, wenn ich sie öffne, fürchte ich, jemand könnte mich der Geschichtsvergessenheit zeihen. Ich bin nicht mehr acht, ich muss es besser wissen.

Ausserdem setzt mich «Urville II» zunehmend unter Stress. Anders als meine Stadt ist die Stadtspielentwicklung nicht aufzuhalten. City Building Games werden, seit dem Siegeszug des Mobile Gaming, zusehends mit genrefremden Elementen kombiniert, und «Township» (ich nenne den Namen ungern) hat mehr Farming-Elemente als mir lieb ist. Tatsächlich hält mich der Landwirtschaftssimulator von einer soliden, ästhetisch ansprechenden Stadtplanung ab. Vom Bergwerk bis zum Fluss habe ich Kuhställe, Schaffarmen, Marmeladenfabriken, Snackfabriken und ein besonders lästiges mexikanisches Restaurant errichten müssen, um das Flugzeug und die Züge beladen zu können und im Austausch Baumaterialien zu kriegen.

Ich steige also mit einer meterlangen To-do-Liste in die S-Bahn und fahre mit einer meterlangen To-do-Liste wieder zurück und nicht mal spätabends ist Ruhe, denn das Flugzeug ist wieder in der Stadt. Ich muss noch die Sofaproduktion anleiern, neue Melonenmarmelade herstellen, Bilder für meinen Beitrag zur Sommerserie des «Welt»-Feuilletons bestellen, einen Interviewtermin ausmachen, die Scheune erweitern, die Gasrechnung überweisen, den Keller aufräumen und zwei Containerschiffe zur Insel Fruchtus schicken. So leicht entkommt man sich nicht. (Wieland Freund /«Die Welt» )