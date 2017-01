Ein Juso namens Donald

Was Linke mit Donald Trump anfangen können? Genauso gut könnte man Kingkong fragen, ob er mit Godzilla ins Skilager fahren wolle. Allerdings: Derzeit ist gar nicht so einfach zu erklären, was seine Industriepolitik eigentlich von derjenigen der Linken unterscheidet.

Der Tycoon gibt sich als Anwalt der weissen Arbeiterklasse, die ihn ins Amt gewählt hat. Und bereits prunkt er mit Erfolgen: Einen Hersteller von Klimaanlagen brachte er dazu, 1000 Arbeiter weiter zu beschäftigen. Der Autobauer Ford verzichtet eilig auf den Bau einer Fabrik in Mexiko und investiert stattdessen 700 Millionen Dollar in den USA. Kurz vorher hatte er einen giftigen Tweet in Richtung General Motors geschickt: «Produziert in den USA, oder bezahlt einen fetten Zoll!» Ein ähnlicher Trump-Tweet ging gestern Donnerstag an Toyota.

Trump blockiert die Auslagerung von Jobs ins Ausland, konserviert Arbeitsplätze in traditionellen Branchen und stemmt sich gegen das freie Wirken von Unternehmertum und Marktwirtschaft. Tun französische Gewerkschaften nicht dasselbe? Möchte die Linke nicht dasselbe tun?

Wärs eine linke Regierung...

Tatsächlich: Wie Trump den Grossunternehmen zusetzt, gefällt hiesigen Linken durchaus. «Als Gewerkschafterin freut es mich, wenn Jobs gerettet werden», sagt Katharina Prelicz-Huber, die Präsidentin der Gewerkschaft VPOD und frühere Nationalrätin der Grünen. Es könne sein, dass Trump eine Politik betreibe, die kurzfristig für einen Teil der Bevölkerung nützlich sei, sagt Tamara Funiciello, Präsidentin der Juso.

Die Zweifel an Trumps Massnahmen sind allerdings gross. Funiciello sagt zu den Rettungsmassnahmen: «Würde eine linke Regierung dasselbe tun, würde ich den Schritt begrüssen.» Trump aber gehe in eine ganz andere Richtung, verschärfe den nationalistischen Wettbewerb. Die Juso-Chefin wird deutlich: «Vergessen wir bitte nicht: Hitler hat auch Autobahnen gebaut und zum Teil die Arbeitssituation der Deutschen verbessert.» Katharina Prelicz-Huber fragt sich, ob die Jobrettungen nicht einen versteckten Preis haben. «Sind es Steuergeschenke, sind wir strikt dagegen.»

Doch was, wenn Trump sich künftig wider Erwarten noch stärker für Arbeiter-Anliegen einsetzt? Für Funiciello ist ein Brückenschlag zwischen Trump und der Linken unter keinen Umständen akzeptabel: «Trump ist ein Rassist, Sexist und homophob. Seine Positionen stehen diametral zu dem, was wir als Linke vertreten.»

Anders dagegen Prelicz-Huber. Sie, die international mit Gewerkschaften in Kontakt steht, kann sich eine linke Zusammenarbeit mit Trump vorstellen – vorausgesetzt, es komme ein «sozialpartnerschaftlicher Dialog» zustande. Doch Trump sei ein Chaot und als solcher unberechenbar. Deshalb warteten die amerikanischen Gewerkschaften derzeit die weiteren Entwicklungen ab.

Hoffen auf den Saboteur

In diesem Chaotentum sieht Prelicz-Huber jedoch auch eine Chance, und zwar abseits des Konflikts um Arbeitsplätze in den Fabriken. Für die Grüne drohen die internationalen Freihandelsabkommen TPP und TTIP (beide stehen kurz vor dem Abschluss), öffentliche Dienste durch Privatisierungen weltweit zu zerstören. Trump kündigte bereits an, die TPP-Verhandlungen am ersten Tag nach Amtsantritt abzubrechen.

Vor den US-Wahlen hatte sich der linke Philosoph Slavoj Zizek für Trump ausgesprochen. Dies, weil der New Yorker mit seinem Sexismus die republikanischen Frömmler erledige, vor allem aber, weil er den bankenhörigen Konsens, für den Hillary Clinton stehe, aufbreche. Sollte Trump abseits der neoliberalen Logik Fabrikarbeiter verteidigen und darüber hinaus TPP und TTIP versenken, könnte sich Zizeks Wunschdenken tatsächlich erfüllen. Es wäre eine Ironie der Geschichte sondergleichen: Der sozialdarwinistische Hasardeur als Erfüllungsgehilfe des Klassenkampfs.

Am 20. Januar tritt Trump das Amt an, Skepsis und Ungewissheit bleiben gross. Vielleicht wolle Trump die Abkommen ja gar nicht kündigen, wirft Prelicz-Huber ein. Sondern einfach bessere Konditionen für die USA herausholen. (DerBund.ch/Newsnet)