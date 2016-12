Endlich. Das Leiden hat ein Ende, Millionen seufzen simultan auf. Zwei Aargauer haben eine App gemacht, deren zivilisatorischer Wert nur mit dem Staubsauger zu vergleichen ist: Sie zeigt auf einer Karte, wo es in Zürich kostenlose Handy-Ladestellen gibt. Was für eine Erleichterung.

Denn stellen Sie sich vor, Sie haben noch «4% AKKU». Unruhe steigt auf im Solarplexus, instinktiv beginnen Sie das Handy heftiger zu streicheln. Doch kein Problem: Sie öffnen die App, um dem Gerätchen die nötige Nahrung zuzuführen. Ein Café in der Nähe bietet Gratis-Strom, sagt sie. Also ab in den Laden, Sie stöpseln ein und warten bis «11% AKKU». Dann verlassen Sie das Café. Sie wollen ja nicht Gratis-Strom tanken und zugleich Geld für ein Getränk ausgeben (wäre ja noch schöner, lol).

Als Sie wieder auf die Strasse treten, nehmen Sie den Skype-Anruf der Grossmutter entgegen. Sie tun das mit buddhistischer Gelassenheit. Denn «11% AKKU» reichen ja lange – und notfalls können Sie immer noch auftanken. Sie verschieben das Skype-Fenster in den Hintergrund und sagen der Grossmutter, dass Sie weiterhin aufmerksam zuhören. Zugleich öffnen Sie die Spotify-App, um durch die Playlist «Happy Sounds» zu scrollen. Sie öffnen die Twitter-App und lesen eine Fake-News. Sie öffnen die Instagram-App und liken ein Bild (Sonnenaufgang, #awesomebeing).

Irgendwie ist Ihnen gerade langweilig. Sie öffnen die Tinder-App und vergeben etwas fahrlässig einen Superlike. Die betreffende Person, die Sie gar nicht besonders attraktiv finden, beginnt zu chatten. Während Sie durch die Stadt laufen, stellen Sie fest, dass das ständige Elektro-Smog-Gezirpe von Ihrem Handy stammt. Sie haben die Star-Wars-Schwert-App nicht ausgeschaltet. Dann entdecken Sie ein seltenes Pokémon. Nachdem Sie es eine Weile verfolgt haben, merken Sie, dass es sich um einen realen Chihuahua handelt, der sich nun total erschöpft auf dem Trottoir übergibt. Sie übertragen die Szene per Snapchat.

Dann merken Sie: «2% AKKU». Sie machen alles richtig und öffnen sofort die Notfall-App. Dort läuft eine bombastische Werbung für «Angry Birds» – «1% AKKU». Panik erfasst Sie, schliesslich sollten Sie noch einen Text verschicken. Sie öffnen das Mail-Programm, doch dieses verlangt ein sofortiges Update, Sie klicken das Fenster weg, suchen den Sendekn… (DerBund.ch/Newsnet)